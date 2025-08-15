La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Benito, Antxón Jaso, Saveljich y Seyram celebrando el 2-0 del Real Murcia ante el Eldense. Vicente Vicéns / AGM

Real Murcia - Melilla, en directo

El conjunto de Joseba Etxeberria busca la victoria en el sexto duelo de la pretemporada

Javier Brocal

Viernes, 15 de agosto 2025, 09:39

09:37

Alineación del Melilla

Samu Franganillo; Antón Quindimil, Isma Armenteros, Álex Ortolà; Alvarito, Pitu, Fran Varela; Claverías, Dago, Iván Robles, Juanma Escobar

Enlace copiado

09:35

Alineación del Real Murcia

Gianfranco Gazzaniga; Cristo Romero, Alberto González, Esteban Saveljich, David Vicente; Palmberg, Isi Gómez, Alex Schalk; Pedro Benito, Seyram, Sarabia.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  2. 2 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  3. 3 Parte de la Región de Murcia sigue en aviso amarillo por altas temperaturas que podrían llegar a 45ºC el domingo
  4. 4

    «Dos minutos y fuera»: la oleada de robos que tiene en vilo a las gasolineras de la Región de Murcia
  5. 5 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  6. 6 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  7. 7 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  8. 8 El canal del Trasvase queda cortado por una grave rotura en Liétor
  9. 9 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  10. 10 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Real Murcia - Melilla, en directo

Real Murcia - Melilla, en directo