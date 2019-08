La bebé Matilde comienza su tratamiento con el fármaco más caro del mundo

¿Qué es la atrofia muscular espinal tipo 1?

La atrofia muscular tipo 1 se caracteriza por la «degeneración progresiva de las neuronas motoras», ha señalado la neuropediatra del Hospital CUF de Lisboa Eulália Calado.

«Esta enfermedad hereditaria y recesiva es causada por una mutación en el SMN1 (neurona motora de supervivencia), que reduce los niveles de la proteína de SMN, imprescindible para el movimiento muscular.

La incidencia anual de esta atrofia es de uno por cada 10.000 bebés, aunque si los padres son portadores se puede llegar a una incidencia de uno por cada cuarenta; siendo, ligeramente, más frecuente en mujeres que en hombres.

Entre los principales síntomas se encuentran la debilidad muscular, la falta de desarrollo motor, las contracturas leves en codos y rodillas, la ausencia de reflejos y las dificultades para alimentarse.

En caso de no existir un diagnóstico previo, la dolencia, que no afecta a nivel cognitivo, se suele identificar «desde el primer mes», ha señalado Calado, confirmando que «los bebés no superan los tres años de esperanza de vida».