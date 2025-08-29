Virtudes y defectos del nuevo Real Murcia: más valentía con balón, pero más riesgos atrás

Asier Goiria lo tuvo claro desde que acabó la pasada temporada. Y más tras el pitido final del choque de vuelta del 'playoff' ante ... el Nástic de Tarragona que acabó con una decepción. El Real Murcia siempre estuvo cerca de los primeros puestos de la clasificación durante toda la competición; coqueteó alguna vez con el liderato, pero nunca transmitió la certeza de que iba a ascender, que era su año. El director deportivo vasco, de hecho, cerró el curso con la sensación que el equipo grana debió hacer más, haber buscado con más ahínco la meta rival.

Por eso también tuvo claro que quería un cambio para esta campaña, empezando por un entrenador con un concepto de fútbol diferente al de Fran Fernández. Ni mejor ni peor, simplemente distinto. De hecho, el entrenador almeriense había conseguido ya un ascenso a Segunda con el Alcorcón y no pudo hacerlo en Murcia. Era cuestión de estilo. Y Goiria se decantó por un técnico con el que ya trabajó, que conoce dentro y fuera del campo y con el que interactuar iba a ser más fácil. Además, entre ellos no iba a ver interferencias, como pasó con personas cercanas a Fernández, otro problema del año pasado. Por eso Unai Zubiaur, el secretario técnico de Goiria, ha pasado también a hacer labores de segundo entrenador, lo que demuestra la conexión que hay entre el despacho y el banquillo.

La tarde del Eldense

Goiria y Etxeberria, desde el principio, han dibujado el Real Murcia que pretenden construir: uno que en casa sea valiente, que genere fútbol, que tenga la posesión y que vaya a por el partido desde el minuto uno. Y además, apostando siempre por jugadores con carácter ofensivo. La alta cifra de puntos que volaron el año pasado del Enrique Roca fueron un lastre, pero no solo en lo deportivo, también en lo anímico, sobre todo para una afición que siempre receló, que nunca dejó de desconfiar pese a llenar las gradas del estadio en los momentos más determinantes.

A tener en cuenta 30 puntos de 57 sumó el Murcia en casa el pasado curso; de 19 duelos como local, apenas ganó 8.

13 goles a favor logró el Murcia en ocho partidos de pretemporada. Pedro Benito marcó 4.

Y con estos parámetros ambos han armado un Real Murcia que esta pretemporada ha demostrado su calidad. Gran parte del bloque ya estaba seleccionado antes de que arrancaran los entrenamientos, toda una ventaja a la hora de que Joseba Etxeberria pudiera imponer sus ideas. Para muchos, lo que está poniendo en práctica el entrenador vasco está más acorde a lo que tiene que ser el Real Murcia en Primera Federación, un equipo más dominador que va a buscar la portería rival, que va a atacar más y que generará más ocasiones. La mejor muestra del verano fueron los primeros cuarenta y cinco minutos del amistoso ante el Eldense, un recién descendido desde Segunda y de los principales candidatos para regresar. El nuevo Murcia fue un rodillo y se devoró a su rival.

Otras de las buenas noticias que hay que destacar es la llegada de buenos futbolistas como Bustos o Ekain, pero también que muchos de los del curso pasado están al cien por cien de motivación, como David Vicente, Isi Gómez o Pedro Benito, entre otros. Incluso también ha sorprendido el nivel de canteranos como Sarabia, Seyram y Héctor, a los que Etxeberria debe dar continuidad. Y también el buen nivel de Diego Piñeiro, que con solo un amistoso ya ha demostrado que puede plantar cara a Gazzaniga, lo que elevará el nivel de la portería de un Real Murcia que también tiene aspectos a mejorar.

De hecho, Etxeberria debe trabajar como evitar las transiciones rivales. El nuevo Real Murcia, al defender tan arriba, paga muy caro las pérdidas de balón de sus delanteros y sus centrocampistas, que deben elegir bien cómo hacer faltas, y también cómo presionar individualmente y de forma colectiva. En el estilo de juego del técnico vasco, los centrales granas tienen muchos metros a sus espaldas y cualquier error se puede pagar caro.

A simple vista, al Real Murcia de Goiria y Etxeberria le falta hormigón, un jugador que sea un '6', un pivote de carácter defensivo, que se sepa posicionar por delante de los centrales y que tenga capacidad para dominar el juego aéreo, ocupar los espacios y darle fortaleza ofensiva al centro del campo. Moyita, Palmberg e Isi Gómez son jugadores de un mismo perfil, y no muy lejos de ellos está Antonio David, que también tiene una vocación ofensiva.

El Real Murcia con balón será dominador, aunque falta por saber qué pasará cuando sea sometido y deba tirar de físico y fortaleza para cortar y recuperar el balón. En campos de dimensiones reducidas, y frente a rivales que practiquen un juego directo, el equipo grana tendrá la auténtica riválida en una categoría en la que hay que tener dos caras para sobrevivir.

Las lesiones, un gran enemigo

El Real Murcia no llega de la mejor forma posible al estreno liguero. Aunque futbolistas claves como Cristo Romero y Álvaro Bustos han superado sus molestias y han dejado ya muestras de que pueden ser determinantes en el Real Murcia, Moyita, pieza fundamental en la medular, está tocado, igual que Schalk, mientras que Zeka tampoco ha podido mostrar sus cualidades pegado a la banda. El equipo grana, además, necesita una referencia arriba que transforme en goles sus contínuas llegadas. Un '9' que será un Flakus que todavía no llega. Piezas que todavía deben encajar en el fútbol Etxeberria.

Un millón de cláusula para los canteranos que brillen en verano

Felipe Moreno no quiere que los canteranos que se asoman al primer equipo grana sean una presa fácil para otros conjuntos de superior categoría. Por eso piensa implantar una norma novedosa que defienda los intereses granas. Para ello, los gestores del club ya estudian la posibilidad de imponer una cláusula de un millón adicional a las ya existentes en sus contratos para los canteranos del Real Murcia que cada verano acudan a hacer la pretemporada con el primer equipo.

Este verano, por ejemplo, hay varios jóvenes que han sonado con fuerza tras sus buenas actuaciones a las órdenes de Etxeberria. Como el extremo Aitor Sarabia, al que el club grana quiere blindar, o el delantero Seyram.

Otro de los futbolistas que han llamado la atención es el portero Saba Kajaia, de solo 20 años, que ha sido convocado con la selección sub-21 de Georgia para el duelo frente a Irlanda del Norte del 9 de septiembre que sirve de clasificación para el europeo sub-21.