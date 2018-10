El cáncer oral, ese gran desconocido que se esconde en la boca Póster de la campaña contra el cáncer oral lanzada por el Consejo General de Dentistas de España y otros colaboradores. Cada año mueren más personas por esta enfermedad que por accidentes de tráfico en España ELENA MARTIN LOPEZ Madrid Jueves, 1 noviembre 2018, 03:20

Enemigo en la sombra. Es el cáncer oral, una enfermedad que, únicamente en España, se diagnostica a 7.000 personas al año y provoca la muerte a 1.500. Así, tres de cada diez españoles no han oído hablar de ella a pesar de que anualmente se registran más defunciones a causa del cáncer oral que por accidentes de tráfico.

«Vigila tu boca, evita el cáncer oral» es el lema de la campaña impulsada de manera conjunta entre el Consejo General de Dentistas de España, la Fundación Dental Española y la Asociación Española Contra el Cáncer. El objetivo es concienciar a la población sobre la importancia de autoexplorarse la boca y acudir al dentista a hacerse revisiones periódicas para «poder hacer un diagnóstico precoz, evitando o minimizando los efectos de esta lesión tumoral, y, por lo tanto, aumentar las posibilidades de supervivencia de los pacientes en un 40%», explica Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España.

El cáncer oral puede afectar a cualquiera, independientemente del sexo o la edad, y suele localizarse en la lengua, los labios, las amígdalas y la mucosa alveolar. «El problema es que aparece de forma engañosa y sus síntomas, como úlceras que no curan en varias semanas, bultos, hinchazón, o manchas rojas o blancas que no se van al rascarlas, no suelen generar alarma», explica Castro. Esto ocurre, en la mayoría de los casos, porque cuatro de cada cinco personas desconoce los signos de esta enfermedad.

Prevenir y diagnosticar esta lesión con tiempo es más fácil de lo que parece y aumenta las posibilidades de supervivencia en un 90%. Para ello, la autoexploración, visitar al dentista regularmente, mantener una dieta equilibrada y una higiene adecuada, no fumar y evitar el consumo de alcohol (sobre todo el de alta graduación) es clave.

¿Qué opinan los dentistas?

La clínica dental Galván, ubicada en Valladolid, es uno de los muchos centros odontológicos que se han unido a la campaña y se han ofrecido voluntariamente a ofrecer consultas gratuitas durante el mes de noviembre a aquellas personas que necesiten hacerse una revisión o adquirir instrucciones en cuanto a la localización y autoexploración del cáncer oral. Para Julio Galván Guerrero, al frente del centro, esta campaña «es muy positiva», tanto por la concienciación hacia el público general como desde el punto de vista profesional de que el cáncer oral existe y puede provocar la muerte, porque «refresca la memoria de los profesionales facilitando su labor de detección precoz».

El 95% de los cánceres orales se dan en personas mayores de 40 años y es el doble de frecuente en hombres que en mujeres

«La concienciación sobre la salud bucodental va ligada a la cultura sanitaria de las personas y hacer que el nivel cultural de nuestra sociedad progrese es responsabilidad de todos», expresa Galván. «Creo que los españoles están mentalizados con el cáncer en general, pero así como hay otros tumores que parece que están siempre en boca de todos, como el cáncer de mama, el de próstata o el de pulmón, el cáncer oral provoca un gran número de muertes al año pero no es tan comentado socialmente. Así, es importante que los pacientes sepan cómo autoexaminarse y estar concienciados de que, ante algún cambio que acontezca en su boca, deben acudir inmediatamente a que un odontólogo le examine y dictamine si se trata de un tumor o no. El diagnóstico precoz y la acción precoz lo único que da son beneficios», agrega.

El dentista comenta que, de momento, en su consulta no han recibido llamadas específicas para pedir las consultas gratuitas que se ofrecen en el marco de la campaña. «Seguimos teniendo los mismos pacientes», dice. Sin embargo, considera que «hay que persistir en el esfuerzo de la concienciación, tanto al profesional como al público general porque, el miedo (o la reticencia a ir al dentista) hace más daño que las bacterias».