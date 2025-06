Entrevista al Dr. Jesús Ignacio Tornero Ruiz

Jueves, 19 de junio 2025, 13:25 Compartir

«La salud urológica forma una parte esencial del bienestar general»

Dr. Jesús Ignacio Tornero Ruiz es un reputado especialista en Urología.

Cuenta con años de experiencia en la profesión y una extensa formación en distintos campos de la especialidad.

En concreto, es experto en cirugía Laparoscópica en procesos oncológicos, en vasectomía sin bisturí́ y reversión de la misma mediante vasovasostomia, en infecciones urinarias, así́ como en fertilidad, disfunción eréctil, tratamiento de hipertrofia benigna de próstata por REZUM o HOLEP, entre otras enfermedades y procedimientos urológicos.

A lo largo de su trayectoria ha combinado su labor asistencial con la investigación y la divulgación, siendo autor de artículos científicos de la especialidad y revisor de la revista Journal of Endourology.

Con una trayectoria marcada por la excelencia y la cercanía con el paciente, el Dr. Jesus Ignacio Tornero Ruiz, natural de Murcia, nos comparte su visión sobre la urología, la importancia de la prevención y los avances más significativos en su especialidad.

¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

«Soy natural de Abarán, Murcia, una ciudad que siempre llevaré conmigo.

Estudié Medicina en la Universidad de Navarra, donde descubrí mi vocación por la Urología.

Posteriormente, me especialicé en la Fundación Puigvert de Barcelona, un centro de referencia a nivel internacional. Llevo más de 25 años dedicado a la Urología, una especialidad que me apasiona por su dimensión técnica, científica y humana. Desde mis inicios, me ha guiado el compromiso con la excelencia médica y el trato cercano al paciente.»

¿Cuáles son los principales servicios que ofrece?

«En la consulta, realizo una primera toma de contacto con el paciente interesándome por sus antecedentes y sus hábitos de vida, mediante ecografía exploramos el aparato urinario y con exploración física valoramos los genitales, consiguiendo, junto con pruebas complementarias de laboratorio y radiodiagnóstico acercarnos al que puede ser el diagnóstico definitivo del paciente. Abordamos una amplia variedad de patologías urológicas, tanto en hombres como en mujeres. Los servicios más demandados actualmente incluyen el diagnóstico y tratamiento de hiperplasia benigna de próstata, disfunción eréctil, litiasis renal (cálculos), infecciones urinarias, incontinencia urinaria y prevención del cáncer de próstata.

También realizamos pruebas diagnósticas como ecografías y en casos que lo requieren, ofrecemos tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos.»

Clínicas urológicas Tornero: https://clinicasurologicastornero.com/

De todos estos servicios prestados, ¿cuál serían los más demandados?

Para la Hiperplasia benigna de Próstata, los tratamientos más demandados serían: el REZUM y el HoLEP.

El REZUM, es una técnica mínimamente invasiva que se realiza inyectando vapor de agua dentro del tejido prostático que obstruye, para reducir el tamaño de la próstata y facilitar la micción.

Se trata de una técnica sencilla que se realiza de forma ambulatoria bajo sedación.

La enucleación prostática con láser de holmio (HoLEP) está indicada para próstatas de cualquier volumen y es la apropiada en las próstatas de gran tamaño.

La eficaz fotocoagulación que produce el láser, hace que el riesgo de sangrado sea mínimo comparado con otras técnicas.

La técnica evita la cirugía abierta, se realiza a través de la uretra por lo que se lleva a cabo sin incisiones evitando todas las complicaciones asociadas a la presencia de heridas quirúrgicas.

Se realiza con anestesia raquídea evitando así las complicaciones de la anestesia general y disminuyendo días de hospitalización.

Es el único procedimiento capaz de garantizar que se extirpa todo el tejido adenomatoso anómalo que provoca la obstrucción de la uretra por lo que ofrece los mejores resultados a largo plazo, con la menor tasa de reintervenciones.

Otro de los tratamientos más demandados en nuestra clínica es la Vasovasostomía, esta técnica se practica cuando un paciente sometido a una vasectomía quiere tener de nuevo hijos.

En la vasovasostomía lo que hacemos es recanalizar los extremos del deferente, que se seccionaron para la vasectomía, a fin de que los espermatozoides vuelvan a circular desde el testículo hasta el conducto urinario para mezclarse con el semen.

Se realiza con anestesia raquídea y requiere de gran destreza quirúrgica ya que se trata de una técnica microquirúrgica realizada con lentes de aumento.

En mujeres, sin duda, la consulta más frecuente es la referente a las infecciones de orina de repetición.

Esta patología provoca una mala calidad de vida en las pacientes, la ingesta de multitud de antibióticos y visitas frecuentes al medico de familia. En estos casos hacemos un estudio minucioso y aplicamos alternativas al tratamiento antibiótico, como la autovacuna, elaborada con bacterias extraídas de la orina del propio paciente.

En su experiencia, ¿cuál es la importancia de la prevención en la salud urológica y qué medidas aconseja a sus pacientes?

«La prevención es fundamental. Muchas enfermedades urológicas pueden tratarse mejor o incluso evitarse si se detectan a tiempo. Aconsejo revisiones periódicas a partir de los 45-50 años, especialmente en hombres, para detectar posibles problemas prostáticos o tumores urológicos. También recomiendo mantener hábitos saludables: una buena hidratación, evitar el tabaco, cuidar la dieta y mantenerse físicamente activo. La prevención no solo salva vidas, también mejora la calidad de vida.»

¿Qué avances destacaría en la cirugía urológica en la última década?

Sin duda el mayor avance se ha conseguido con la aparición de la cirugía robótica y la mejora en las cirugías láser.

Estos dos avances nos permiten practicar cirugías mínimamente invasivas con un menor tiempo de recuperación y a su vez la incorporación a la actividad cotidiana con la mayor brevedad que las técnicas antiguas.

Para finalizar, ¿qué mensaje transmitiría a la población en general sobre la importancia de cuidar la salud urológica?

«La salud urológica forma parte esencial del bienestar general. Muchas personas retrasan la consulta por vergüenza o desconocimiento, y eso puede tener consecuencias. Mi mensaje es claro: ante cualquier síntoma, por pequeño que parezca, consulten con un especialista. La mayoría de los problemas urológicos tienen solución si se detectan a tiempo. Cuidarse es un acto de responsabilidad y de respeto hacia uno mismo.»

