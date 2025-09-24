Tres piezas vitales para Etxeberria que todavía no brillan en el Real Murcia

Hay varios motivos para explicar el dubitativo arranque de liga del Real Murcia. Para empezar, la falta de pegada mostrada en las cuatro primeras ... jornada pese a que el nuevo equipo grana genera esta campaña más ocasiones de gol, pero también la plaga de lesiones que se ha llevado por delante a futbolistas que debían de ser determinantes como Moyita o Zeka. Pero además, hay que sumarle la irregularidad de piezas que deben ser diferenciales en un equipo que tiene como objetivo ascender y que necesita la mejor versión de futbolistas que llegaron para ser determinantes.

De hecho, entre los que todavía pueden dar más, hay nombres que sobresalen por encima de los demas. Como el de Álvaro Bustos (Gijón, Asturias, 30 años), un extremo izquierdo que llegó para tapar las carencias granas en esa demarcación. Goiria lo tuvo claro desde el primer momento y fue al mercado a por este futbolista que la campaña pasada disputó 37 partidos en la Ponferradina de Javi Rey y que se quedó a un solo gol de ascender. Allí, en el cuadro del Bierzo, hizo 10 goles, justo lo que se le demanda vestido de grana. En cuanto a la experiencia, Bustos la tiene toda. En su carrera cuenta con tres ascensos a Segunda desde Segunda B o Primera Federación.

El primero, en el curso 2017-18, cuando disputó casi mil minutos y marcó 2 goles en el Mallorca de Vicente Moreno. El segundo, con el Racing de Santander en 2022, otro equipo histórico con el que aquel curso disputó 31 partidos e hizo 4 goles. Su último logró fue un año después, cuando en el Alcorcón de Fran Fernández firmó 39 partidos y 7 tantos. Por lo tanto, la presión de jugar en un histórico no es una mochila para un extremo que brilló en los primeros minutos del estreno en Marbella, pero que después ha ido de más a menos, hasta solo jugar 45 minutos en el duelo frente al Villarreal B del pasado viernes por unas molestias. Etxeberria lo necesita; la apuesta por él ha sido tan fuerte que no cuenta con gran competencia en su puesto, donde también puede jugar el canterano Sarabia o Pedro León a pierna cambiada, como el pasado viernes. De momento Bustos solo ha mostrado algunos destellos de lo que puede ser, pero debe dar mucho más para ser insustituíble.

Una situación parecida a la del gaditano Cristo Romero (Algeciras, 25 años), que siendo más joven e inexperto, llegó a debutar con la Real Sociedad en Primera y a sumar 39 partidos en Segunda con el Málaga y el filial del cuadro donostiarra. Después, entre el Intercity y el Villarreal B acumuló 91 partidos en Primera Federación, categoría en la que debería ser determinante. De momento, en el equipo grana ha dejado solo algunas muestras de su solvencia para ir al ataque, pero muchas dudas atrás a la hora de defender su espalda y ganar duelos. Romero tampoco tiene competencia ya que como lateral izquierdo apenas pueden jugar Andrés López y Mier a pierna cambiada, aunque el algecireño tiene que dar un paso adelante tras la confianza que Goiria y Etxeberria han mostrado por él.

Otro que no está a la altura en lo que va de campaña es Isi Gómez, que a diferencia del pasado curso está contando con la confianza de Etxeberria, que le ha puesto de titular en los cuatro partidos ligueros disputados hasta el momento, aunque solo consiguió terminar uno. Desde que aterrizó en el Real Murcia procedente del Deportivo de La Coruña, el madrileño (29 años) no ha sido un futbolista diferencial. Esta campaña no aparece en la medular y no manda en los partidos, y además ha desaprovechado la oportunidad de reivindicarse como jefe de la sala de máquinas ante la ausencia de Moyita. Eso sí, como excusa el futbolista criado en la cantera del Rayo Vallecano pueda argumentar que no está jugando en su posición natural ya que Etxeberria le retrasa a la posición de '6', más defensiva, y no lo coloca de '8' o '10', más cerca de la meta rival y donde Isi Gómez es más peligroso. El centrocampista arriesga en la salida de balón y sus fallos en zonas críticas han ocasionado demasiados problemas a su equipo.

Más nombres en la lista

No obstante, no son los únicos por debajo de su nivel. Apenas Gazzaniga, David Vicente, Mier, Alberto González, Benito y Flakus lo alcanzan, aunque el Murcia necesita más. Como Palmberg, que pese al gol del empate frente al Villarreal B todavía no está al nivel del pasado curso. O Ekain, que ya suma un gol pero del que se espera más.

Pedro León falló una gran ocasión frente al Atlético Madrileño pero ha cumplido en otras facetas del juego, mientras que otros pesos pesados como Moyita están arrancando el curso después de lesionarse al final del verano. Algo parecido a lo que sucede con Antonio David, que no estuvo fino ni atinado en sus primeros 45 minutos, más el descuento, de grana frente al filial castellonense el pasado viernes. Las lesiones tampoco han dejado al holandés Schalk que muestre su mejor versión en los 83 minutos que ha disputado de grana, aunque en la retina de los seguidores murcianistas todavía permanece la doble ocasión fallada en Alcalá de Henares ante el filial rojiblanco. Sarabia, Seyram, Cadorini, Zeka, Sekou o Héctor también se han estrenado, aunque no son tan responsables del irregular arranque grana.