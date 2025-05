Cirugía de hemorroides, fisuras y fistulas anales: técnicas modernas para una recuperación más rápida y cómoda

Martes, 6 de mayo 2025, 17:36 Compartir

La Clínica de Coloproctología, dirigida por los Dres. Luján, se especializa en el diagnóstico y tratamiento de patologías del colon, recto y ano, ofreciendo soluciones innovadoras y sin dolor para afecciones como hemorroides, fístulas y fisuras anales.

Enfoque innovador: sin dolor y sin hospitalización

Uno de los principales temores de los pacientes es el dolor asociado a los tratamientos proctológicos y la necesidad de hospitalización prolongada. Nuestra Clínica se especializa en procedimientos mínimamente invasivos y ambulatorios que garantizan una recuperación rápida y reincorporación inmediata a la vida cotidiana. Gracias a técnicas avanzadas, podemos tratar hemorroides, fisuras y fistulas anales sin necesidad de cirugía convencional.

Tratamiento de hemorroides: soluciones efectivas

Las hemorroides son una patología común que afectan a aproximadamente el 50% de la población adulta en algún momento de su vida. Según estudios médicos, cerca del 70% de las personas con hemorroides retrasan la consulta por miedo al dolor o por desconocimiento de las opciones de tratamiento. En la Clínica de Coloproctología, ofrecemos tratamientos ambulatorios, seguros y sin dolor para eliminarlas sin recurrir a la cirugía tradicional, con métodos como:

- la esclerosis, que consiste en la inyección de una sustancia en la base de las hemorroides para retraerlas y fijarlas a la pared del ano, y

- la colocación de bandas elásticas, donde se coloca una goma en la base de la hemorroide, provocando su desprendimiento espontáneo en 12-24 horas.

Tratamiento de fisuras anales: solución inmediata en 24-48 horas

Un elevado porcentaje de fisuras anales son agudas y se curan con tratamiento médico. No obstante, en ocasiones las fisuras se hacen crónicas, provocando al paciente un dolor invalidante que altera de forma importante su calidad de vida. En estos casos, cuando fracasa el tratamiento médico, está indicada la cirugía. Esta intervención debe ser realizada por un cirujano con experiencia en coloproctología por los riesgos que la misma supone, entre los cuales destaca la incontinencia anal. En nuestra Clínica, ofrecemos una solución inmediata, realizando la cirugía el mismo día de la consulta, proporcionando un alivio inmediato y definitivo del dolor en 24-48 horas, garantizando a su vez la seguridad en la intervención dada la amplia experiencia que nos avala, evitando la grave complicación de la incontinencia anal.

Tratamiento de fístulas anales: enfoque especializado

Las fístulas anales representan una condición compleja que requiere un enfoque especializado. El tratamiento ofrece diversas opciones quirúrgicas según el tipo de fístula y debe ser realizado exclusivamente por un especialista en coloproctología. En la Clínica de Coloproctología, ofrecemos al paciente las técnicas más novedosas y avanzadas en tratamiento quirúrgico de las fístulas anales, priorizando las técnicas ambulatorias y menos agresivas que aseguran una recuperación rápida y segura, con el menor impacto en la vida del paciente.

Atención personalizada y tecnología avanzada

En nuestra Clínica nos preocupamos por ofrecer un servicio discreto, profesional y con el máximo confort posible. Ofrecemos un diagnóstico preciso y explicamos las diferentes opciones de tratamiento para que los pacientes puedan tomar decisiones informadas y seguras.

Dr. Luján Mompeán. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, Profesor Acreditado de Cirugía y especialista europeo en Coloproctología, certificado por el BOARD europeo en Coloproctología.

Dr. Luján Colás. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo por la Clínica Universidad de Navarra, con Diploma de especialización en bases de la Cirugía Coloproctológica de la Asociación Española de Cirujanos.

Testimonios de nuestros pacientes

«Llevaba meses con dolor por una fisura anal, y en la consulta del Dr. Luján me dieron una solución en el mismo día. En 24 horas, el dolor desapareció. ¡Recomiendo este tratamiento sin dudarlo!» – Ana P.

