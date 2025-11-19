Tres arreglos urgentes para un Real Murcia sin director deportivo veinte días después

Tras doce jornadas de liga ha quedado patente que el Real Murcia 2025-26 necesita retoques si quiere, al menos, acercarse a los puestos ... de 'playoff' y no verse condenado a luchar por otros objetivos distintos a los marcados al inicio de la temporada. El equipo grana, y pese a que ha sumado 8 de los últimos 12 puntos, se encuentra a cinco de la última plaza del 'playoff' que ocupa el Cartagena, y a diez del Atlético Madrileño, el líder y equipo de Fernando Torres al que los pimentoneros tuvieron contra las cuerdas en el duelo de la jornada 3.

El filial colchonero adelanta en tres puntos al segundo y ahora ha puesto la directa, con tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos, hacia el ascenso de forma automática. Por contra, los granas solo están situados uno por encima del descenso que marca el Antequera, precisamente el rival al que visitan el próximo sábado (14.00 horas). El Murcia, tras doce jornadas, ya ha mostrado sus debilidades y pese a que faltan seis semanas para que se abra el mercado debe comenzar ya a trabajar.

LA PLANTILLA Fichas séniores El Real Murcia tiene las 18 ocupadas, aunque podría dar la baja a Saveljich, lesionado de gravedad.

Fichas sub-23 El primer equipo solo cuenta con tres ocupadas con Piñeiro, Andrés López Carmona y Antonio David de las siete disponibles.

Canteranos utilizados Son 12 con Palmberg y Sekou, que tienen ficha del Imperial. De los otros diez, Héctor Pérez es el único que parece afianzado en el primer equipo, mientras que Kayode (65), Seyran (60) o Rubén Vila (26) han sido los más utilizados. Lara, Yoldi, Jorge Sánchez y Kajaia fueron convocados pero no han debutado.

A simple vista solo hay que ver los constantes cambios y arreglos de última hora de cada semana para fijar las posiciones propicias para reforzar. Uno de los puestos más castigados es el de central, sobre todo por la izquierda, y más tras las lesiones de larga duración de Saveljich y Antxon Jaso. El primero ya no está disponible desde el arranque de la competición y el club, tras no funcionar el tratamiento conservador y estar obligado a pasar por el quirófano, podría utilizar su ficha sénior para incorporar ya un nuevo central en paro, posibilidad que no se ha llevado a cabo debido a la ausencia de un director deportivo desde hace cerca de veinte días, cuando Asier Goiria y sus colaboradores dejaron el cargo, que tome esta decisión.

Felipe Moreno todavía no ha decidido quién será el relevo del vasco, aunque apenas falta mes y medio para el mercado invernal

La contratación de un central, y más teniendo en cuenta que Jaso no volverá a estar al cien por cien hasta después de Navidad, es prioritaria, y más si la supuesta nueva incorporación puede jugar también de lateral izquierdo, otra posición en el punto de mira de los aficionados y los dos técnicos que han dirigido al Real Murcia esta temporada. De hecho, Cristo Romero no está cumpliendo las expectativas, ni en cuanto a su aportación ofensiva ni tampoco atrás, y sus relevos esta campaña tampoco. Apenas Jorge Mier, pese a ser lateral derecho, cumple en esta banda, sobre todo el pasado curso. Andrés López ha dejado a la luz carencias como lateral y Kayode, del Imperial, ha mostrado más nivel, aunque quizás todavía le falten horas de vuelo para cargar con esta reponsabilidad en un equipo con tanta exigencia como el grana.

Un destructor de juego

En el centro del campo el Real Murcia tiene 'overbooking' de jugadores con un perfil ofensivo, pero carece de un pivote defensivo puro, un '6', un futbolista de contención capaz de destruir y ayudar en defensa. Pese a que Antonio David está asumiendo ese papel en los últimos partidos, el excanterano del Real Madrid está sufriendo, ya que su vocación es ofensiva. Además, el futbolista cedido por el Albacete, con solo 20 años, está soportando una presión que debería recaer en un futbolista más experto. Igual que Sekou, firmado en las últimas horas del mercado, que con 21 años suele dejar buenas acciones en los partidos que disputa, pero también imprecisiones y muestras de que debe seguir formándose para poder llevar los mandos de un Real Murcia bajo presión.

El Murcia está a diez puntos del líder y a cinco del 'playoff', pero si pierde el domingo en Antequera puede caer al descenso

Otros futbolistas que han jugado como pivote este curso también han demostrado que no es su posición natural, como Isi Gómez, que ha acumulado demasiadas pérdidas de balón en una zona tan caliente, Moyita, Real o Palmberg, todos más acostumbrados a jugar más cerca del área rival que de la propia, con lo que el fichaje de un centrocampista destructor también debe ser una prioridad. Aunque el Murcia todavía tendría que hacer, al menos, un movimiento más buscando electricidad y desborde por las bandas para no ser tan previsible.

Actualmente cualquiera de los dos extremos, sobre todo el derecho, son mejorables. Una posición en la que Pedro Benito da la talla, sobre todo cuando juega hacia adentro, aunque no es su puesto natural. Por la derecha, Zeka, una de las grandes apuestas de Goiria, apenas ha jugado 11 minutos y todavía sigue lesionado, mientras que Pedro León solo acumula 137 y no tiene ni el mismo desborde ni la capacidad de poner balones al área como antes. En la plantilla, más allá de algún canterano que suba del Imperial, no hay nadie tan solvente para ocupar dicha posición más allá del lateral David Vicente, un parche temporal que siempre dio la cara pero que no es brillante.

Hacer hueco

Por la izquierda Bustos, pese a su gol frente al Nàstic de Tarragona y algunos detalles mostrados en los últimos partidos, todavía está lejos de ser determinante y no está cumpliendo las expectativas. Todavía puede dar más, aunque no tiene competencia clara y tanto Etxeberria como Colunga han tenido que readaptar futbolistas a la izquierda para suplirle cuando ha estado lesionado.

Actualmente, la plantilla grana cuenta con todas las fichas séniores ocupadas y tendrá que liberar alguna de ellas para poder fichar a futbolistas mayores de 23 años. El primero en salir puede ser Saveljich, lesionado, aunque el club tiene que negociar su baja. Otro de los candidatos es Cadorini, que solo ha jugado 108 minutos y podría ir cedido a un equipo donde tuviera protagonismo. Juan Carlos Real, Isi o Andrés López, que es todavía sub-23, también están muy señalados, en la grada y además en la zona noble.