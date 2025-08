«Me siento querido en este club, estoy donde quiero estar», asegura Ekain

José Otón Jueves, 7 de agosto 2025, 00:26 Comenta Compartir

Ekain (Durango, Bizkaia, 31 años) llega al Real Murcia en un momento de madurez total como futbolista. En su carrera suma 80 partidos en la antigua Segunda B, 111 partidos en la categoría de plata y también un 'playoff' a Segunda en su mochila en el que marcó un gol y consiguió un ascenso con el Ibiza. Un perfil de jugador que necesitaba el equipo grana.

«Es un viejo conocido de la dirección deportiva, tiene experiencia, ha conseguido un ascenso y sabe lo que es jugar un 'playoff'. Tenía ofertas de categoría superior pero ha elegido nuestro proyecto. Es un delantero que nos va a dar juego de espaldas, aéreo y apretar arriba. Tiene mucha presencia en el área, pero también valoramos que es un líder dentro y fuera del campo», asegura Unai Zubiaur, segundo entrenador y secretario técnico del Real Murcia.

Un año para resarcirse

El atacante llega al Enrique Roca tras pasar un mal año en el Racing de Santander, y por eso no le ha importado bajar una categoría: «Quería ir a un sitio donde me quisiesen, y aunque he bajado a Primera Federación este club no es de esta categoría. En cuanto me llamaron lo tuve claro, conozco a la dirección deportiva, me gusta mucho la forma de jugar del entrenador y estoy donde quiero estar», apunta el ariete vasco. Él ya sabe lo que es soportar la presión de jugar en un grande: «Siempre he dicho que lo bonito del fútbol es estar en clubes como el Racing o el Real Murcia, con gran masa social y estadios muy llenos. Ha sido un condicionante muy importante para venir aquí. El año pasado ví el recibimiento que le hicieron al equipo en el 'playoff' y esas cosas suman», reconoce.

Ekain desvela que «me siento cómodo en la mediapunta o como delantero más adelantado, pero yo he venido aquí a jugar en cualquier posición, a aportar e intentar hacer las cosas lo mejor posible». Además dice que Etxeberria tiene «un estilo muy ofensivo y le gusta apretar arriba, jugar mucho por las bandas. Él nos pide mucha presencia, también en los momentos de dificultad, y cargar el área para tener opciones de hacer gol».