«Me preocupaba operarme de hemorroides, pero aquí me ofrecieron una opción sin cirugía ni dolor. ¡Fue rápido y sin complicaciones!» – Carlos G.

«No sabía que existía un tratamiento tan sencillo para las fisuras. Pensé que tendría que operarme, pero en la consulta me trataron con anestesia local y en dos días ya estaba bien.» – Marta R.

(Google – reseñas)

Ubicación: Edificio Alba, Av. de la Libertad, 8, 30009 Murcia, España.

Teléfono de contacto: +34 968 20 45 57

Sitio web: www.clinicadecoloproctologia.es

En otro orden de cosas el Dr. Luján también nos habla de Cirugía Bariátrica y Obesidad así como los nuevos medicamentos como Ozempic bajo su punto de vista.

Cirugía bariátrica en la era de Ozempic: ¿sigue siendo la mejor opción? En éste caso ¿Cuál es la mejor opción?. ¿Aun está indicada la cirugía?

En los últimos años, la lucha contra la obesidad ha dado un giro significativo con la aparición de nuevos medicamentos como Ozempic (semaglutida). Este fármaco, originalmente desarrollado para tratar la diabetes tipo 2, ha demostrado ser efectivo para la pérdida de peso, lo que ha llevado a muchos a preguntarse: ¿sigue siendo necesaria la cirugía bariátrica en la era de Ozempic?

El papel de Ozempic en el tratamiento de la obesidad

Ozempic pertenece a la familia de los agonistas del GLP-1, que actúan regulando el apetito y la glucosa en sangre. Sus efectos incluyen la disminución del hambre, la reducción de la ingesta calórica y una pérdida de peso significativa, lo que ha generado un gran interés en su uso para el tratamiento de la obesidad sin necesidad de cirugía.

Estudios han mostrado que los pacientes pueden llegar a perder entre un 10% y 15% de su peso corporal con Ozempic. Pero la utilización de Ozempic no está exento de efectos secundarios. Algunos pacientes experimentan náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, lo que puede afectar su adherencia al tratamiento. También, la pérdida de peso con Ozempic tiende a estabilizarse y existe la posibilidad de que el cuerpo desarrolle tolerancia con el tiempo, reduciendo la efectividad del fármaco. Otro aspecto importante es el costo. Mientras que la cirugía bariatrica es un procedimiento único con beneficios a largo plazo ampliamente demostrados, Ozempic requiere un tratamiento continuo para mantener la perdida de peso, lo que puede representar una carga económica considerable para muchos pacientes y plantea un desafío en términos de costos y efectos secundarios. Por otro lado, son necesarios estudios a largo plazo que demuestren que el Ozempic es eficaz en el mantenimiento de la pérdida de peso.

Cirugía bariátrica: ¿sigue siendo la mejor opción?

Los tratamientos médicos son bienvenidos, pero no van a solucionar el problema crónico de la obesidad, ya que los mecanismos por los que se produce la obesidad son multiples y no solamente es el hecho de la glotonería. Por ello, la cirugía bariátrica sigue siendo el tratamiento más efectivo para la obesidad severa y mórbida. La cirugía de la obesidad, principalmente el bypass y en menor grado la manga gástrica, con mas de 40 años de experiencia, presenta unos excelentes resultados en la perdida de peso (entre un 25-30 %) debido a que la intervención quirúrgica no solo disminuye la cantidad de alimentos que una persona puede consumir, sino que también modifica la producción de hormonas como GLP 1 y la grelina, que reducen el apetito de manera más permanente que los tratamientos médicos, lo que reduce el riesgo de recuperación del peso perdido. Para quienes han luchado sin éxito contra la obesidad durante años, y quieren eliminar el estigma que supone la obesidad, la cirugía bariatrica sigue siendo la opción con mayor tasa de éxito a largo plazo. Por otro lado, debido a los buenos resultados que ofrece la cirugía frente al mejor tratamiento medico, recientemente se han modificadoel consenso del NIH ( National Institutes of Health) para la indicación de cirugía bariatrica, ampliando la indicación de cirugía en pacientes con obesidad grado I (IMC 30-35), con o sin diabetes asociada, ya que ha quedado ampliamente demostrado que la cirugía supera a largo plazo a los tratamientos médicos en la reducción de peso y remisión de la diabetes. No tiene sentido esperar a que alguien enferme gravemente, antes de ofrecer una opción eficaz como la cirugía, para controlarla. Además de otras modificaciones, se ha eliminado el límite en la edad del paciente para la realización de la cirugia (Surg Obes Relat Dis 2022;18:1550)

