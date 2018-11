El doctor Vispo, pasión y talento con los problemas de cirugía ortopédica

El médico Vispo forma parte de la Unidad de Cirugía Ortopédica de Viamed San José. / A.DURÁN/EFQ El Hospital Viamed San José aplica ya la nanotecnología y la medicina regenerativa para tratar patologías, con unos resultados muy favorables EFQ ALCANTARILLA Domingo, 11 noviembre 2018, 09:02

El médico José Luis Vispo Seara es especialista en Cirugía Ortopédica, Traumatología y de la Mano, además de doctor en Medicina por la Universidad de Wurzburgo, en Alemania. Cuenta con un premio internacional de investigación en el campo de la Cirugía Ortopédica, y ha dirigido numerosas tesis doctorales sobre esta rama. Incluso ha colaborado en la publicación de varios libros en diferentes idiomas y ha contribuido a la realización de más de 70 artículos nacionales e internacionales.

Desde hace una década, forma parte del equipo del Hospital Viamed San José, un referente en la sanidad privada a nivel nacional por contar con una plantilla multidisciplinar de prestigio que trata diferentes patologías, y unas instalaciones modernas y dotadas con la tecnología más innovadora. En este sentido, el centro de Alcantarilla trabaja la medicina regenerativa articular, emplea los nanomateriales y cuenta con un laboratorio de estudio biodinámico en 4D.

En concreto, el doctor Vispo y su equipo de la Unidad de Cirugía Ortopédica se encargan del diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades articulares y lesiones del aparato musculoesquelético (músculos, tendones, nervios etc.) tanto en el aspecto estático como dinámico.

Dispondrá de un laboratorio biodinámico en 4D a final de año

Apuestan por aplicar la nanotecnología, que ha permitido grandes avances en el diagnostico y tratamiento de diversas enfermedades, puesto que «ofrece una inmensa variedad de aplicaciones, especialmente con el uso de nanomateriales que se utilizan como andamios para inducir una interacción más favorable entre, por ejemplo, los implantes ortopédicos y el hueso nativo», afirma el experto, al tiempo que resalta que este avance, «pese a que se encuentra actualmente en fase de perfeccionamiento e investigación, en nuestro hospital forma ya, en su justa medida, parte del presente».

La nanotecnología está llamada a ser la nueva revolución en la medicina. «Consiste en el diseño y utilización de una variedad de nanoestructuras con propiedades químicas, físicas y biológicas únicas para mejorar tanto la funcionalidad y confiabilidad de los dispositivos médicos, entre ellos los implantables, como la imitación, regeneración o sustitución del tejido óseo, cartilaginoso o muscular vivo», explica el experto. Y puntualiza: «Todavía sigue siendo un desafío».

En la actualidad, la nanotecnología contribuye a solucionar los defectos de cartílago, «ya que se ha encontrado su tratamiento y posiblemente a la larga sea un problema que pueda ser resuelto con más facilidad», adelanta. El Hospital Viamed San José lleva casi cuatro años realizando implantes de material biológico en defectos osteocartilaginosos o cartilaginosos a efectos de conseguir una reparación o regeneración, «técnica que en pacientes jóvenes y sobre todo en lesiones traumáticas puntuales están dando unos resultados muy favorables», subraya.

El fin es analizar el movimiento de los deportistas para prevenir lesiones

También se emplea para las lesiones de tendones. «Se ha demostrado que ayuda en la curación y estabilidad mecánica y se ajusta a las necesidades de los tendones regeneradores mejor que cualquier aloinjerto», indica. Igualmente se utiliza en la cirugía de hombro para la reparación de tendones.

70% de éxito

Otro pilar fundamental del centro hospitalario de Alcantarilla es la medicina regenerativa articular, la cual se encarga de potenciar la regeneración y reparación de tejidos del propio cuerpo, gracias al uso combinado de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Este sistema está dirigido principalmente a pacientes con artrosis leve, dado que la cirugía es demasiado temprana, y a pacientes con artrosis severa que desean obtener alivio antes de llegar a la consabida operación, así como a las personas que hayan agotado todos los recursos antes de decidir si se someten a una cirugía y a las que no pueden ser operadas por factores de riesgo. «Con la medicina regenerativa se pueden tratar casi todas las articulaciones con un 70% de resultados satisfactorios en cuanto a reducción de dolor e inflamación. No obstante, aunque se considera un gran avance, de momento no podrá reemplazar a la cirugía», sostiene.

A final de este año los deportistas, tanto aficionados como profesionales, encontrarán en Viamed San José la solución a las posibles lesiones musculoesquelético ocasionadas por la práctica de cualquier disciplina. El hospital habilitará el laboratorio de estudio biodinámico en 4D que permite la medición sincronizada del musculoesquelético para una mejor preparación deportiva y además ayuda a diagnosticar las alteraciones en cuanto a la marcha o posición estática y dinámica del individuo. Este laboratorio, cabe destacar, está desarrollado por una empresa alemana colaboradora y responsable de la adecuación de los jugadores de fútbol de la selección alemana.