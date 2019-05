¿Por qué aumenta la miopía entre la población joven?

02:59 El centro cuenta con unas modernas instalaciones en Ronda Norte / OFTALVIST El incremento puede tener relación con el excesivo uso de dispositivos móviles. La clínica Oftalvist es pionera en incorporar una tecnología avanzada para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo BEATRIZ MARTÍNEZ/EFQ Lunes, 20 mayo 2019, 09:02

Las pantallas de los móviles, los ordenadores, la televisión o las tablets ya forman parte del día a día. En la actualidad, sobre todo los jóvenes, tienden a pasar más años estudiando o leyendo y, por tanto, mirando en distancias cortas. Como consecuencia, el ojo se acostumbra a trabajar más de cerca que de lejos. Ya existen estudios recientes en donde se ha demostrado que, además de algunos factores genéticos, «la cantidad de horas que pasamos frente a dispositivos electrónicos genera un desarrollo mayor de la visión cercana, lo que favorece la aparición de la miopía y, por tanto, la visión borrosa de lejos», explica el codirector médico de Oftalvist Murcia, Christian García Elskamp. Además de este estilo de vida cada vez más digitalizado, los especialistas coinciden en que también hay que tratar de evitar la excesiva exposición a la luz artificial y «cada dos o tres horas, descansar unos minutos la vista para que no se seque el ojo», matiza el doctor.

En cuanto a la aparición de la miopía en edades más tempranas el doctor aclara que «en los niños pequeños, el componente hereditario es bastante importante, por lo que es más probable que los padres miopes altos tengan hijos con esta patología».

Entre las distintas opciones para dar solución a este problema, desde que se diagnostica hasta que se trata, «se puede llevar a cabo una corrección óptica con gafas y/o lentes de contacto» para aquellas personas menores de 18 años. Una vez estabilizada la progresión de la miopía, al menos durante dos años y a partir de los 24-25 años, el paciente ya puede operarse los ojos para corregir la miopía, hipermetropía y/o astigmatismo. Por eso «para que la cirugía sea lo más definitiva posible hay que operar cuando el paciente esté estable», subraya.

Cuando se da esta condición, es fundamental realizar un completo examen oftalmológico preoperatorio para valorar si el paciente es apto o no para una intervención quirúrgica. «Es muy importante elegir bien a los pacientes, estudiar bien todas las partes del ojo. Un buen candidato es aquel que tras una exploración ocular no padece otras alteraciones, la forma de los ojos es normal y su retina es perfecta. Por último, analizamos la córnea. Si tiene un grosor adecuado y el número de dioptrías no es excesivo, el candidato es apto», explica.

Para esta operación de miopía en Murcia, el Grupo Oftalvist fue pionero en incorporar en 2004 en España una plataforma láser de femtosegundo para realizar esta cirugía 100% láser. El fin de esta intervención es tallar la córnea, cambiar la curvatura y hacerla más plana. «Llevamos más de 30 años realizando cirugía refractiva corneal, pero las técnicas se perfeccionan prácticamente cada año. En Oftalvist nos decidimos por el láser de femtosegundo ya que mejora muchísimo la precisión y la exactitud en cuanto a la corrección. En algunos centros, aunque la técnica la llamen Lasik, aún se sigue realizando de forma manual con un microqueratomo mecánico o cuchilla para hacer el primer corte en la córnea. Nosotros utilizamos en esta primera fase un láser femtosegundo que hace un corte inicial y, en la segunda, un láser Excimer de última generación, que es el que nos ayuda a corregir la graduación moldeando la córnea». Con estas nuevas tecnologías, «se consigue además reducir cualquier índice de complicación o riesgo que de por sí es bajísimo», asegura.

Tras el paso por el quirófano, «un porcentaje muy alto de pacientes se quedan entre 0 y 0,5 dioptrías, por lo que se puede hacer una vida normal sin volver a depender de las gafas y lentillas». El doctor apunta que en algunos casos, aunque sea poco común, puede haber un regresión de 0,5 o 1 dioptrías y éstas pueden ser re operables.

Por otro lado, si tras las pruebas preoperatorias el paciente no es apto para la cirugía con láser, en casos de graduaciones elevadas o con córneas muy finas «a partir de seis dioptrías en miopía o cuatro en hipermetropía y cuatro en astigmatismo», existe otra alternativa, «igual de efectiva y segura» mediante el implante de lentes intraoculares fáquicas. «Son lentes plegables que se introducen dentro del ojo y se conocen como ICL». Ambas intervenciones son realizadas en el hospital HLA La Vega, donde el grupo oftalmológico cuenta con dos quirófanos en exclusiva para sus tratamientos quirúrgicos.

Aunque la cirugía refractiva es una de las más demandadas, no se incluye dentro de la cartera de servicios de la Seguridad Social, por lo que siempre debe ser realizada en clínicas de carácter privado como Oftalvist, que ofrece a sus pacientes lo mejores tratamientos en materia visual. «La innovación tecnológica que tenemos, junto con nuestro conocimiento y especialización es muy elevado. La Seguridad Social se encarga de otro tipo de patologías pero de momento la cirugía refractiva no está dentro», señala el doctor García.

Tanto en este tipo de cirugías como en muchas otras relacionadas con la visión, Oftalvist, ubicado en Ronda Norte, es un espacio que cuenta con las más sofisticadas técnicas de exploración con las que además de solucionar distintas patologías sus profesionales también se centran en la prevención y la detección precoz. Sus buenos resultados y la eficacia de sus tratamientos se plasman en sus cifras: el pasado año realizaron más 28.000 consultas y 3.000 cirugías en la provincia.

