Decenas de aficionados granas la pasada campaña, en el duelo jugado por el Real Murcia en el Marbella Football Center y que acabó con victoria visitante (1-4). LOF
Real Murcia

La tele deja en tierra a los viajeros granas

Que el Marbella-Murcia se juegue el primer lunes de septiembre aborta el desplazamiento masivo de los seguidores, que ven un plan de los operadores para ganar audiencia

José Otón

José Otón

Martes, 19 de agosto 2025, 00:17

Los aficionados del Real Murcia se sienten perjudicados, sobre todo los más predispuestos a coger el coche o un autobús para acompañar a su ... equipo. Estos se llevaron un mazazo de grandes proporciones cuando se hicieron oficiales los horarios de la primera jornada de liga en Primera Federación. Sobre todo porque el Marbella-Real Murcia fue fijado por la Federación Española de Fútbol para el lunes 1 de septiembre, a las nueve y media de la noche, fecha y hora que ha dinamitado cualquier desplazamiento de la marea grana, que ya planeaba un último fin de semana de agosto de turismo y fútbol.

