Detectados cuatro nuevos casos de peste porcina africana en jabalís muertos en Barcelona

El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha anunciado que se han detectado cuatro casos nuevos de peste porcina africana en cuatro jabalís ... muertos, en el mismo radio de afectación que los primeros que se econtraron este viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en la zona de Collserola.

Según ha explicado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press este sábado, los laboratorios catalanes y las inspecciones visuales han confirmado los positivos, pendientes de la aprobación definitiva en el laboratorio central de Madrid, y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que eviten la zona afectada: «con un vehículo, con una bici, con una pisada de un material contaminado biológico de un animal podría escampar la enfermedad», ha alertado.

«El impacto económico será grande, no hace falta escondernos», ha advertido, y ha añadido que la zona de población es muy grande, por lo que según él, hace falta la colaboración de todo el mundo.

«No sabemos si hay otros cerdos infectados, por lo tanto, hace falta este trabajo de vigilancia, de control en la zona», ha insistido.

Sobre la evolución y seguimiento de la enfermedad ha dicho que las próximas horas son muy importantes para contener el foco y ha afirmado que si esto se hace rápido se podrán «renegociar» las exportaciones alimentarias que ahora han quedado suspendidas con diferentes países.

Ha alertado que este trabajo «será largo», pero ha defendido que el sector está, a su parecer, muy profesionalizado y modernizado por lo que se está más preparado que hace 30 años, cuando se registró el último caso, para evitar que esta enfermedad entre en las granjas.

También ha querido recordar que esta es una enfermedad que no afecta a las personas y tampoco a «ningún otro animal».