David Albelda arenga a sus futbolistas en un partido. VILLARREAL C. F.

El Villarreal B, rival del Real Murcia: la fábrica de estrellas que mira a Segunda

El filial amarillo, con los mismos guarismos que los granas este curso, nutrió el pasado verano a equipos de Primera y Segunda

José Otón

José Otón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:38

El Villarreal B es una máquina de fabricar futbolistas para Primera y Segunda. El salto más sonado del pasado verano fue el de Etta Eyong, ... delantero camerunés de 21 años que además de dar subir al primer equipo, jugar tres partidos y anotar un gol en Primera, fue traspasado al Levante, de la misma categoría, equipo con el que también ha visto puerta. Pero hay muchos más: futbolistas como el ex grana Arnau Solà y Rodri han recalado en la Primera de Portugal, y otros como Thiago o Iker Álvarez han aterrizado en Segunda, en la Cultural y el Córdoba.

