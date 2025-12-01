Di adiós a los mareos en el coche o barco: los consejos que pueden ayudarte sobrellevar el trayecto Esta incomodidad se denomina cinetosis y es una respuesta fisiológica normal del cuerpo a un movimiento real o percibido

No todo el mundo disfruta de los viajes en coche, en barco o en cualquier otro medio de transporte. Y es que hay pasajeros que durante estos trayectos sufren mareos debido al movimiento. Esta incomodidad se denomina cinetosis y es una respuesta fisiológica normal del cuerpo a un movimiento real o percibido. Surge por una discrepancia entre las señales que recibe el cerebro del oído interno (que detecta el movimiento) y los ojos (que pueden ver un entorno estático), lo que puede provocar náuseas, vómitos, palidez y sudoración. Además, nadie está libre de padecerlo, ya que cualquiera puede experimentarlo, aunque es más frecuente en niños, mujeres embarazadas y personas que toman ciertos fármacos.

Por ello, lo que para una persona supone un simple viaje que puede resultar entretenido por las vistas o la experiencia, para otras puede convertirse en un auténtico suplicio. Así que quienes sufren cinetosis recurren, en la mayoría de los casos, a la conocida biodramina, que sirve para la prevención y tratamiento de los síntomas del mareo.

Sin embargo, más allá de este medicamento también existen una serie de 'trucos' que puedes aplicar si te mareas cada vez que subes en coche, barco, tren o avión. El médico y divulgador David Callejo ha publicado en su perfil de Instagram (davidcallejo10) un vídeo en el que explica una serie de remedios para evitar este malestar.

Cómo evitar los mareos cuando viajas

Lo primero que recomienda este sanitario es «mirar siempre al horizonte», ya que de este modo la información que recibe el cerebro es similar y no se produce esta contradicción entre lo que percibe el oído interno y los ojos.

Otra de las recomendaciones es evitar mirar el móvil o leer un libro durante el viaje. Y es que, aunque pensemos que eso ayudará a distraernos del mareo, en realidad lo que hace es «darle a tu cerebro una dosis extra de confusión», explica. Sin embargo, aunque esta es la norma general, los avances tecnológicos han permitido crear funciones para reducir esta sensación. Por ejemplo, Apple ha diseñado una herramienta llamada Vehicle Motion Cues, que muestra unos puntos negros moviéndose por toda la pantalla. Estos círculos animados reflejan los cambios en el movimiento del vehículo, como giros o aceleraciones. Su diseño busca disminuir el conflicto sensorial sin interferir en el contenido que se está consumiendo.

En tercer lugar aconseja mantener el habitáculo donde viajes bien ventilado y, por último, es fundamental escoger bien el asiento, donde se produzca menos movimiento, por ejemplo sentarse en la parte delantera del coche o en la zona central en los barcos.

