El Villarreal B, rival del Real Murcia: la fábrica de estrellas que mira a Segunda

El Villarreal B es una máquina de fabricar futbolistas para Primera y Segunda. El salto más sonado del pasado verano fue el de Etta Eyong, ... delantero camerunés de 21 años que además de dar subir al primer equipo, jugar tres partidos y anotar un gol en Primera, fue traspasado al Levante, de la misma categoría, equipo con el que también ha visto puerta. Pero hay muchos más: futbolistas como el ex grana Arnau Solà y Rodri han recalado en la Primera de Portugal, y otros como Thiago o Iker Álvarez han aterrizado en Segunda, en la Cultural y el Córdoba.

Son solo algunos movimientos de un equipo que, tras siete años, ha cambiado de técnico. El mítico David Albelda reemplaza a Miguel Álvarez, que hasta lo llevó a Segunda. Un rival que ha visitado tres veces el Enrique Roca y que no ha logrado ganar en Murcia. Dos victorias locales, en 2025 y 2011, y un empate en 2010, siendo estas dos últimas confrontaciones en Segunda. Los dos vuelven a verse en el tercer escalón con unos números similares: ambos han ganado un partido, han empatado otro y perdieron una vez, marcando cada uno los mismos goles que ha encajado.

«El Real Murcia es un equipo que no necesita hacer un gran partido para ganar. Desde el respeto, trataremos de estar cerca de la victoria», avisa David Albelda, técnico rival.