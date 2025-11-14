La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrés Rodríguez, defensa murciano del Teruel, persigue a Kevin Sánchez en el duelo entre el equipo aragonés y el Cartagena del pasado sábado en el campo de Pinilla. LOF

El Teruel, un recién llegado con acento murciano que no tiene miedo a las alturas

Andrés Rodríguez, Joseda Menargues y Goyo Medina brillan en el equipo aragonés, que es tercero y solo ha perdido dos partidos en la liga

José Otón

José Otón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

Nadie podía imaginar que el Teruel, un equipo modesto que logró el ascenso la pasada campaña tras dejar por el camino al Baleares y ... el Numancia, dos históricos, estaría, tras once jornadas de liga, agarrado a los puestos de 'playoff' y mostrándose como un equipo fiable, tanto en casa como a domicilio. La directiva del conjunto aragonés apostó fuerte el pasado verano por Vicente Parras, un entrenador con experiencia en la tercera categoría española que había logrado sobrevivir desde 2019 en el banquillo del Alcoyano, y le ha salido bien. De hecho, el Teruel compitió con el Yeclano para incorporar a un técnico que antes había dirigió 6 partidos al Elche en Segunda División.

