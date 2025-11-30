El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro

José Manuel Felices Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Confesadlo. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que todos éramos expertos en química cosmética. En esos momentos de intimidad en el cuarto de baño, ante la ausencia de estímulos, nuestros ojos recorrían ávidamente la etiqueta del bote de champú. Estábamos familiarizados con el lauril sulfato de sodio, sabíamos si era para cabello seco o encrespado e incluso aprendíamos portugués comparando ingredientes entre idiomas. Eran cinco, diez minutos de aburrimiento fértil, de desconexión absoluta, donde lo único que fluía, además de nuestras necesidades fisiológicas, eran nuestros propios pensamientos.

Hoy, esa soledad ha muerto.

El otro día subí un vídeo a mis redes sociales alertando sobre los riesgos médicos de usar el móvil en el inodoro. Como médico, mi obligación es advertir sobre la presión intraabdominal, el retorno venoso y esas molestas consecuencias que terminan en «-oides» (ya me entendéis, no vamos a repetir aquí la lección de anatomía que ya tenéis en el vídeo de Instagram). Sin embargo, lo que me empujó a grabar ese vídeo no fue una epidemia de patología anorrectal en Murcia, sino una petición mucho más doméstica y, a mi juicio, más alarmante.

Fue la mujer de mi primo quien me dio la clave. «Primo», me dijo con esa sinceridad que solo da la familia, «tienes que hablar de esto. No es solo por la salud. Es que entrar al baño con el móvil es entrar en un agujero negro».

Me contó que su marido —mi primo, un hombre sensato en otros aspectos— entra al baño con la intención de estar tres minutos. Pero el algoritmo de TikTok o el hilo infinito de Twitter (o X, como quieran llamarlo ahora) tienen otros planes. Lo que debería ser un trámite fisiológico se convierte en una sesión de veinte minutos de scroll hipnótico. Y aquí viene lo interesante del «detrás de cámaras» de mi vídeo: el problema real que ella detectaba no era solo el tiempo perdido allí dentro, sino la fractura de la atención al salir.

Cuando mi primo sale del baño, no vuelve a la cocina a terminar la cena, ni se sienta a jugar con los niños con la misma disposición mental. Sale con el cerebro secuestrado, todavía a medio gas, procesando el último meme o la última noticia indignante. El baño, que históricamente fue nuestro último refugio de paz, el único lugar donde nadie nos podía molestar, se ha convertido en una oficina más, en una sala de contestar tareas pendientes, en un lugar en el que no entra tu familia pero se cuelan los estados de WhatsApp con las fotos de comunión del hijo del que vino a arreglarte la lámpara.

Al llevarnos el teléfono al trono, le estamos robando al cerebro su derecho a la pausa. Estamos eliminando los tiempos muertos, esos pequeños espacios en blanco que nuestra mente necesita para reiniciar el sistema. Si estamos cocinando y paramos para ir al servicio, deberíamos volver a los fogones; si estamos trabajando, deberíamos volver al informe. Pero el móvil actúa como un vampiro de energía: rompe el «foco». Nos desconecta de la realidad tangible (los hijos, la pareja, el trabajo, el descanso real) para mantenernos enchufados a una realidad virtual que ni nos va ni nos viene.

Como médico, os diré que el cuerpo humano agradece la rapidez y la postura correcta. Pero como humanista, os digo que vuestra mente agradece aún más el silencio.

Hemos permitido que la tecnología colonice nuestra intimidad más absoluta. Hemos cambiado la reflexión tranquila y el aburrimiento creativo por una dopamina barata que nos deja las piernas dormidas y la mente agotada. Quizá sea hora de dejar el móvil en el salón, volver a aburrirnos un poco y, quién sabe, tal vez reencontrarnos con la vieja etiqueta del champú. Al menos, ella nunca nos robó tiempo de estar con quienes queremos.

Al final, hablar del móvil en el váter es solo una forma de hablar de algo mucho más grande. El teléfono ha cambiado nuestra manera de estar solos, de aburrirnos, de pensar y de relacionarnos con los demás. Nos conecta con todo el mundo, pero nos desconecta de los pequeños momentos en los que antes mirábamos hacia dentro. Si hasta en el baño nos cuesta estar a solas con nosotros mismos, quizá el problema no sea el tiempo que pasamos en el váter, sino el que dejamos de pasar conectados con lo que de verdad importa.