¿Ozempic o cirugía bariátrica? La decisión depende del paciente

Cada paciente es diferente, y la elección entre un tratamiento farmacológico y la cirugía bariátrica debe basarse en múltiples factores, como el índice de masa corporal (IMC), las comorbilidades, la capacidad de adherencia al tratamiento y las expectativas del paciente.Asi, estas pueden ser las opciones al tratamiento de la obesidad:

- Pacientes con obesidad moderada (IMC entre 30-35): Pueden beneficiarse de tratamientos con Ozempic antes de considerar una cirugía. Estos medicamentos pueden ser el puente a la cirugía, porque sabemos que muchos pacientes cuando dejan de tomar Ozempic experimentan un aumento de peso,

- Pacientes con obesidad moderada, severa o mórbida (IMC superior a 30): La cirugía sigue siendo la mejor opción para lograr una pérdida de peso sostenida y mejorar la salud metabólica. Los tratamientos médicos pueden ser el puente a la cirugía. Ozempic puede ser útil antes de la cirugía para ayudar a los pacientes a perder peso y reducir el riesgo quirúrgico

- Pacientes con diabetes tipo 2: Ambos tratamientos pueden ser efectivos, pero la cirugía ofrece una mayor tasa de remisión a largo plazo.

- Pacientes que han probado múltiples tratamientos sin éxito: Para quienes han intentado perder peso con dietas, ejercicio y medicamentos sin obtener resultados duraderos, la cirugía puede ser la opción más eficaz.

Perspectivas futuras en el tratamiento de la obesidad

El campo del tratamiento de la obesidad sigue evolucionando. Se están desarrollando nuevos fármacos con efectos aún más potentes y sostenibles, lo que podría cambiar la manera en que se maneja la obesidad en el futuro.

Al mismo tiempo, la cirugía bariátrica continúa avanzando con técnicas menos invasivas y con menor tiempo de recuperación.

A medida que la ciencia avanza, es probable que el enfoque ideal para la obesidad sea una combinación personalizada de estrategias médicas, quirúrgicas y cambios en el estilo de vida. Lo importante es que los pacientes tengan acceso a todas las opciones y puedan elegir la que mejor se adapte a su situación y objetivos de salud.

Conclusión

Si bien Ozempic ha revolucionado el tratamiento de la obesidad, la cirugía bariátrica sigue siendo la alternativa más eficaz y duradera para quienes padecen obesidad severa. No hay que ilusionar al paciente que padece obesiadad, diciendo que el Ozempic va a curar la obesidad y que la cirugía está desfasada. Esto no es asi. Existen diferentes opciones para el tratamiento de esta enfermedad crónica, compleja, heterogénea y mortal, que requiere un enfoque integral. No hay una única solución para todos, y la clave está en elegir el tratamiento más adecuado según las necesidades individuales de cada paciente. Aunque con Ozempic existe una pérdida de peso, no existe una evidencia científica que demuestre que es un tratamiento eficaz a largo plazo en la pérdida de peso. Por el contrario, la cirugía de la obesidadesta respaldada por multitud de estudios a largo plazo hace mas de 40 años, donde se pone de manifisto su seguridad y la eficacia en mantener la perdida de peso y las enfermedades asociadas a la obesidad. Con el avance de la ciencia, el futuro podría estar en la combinación de ambas estrategias para optimizar los resultados y mejorar la calidad de vida de los pacientes con obesidad.