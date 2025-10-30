La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La sentencia del Supremo. A. M. / AGM

El Supremo falla contra el Murcia y deja el capital social grana en 178.000 euros

«Todo esto se acabará algún día y hablaremos solo de fútbol; vamos a tranquilizarnos, perdimos pero seguimos teniendo legitimidad», dice Moreno, que posee el 56% del club

José Otón

José Otón

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:36

Finalmente la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dado la razón a García de la Vega en el pleito que mantenía con ... el Real Murcia y en el que reclamaba la propiedad del 84% de la entidad. Por lo tanto, todo lo que sucedió desde 2018 en adelante, cuando dos ampliaciones de capital diluyeron el capital social de Iconos, carecen de valor.

