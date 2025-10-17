La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

HLA La Vega, ganadores en la categoría de Musculoesquelético en los Premios Hospitales TOP 20

El Hospital HLA La Vega de la Región de Murcia brilla en una gala celebrada en Madrid entre más de 150 centros públicos y privados de toda España para reconocer la excelencia hospitalaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:41

El Hospital HLA La Vega ha sido reconocido como ganador en la categoría de Musculoesquelético dentro del programa Hospitales TOP 20, uno de los principales referentes de evaluación y reconocimiento de la excelencia hospitalaria en España. Este logro refleja el compromiso del centro con la calidad asistencial, la innovación y la mejora continua, valores que guían el trabajo diario de todos los profesionales de HLA La Vega.

La Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica del hospital, dirigida por el Dr. José Sánchez Archidona, destaca por su enfoque integral y multidisciplinar, con especialistas altamente cualificados en las diferentes áreas del aparato locomotor: rodilla, cadera, pie y tobillo, hombro, mano y codo, así como traumatología deportiva y del sistema nervioso periférico. Esta estructura permite ofrecer una atención personalizada y adaptada a cada paciente, garantizando los mejores resultados en diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

El reconocimiento como ganadores en los Premios TOP 20 es, además, un reconocimiento al trabajo en equipo de todo el servicio, que combina experiencia clínica, tecnología avanzada y una atención humana y cercana.

Desde la dirección de HLA La Vega, Cristina Almansa, traslada su más sincera enhorabuena al equipo de Traumatología, cuya dedicación, profesionalidad y esfuerzo constante han hecho posible este logro, reafirmando el compromiso del hospital por seguir ofreciendo una atención sanitaria de la máxima calidad al servicio de nuestros pacientes.

Sobre Grupo Hospitalario HLA

El Grupo Hospitalario HLA es uno de los mayores proveedores hospitalarios de España. Lo componen 18 hospitales y 39 centros médicos multiespecialidad con unidades de referencia en tratamientos de última generación, que trabajan de forma integrada para proporcionar acceso a una asistencia sanitaria de alto nivel.

Con 1.300 camas de hospitalización y más de 40 años de experiencia, HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulatoria. Sus profesionales garantizan un modelo de atención que se basa en la excelencia, la innovación, la responsabilidad y un trato humano y cercano con el paciente.

