La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Felipe Moreno, segundo por la derecha, en un descanso de la última junta, acompañado por Higinio, Juanjo Fernández y los expresidentes Tornel y Almela. Vicente Vicéns/ AGM

La sentencia del Supremo no quita el sueño a Felipe Moreno

Diga lo que diga esta máxima instancia en los próximos días, el actual presidente del Murcia seguirá siendo accionista mayoritario

José Otón

José Otón

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:52

Comenta

Felipe Moreno tiene sentimientos encontrados. Por un lado piensa que si el Supremo le da la razón a Mauricio García de la Vega en ... el litigio que mantiene con el club desde 2017, la entidad murciana daría un grave paso atrás en materia social, pero al mismo tiempo este varapalo podría dibujar un nuevo escenario accionarial que no le perjudicaría del todo. O lo que es lo mismo: si el mexicano se sale con la suya y esta máxima instancia le da la razón, Felipe Moreno seguiría siendo el máximo accionista grana con una participación social del 56% pero tendría la posibilidad, con dos pasos más, de llegar a más del 90%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vuelta de Etxeberria al Mirandés, una utopía que puede hacerse realidad
  2. 2

    Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  5. 5 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  6. 6 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Salud lanza ocho consejos para los vecinos que han recuperado el agua potable tras la dana
  9. 9 Felipe Moreno exige a Goiria y Etxeberria una reacción inmediata en Elda
  10. 10

    Esto es lo que ingresó de media cada murciano en 2023: por delante de Extremadura, pero muy lejos del País Vasco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La sentencia del Supremo no quita el sueño a Felipe Moreno

La sentencia del Supremo no quita el sueño a Felipe Moreno