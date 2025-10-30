El Supremo falla contra el Murcia y deja el capital social grana en 178.000 euros

Finalmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a García de la Vega en el pleito que mantenía con ... el Real Murcia y en el que reclamaba la propiedad del 84% de la entidad. Por lo tanto, todo lo que sucedió desde 2018 en adelante, cuando dos ampliaciones de capital diluyeron el capital social de Iconos, carecen de valor.

Una sentencia que retrotaen al Real Murcia al pasado y que sitúan su capital social en 178.000 euros del que Iconos Nacionales posee 150.000. Eso sí, Felipe Moreno se ha adelantado ya que al ejecutar parte del acuerdo que firmó con De la Vega abonó más de 2 millones que le permite controlar ahora el 56% del reconstituído capital social de 2018. Eso sí, todos los que pusieron dinero desde entonces en adelante pasarán a ser acreedores de un club que pasa a contar con 18 millones de deuda.

«Hemos perdido. De 11,3 millones de capital nos vamos a 178.000 euros. Pero el Real Murcia está más vivo que nunca; ya me encargué yo, antes entrar en el Murcia, de comprar dos partes del paquete de Mauricio y eso nos permite tener legitimidad. Esto podía ocurrir. El fútbol profesional requiere un capital de 7 millones. Ahora, el capital que teníamos pasa a ser deuda», dice.

Si Moreno termina de ejecutar el resto del acuerdo y paga al mexicano los 2 millones restantes, alcanzaría el 84% del capital. «No sé si lo voy a hacer, tengo que pensar bien todo. Vamos a tranquilizarnos. Estamos dentro del nuevo Plan de Reestructuración y no nos pueden tocar, pero quedaremos expuestos a partir del 27 de noviembre. Lo que sea hay que hacerlo antes, si no nos embargarán constantemente ya que tenemos mucha deuda, un concurso incumplido de antes de que yo llegara. Es un desastre económico y de lo único que podemos estar tranquilos es de que las administraciones públicas están al día».

Moreno transmite tranquilidad: «Miraremos hacia adelante, os aseguro que llegaremos al final. Socios como Tornel me siguen y están en el equipo. No tenemos problemas de gobernabilidad. Ya sabemos dónde estamos; esto es el Real Murcia, pero un día, si tengo salud, se acabará todo lo malo. Nos dejamos la piel por sacar esto adelante, es el reto del final de mi vida empresarial», recordó.