Real Murcia - Melilla, en directo
El conjunto de Joseba Etxeberria busca la victoria en el sexto duelo de la pretemporada
Javier Brocal
Viernes, 15 de agosto 2025, 09:39
09:37
Alineación del Melilla
Samu Franganillo; Antón Quindimil, Isma Armenteros, Álex Ortolà; Alvarito, Pitu, Fran Varela; Claverías, Dago, Iván Robles, Juanma Escobar
09:35
Alineación del Real Murcia
Gianfranco Gazzaniga; Cristo Romero, Alberto González, Esteban Saveljich, David Vicente; Palmberg, Isi Gómez, Alex Schalk; Pedro Benito, Seyram, Sarabia.
-
