La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asier Goiria y Joseba Etxeberria dialogan durante un entrenamiento de este mes de agosto en las instalaciones de Pinatar Arena. GUILLERMO CARRIÓN / AGM
Fútbol

Virtudes y defectos del nuevo Real Murcia: más valentía con balón, pero más riesgos atrás

Goiria y Etxeberria han armado un bloque que manda sobre el césped y es más ambicioso que el pasado curso, aunque sufre cuando le atacan sus rivales

José Otón

José Otón

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:09

Asier Goiria lo tuvo claro desde que acabó la pasada temporada. Y más tras el pitido final del choque de vuelta del 'playoff' ante ... el Nástic de Tarragona que acabó con una decepción. El Real Murcia siempre estuvo cerca de los primeros puestos de la clasificación durante toda la competición; coqueteó alguna vez con el liderato, pero nunca transmitió la certeza de que iba a ascender, que era su año. El director deportivo vasco, de hecho, cerró el curso con la sensación que el equipo grana debió hacer más, haber buscado con más ahínco la meta rival.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La antigua sede de Cash Europa de Murcia deja paso a un gran almacén de la construcción
  2. 2 Educación convoca otras 200 vacantes docentes que quedaron sin adjudicar en la Región de Murcia
  3. 3 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  4. 4

    El virus del Nilo ya circula en mosquitos en Pulpí y otros puntos de Almería
  5. 5 Rescatan a un niño de dos años que habían dejado en un coche en Cabo de Palos
  6. 6 Estas son todas las actividades del programa de la Feria de Murcia 2025
  7. 7

    El Enrique Roca de Murcia contará con el triple de plazas para aparcar: habrá más de 5.000 nuevas
  8. 8 El brote de salmonelosis en La Manga deja ya 190 afectados
  9. 9

    Las policías locales de la Región de Murcia se reforzarán con casi 700 agentes más en cinco años y compartirán medios
  10. 10 Muere en una explosión uno los socios de Pirotecnia Ferrández de Redován, empresa con vínculos en Beniel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Virtudes y defectos del nuevo Real Murcia: más valentía con balón, pero más riesgos atrás

Virtudes y defectos del nuevo Real Murcia: más valentía con balón, pero más riesgos atrás