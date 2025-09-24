La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Isi Gómez dibuja un pase ante el Torremolinos. Bustos, con los brazos extendidos ante la caída de un rival. Cristo conduce el balón en el estreno en casa. Andrés Molina / AGM

Tres piezas vitales para Etxeberria que todavía no brillan en el Real Murcia

Isi Gómez, Bustos y Cristo Romero ya han mostrado su calidad, pero les falta regularidad y ser más diferenciales en los momentos difíciles

José Otón

José Otón

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:27

Hay varios motivos para explicar el dubitativo arranque de liga del Real Murcia. Para empezar, la falta de pegada mostrada en las cuatro primeras ... jornada pese a que el nuevo equipo grana genera esta campaña más ocasiones de gol, pero también la plaga de lesiones que se ha llevado por delante a futbolistas que debían de ser determinantes como Moyita o Zeka. Pero además, hay que sumarle la irregularidad de piezas que deben ser diferenciales en un equipo que tiene como objetivo ascender y que necesita la mejor versión de futbolistas que llegaron para ser determinantes.

