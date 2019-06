La presbicia no se puede prevenir pero sí corregir

02:30 El centro cuenta con unas modernas instalaciones en Ronda Norte / OFTALVIST La vista cansada o presbicia la padecerá el 100% de la población a partir de los 45 años. Sin embargo, puede solucionarse con los últimos avances quirúrgicos y evitar en un futuro la aparición de cataratas EFQ Lunes, 17 junio 2019, 11:54

El paso del tiempo no perdona. Conforme transcurren los años, uno de los sentidos más afectados es la vista. La llegada de la presbicia, también conocida como vista cansada, es una patología de la que nadie escapa, que aparece en torno a los 45-50 años y que se caracteriza por la dificultad de enfocar con nitidez los objetos cercanos.

Esta patología, que afecta al 100% de la población, aparece cuando el cristalino, que es la lente natural del ojo, pierde de manera progresiva su capacidad de acomodación y, por tanto, su elasticidad. Se nota cuando se empieza a alejar objetos para verlos bien. Con la edad, esta situación se intensifica y el uso de gafas de cerca o cirugía serán necesarios para dejar de ver borroso. Además, la presbicia puede originar también en muchos casos dolor de cabeza o fatiga visual, principalmente a última hora del día.

Una vez en la consulta de un especialista, es necesario realizar un diagnóstico mediante un estudio oftalmológico completo. La clínica Oftalvist de Murcia cuenta con técnicas diagnósticas avanzadas para un examen ocular en detalle y personalizado de cada caso. «Aquí lo medimos todo. Tenemos mucha tecnología y estamos muy especializados en ello. Hay que estar seguros de que podemos sustituir el cristalino por una lente intraocular multifocal. En los primeros estadios, el tratamiento es óptico a través de gafas o lentes de contacto hasta que finalmente la presbicia está en grado completo y se puede optar a una solución quirúrgica que sea definitiva, habitualmente a partir de los 55 años», apunta el codirector médico de Oftalvist Murcia, Christian García Elskamp.

Una vez estudiada la viabilidad de la operación, la cirugía con lente multifocal permitirá al paciente darle un foco de visión para lejos y otro para cerca, incluso de visión intermedia si se trata de una lente trifocal. «Esto sucede gracias a que la lente incorpora unos anillos que distribuyen la luz que entra en el ojo y le da al paciente distintas distancias de enfoque», señala el doctor. Esta intervención es realizada en el hospital HLA La Vega, donde el grupo oftalmológico Oftalvist Murcia cuenta con dos quirófanos en exclusiva para sus tratamientos quirúrgicos, que incluyen las últimas tecnologías en materia láser.

Tecnología de referencia mundial

Oftalvist fue pionero en incorporar una plataforma láser de femtosegundo en España en 2012 para cirugía de vista cansada, a fin de alcanzar resultados más precisos que con la tradicional manual. «Con esta tecnología analizamos la estructura del ojo para realizarla de forma más exacta y que la lente quede lo más centrada posible, lo que ayuda a eliminar la presbicia», subraya. Los resultados y su experiencia lo avalan. «En esta operación estamos consiguiendo que el paciente que busca quitarse las gafas cumpla su objetivo. Ahora bien, somos muy exigentes y si no podemos intervenir no lo hacemos».

Oftalvist realizó el pasado año más de 3.000 cirugías en la provincia / OFTALVIST

La operación, que dura apenas diez minutos y es con anestesia local, permite a los pacientes incorporarse a su día a día muy pronto. «Posteriormente solo hay que aplicar gotas postquirúrgicas para evitar tener infección e inflamación, pero al día siguiente muchas personas ya están recuperadas y pueden salir a la calle, eso sí, protegiendo sus ojos con gafas de sol».

Aunque esta operación es una de las más demandadas, no se incluye dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social, por lo que es necesario acudir a una clínica privada. «Las cataratas, por ejemplo, sí están cubiertas, porque es una disminución de la agudeza visual. La cirugía de la presbicia no, porque aquí estamos hablando de corregir un defecto refractivo, por lo que de momento no se incluye en los hospitales de la Seguridad Social», señala el doctor García.

Tanto en este tipo de cirugías como en muchas otras relacionadas con la visión, Oftalvist, ubicado en Ronda Norte, es un espacio que cuenta con las más sofisticadas técnicas de exploración, con las que además de solucionar distintas patologías, sus profesionales también se centran en la prevención y la detección precoz. Sus buenos resultados y la eficacia de sus tratamientos se plasman en sus cifras: el pasado año realizaron más 28.000 consultas y 3.000 cirugías en la provincia.

