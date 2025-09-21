Nore Clinic abre sus puertas en Cartagena, un nuevo centro de referencia enfocado en el bienestar de la mujer

La clínica busca normalizar y romper el paradigma de la menopausia y ofrecer tratamientos que aseguren una buena calidad de vida con información rigurosa y un acompañamiento cercano

Abre en Cartagena Nore Clinic, una clínica que permite abordar un aspecto que aún puede considerarse tabú y del que falta información: la madurez de las mujeres. La Dra. Solanye Navas (directora médica) y Puri R. Egea (gerente) detectaron entre consultas, trabajo y conversaciones entre amigas que compartían las mismas inquietudes cuando se acercaban a cumplir cuatro décadas de vida, cuando los cambios naturales en el cuerpo femenino empiezan a notarse y aparecen nuevas etapas que no siempre entienden por desconocimiento. Ambas, debido a su arraigo en la ciudad portuaria, decidieron crear un espacio dedicado a que ese recorrido del camino de la madurez sea con buena calidad de vida a través de una serie de tratamientos y medios que se centran en el bienestar de las mujeres.

«Queremos exponer alto y claro cómo nos sentimos y cómo podemos mejorar, con un servicio y espacio que encuentre solución a síntomas que pueden ser normales en determinadas etapas, pero que se pueden, si no eliminar todos, mejorar», subrayan. Y es que a día de hoy muchas mujeres conviven con síntomas de la menopausia o el posparto como si fueran inevitables, cuando en realidad existen soluciones innovadoras y seguras para mejorar su calidad de vida. La sequedad, la atrofia vaginal o la incontinencia urinaria se suelen normalizar, limitando la calidad de vida de miles de mujeres. En Nore Clinic, el objetivo es cambiar esta percepción: informar, acompañar y poner a disposición de las pacientes tratamientos seguros y efectivos que devuelvan bienestar y confianza.

Sus pilares son la información rigurosa y el acompañamiento cercano, permitiendo que las mujeres puedan hablar sin tabúes y acceder a tratamientos que responden a sus necesidades reales, siempre con un enfoque integral de salud y madurez y longevidad saludable, a través de pruebas genéticas y epigenéticas, ya que la clínica ofrece diagnósticos personalizados para diseñar planes de salud preventiva, antienvejecimiento y longevidad. El objetivo es que cada paciente no solo trate síntomas presentes, sino que pueda cuidar su futuro con estrategias de envejecimiento saludable.

Para ello ofrecen tratamientos innovadores para problemas frecuentes, técnicas de vanguardia en ginecología regenerativa, como láser vaginal, radiofrecuencia, infiltraciones de ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas (PRP) y exosomas, diseñados para regenerar los tejidos, mejorar la lubricación y devolver elasticidad y tonicidad a la zona íntima. Estos procedimientos son especialmente útiles en el tratamiento de problemas tan comunes como las pérdidas de orina leves a moderadas o las relaciones sexuales dolorosas tras el parto o en la menopausia, dos situaciones que afectan de manera directa a la vida personal y de pareja.

El posparto es otra de las áreas clave en las que trabaja el equipo de Nore Clinic y que afecta a mujeres más jóvenes. Suelen experimentarlaxitud vaginal, sequedad, dolor en las relaciones sexuales o pérdida de tono del suelo pélvico tras dar a luz. En estos casos, los tratamientos regenerativos permiten una recuperación más rápida y efecto va, ayudando a que la mujer retome su vida con plena confianza.

Referentes en salud íntima

Detrás de Nore Clinic hay un equipo multidisciplinar con amplia formación en ginecología general, ginecología regenerativa y funcional, manejo de dolor pélvico y endometriosis, así como medicina estética, medicina preventiva y nutrición. De esta forma, su propuesta se basa en una visión global de la salud femenina: atender los síntomas inmediatos, prevenir complicaciones futuras y acompañar a las mujeres en cada etapa vital, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Con este proyecto, Nore Clinic quiere convertirse en un referente en Cartagena y en toda la Región de Murcia, tanto en el ámbito de la salud íntima como en la medicina antiedad. Su propósito es claro: ofrecer a las mujeres un espacio donde puedan sentirse escuchadas, acompañadas y tratadas con técnicas de última generación que realmente marcan la diferencia.

Más información:

Dirección: Calle Carmen, 10- 1 º 30201 Cartagena

Teléfono: 616 457 178

Web: www.noreclinic.es

Correo electrónico: info@noreclinic.es