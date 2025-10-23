La sentencia del Supremo no quita el sueño a Felipe Moreno

Felipe Moreno tiene sentimientos encontrados. Por un lado piensa que si el Supremo le da la razón a Mauricio García de la Vega en ... el litigio que mantiene con el club desde 2017, la entidad murciana daría un grave paso atrás en materia social, pero al mismo tiempo este varapalo podría dibujar un nuevo escenario accionarial que no le perjudicaría del todo. O lo que es lo mismo: si el mexicano se sale con la suya y esta máxima instancia le da la razón, Felipe Moreno seguiría siendo el máximo accionista grana con una participación social del 56% pero tendría la posibilidad, con dos pasos más, de llegar a más del 90%.

Y es que cabe recordar que el empresario cordobés, a su llegada al club en 2023, pagó a De la Vega 2 millones de euros para adquirir una buena parte de Iconos Nacionales, la firma con la que el mexicano compró el paquete accionarial de Moro que alcanzaba, en 2017, el 84% de las acciones de la entidad centenaria. Recientemente, Moreno volvió a hacer un nuevo pago que le otorgó el 66% de la firma del mexicano, algo más del 56% de las acciones del Real Murcia en caso de que el Supremo otorgue proximamente la razón a De la Vega, que ya ganó en la Audiencia Provincial un recurso del Mercantil que inicialmente le había dado la razón al Murcia.

A SABER 11,3 millones es el capital social actual del Real Murcia tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial del Plan de Reestructuración.

178.000 euros volvería a ser el capital social del Murcia si el Supremo le da la razón a De la Vega y anula la ampliación de 2018, lo que afectaría a todas las aportaciones posteriores a dicha fecha.

87.347 euros de los 178.000 de dicho capital estarían en poder de Moreno, que podría adquirir hasta los 150.545 euros, 84% de las acciones.

La redacción de la sentencia definitiva por el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, ponente de este caso en la Sala Civil de esta instancia judicial se ha retrasado debido a que esta ha solicitado más información al Real Murcia tras una reunión el pasado 10 de septiembre que debía ser definitiva. En juego está que todo lo sucedido desde 2018 hasta ahora, un movimiento de salvación que elevó el capital social de 178.000 euros a los 11,3 existentes en 2024, es válido o simplemente ha sido un sueño. Para empezar, en caso de que el Supremo no falle en favor del Real Murcia ocasionará la caída de la ampliación de 2018 que reunió 1,3 millones, pero posteriormente también caerá la sucedida en 2020 que recaudó otros 1,6 millones y cuya viabilidad o no el Mercantil 2 de Murcia condicionó a lo que suceda este miércoles en el Supremo. Lo mismo pasará con el resto de aportaciones de socios y accionistas hasta 11.377.231,66 euros, el capital social anterior al Plan de Reestructuración.

Si le otorga la razón a De la Vega, Moreno podría adquirir el 84% del capital social pagando otros 1,9 millones al mexicano

Si el Supremo corrobora la decisión de la Audiencia, Felipe Moreno pasaría a tener en torno al 56% del Real Murcia (87.347,93 euros en acciones de la clase A), mientras que De la Vega ostentaría cerca del 30% de las acciones (43.197,62 euros de acciones de la clase A y otros 20.002 euros de la clase E). El resto del capital estaría repartidos entre pequeños accionistas posteriores a la ampliación de 2016 liderada por Martínez Abarca y que fue la puerta de entrada al club grana de Raúl Moro, que tras desembolsar 400.000 euros adquirió entonces el 11% de la entidad y después otro 73% tras comprarle su parte a los herederos de Jesús Samper, fallecido en diciembre de 2015.

La clave radica en que Felipe Moreno podría aumentar su porcentaje de capital en el club grana, hasta el 84%, terminando de ejecutar el acuerdo con García de la Vega desembolsando los restantes 1.950.000 euros para hacerse con el control total de Iconos Nacionales. Después, el Real Murcia tendría que contabilizar el resto de aportaciones de socios y accionistas en la ampliación de capital de 2018, la que supuestamente diluyó a De la Vega, convirtiéndoles en acreedores granas. La solución a este nuevo e hipotético problema sería convertir esta deuda en capital, algo que podría decidir el accionista mayoritario, lo que haría a Moreno más fuerte debido a sus grandes aportaciones posteriores a marzo de 2023, su fecha de llegada al Real Murcia.

Además, Moreno evitaría la oposición en las juntas de Luna y otros, ya que dejarían de ser accionistas del club grana

En los próximos días llegará la resolución final a un conflicto nacido en 2018 en el que será clave que el Supremo ratifique o no que García de la Vega dio los pasos necesarios en 2017 para formalizar la compra en España del paquete accionarial de Felipe Moreno una vez que recibió el beneplácito del TAS, o bien debió también validar esta sentencia en el TSJ de Andalucía, un supuesto error que podría valer millones.

De la Vega, aunque pierda, podrá asistir a las juntas gracias a 63.201 euros que aportó en su mandato

No es lo que más se paga en las apuestas, pero el Supremo también podría fallar en favor del Real Murcia pese a que la Audiencia Provincial tumbara en 2019 la sentencia previa del Mercantil. Si fuera así, el capital social de la entidad seguirá fijado, tras la anulación del Plan de Reestructuración, en 11.377.231,66 euros, como así fue en la pasada junta de accionistas de principios de mes. De este montante, Moreno ostentaría 6.817.347,76 euros, lo que le otorga un 59, 9 del mismo.

Tras el cordobés aparece el notario Francisco Tornel con 651.050,87 euros, aglutinando un 5,7 del capital social, mientras que tras ellos están Fibranet y Julián Luna con 499.999 euros en acciones y un 4,3% del club cada uno. El quinto en cuestión es el Kbusiness, con 418.220 euros y el 3,6 del capital social, seguido de Enrique Roca de Murcia S. L, el principal patrocinador de la entidad, que cuenta con 203.049,97 euros en aportaciones y el 1,7% del capital, aunque el empresario lorquino también representa otras cantidades adicionales adquiridas de forma personal. Por detrás aparecen Prevemur, con 132.199 euros y Gesa Mediación, con 129.999 euros.

Si García de la Vega no gana en el Supremo podría ir a las juntas del club, ya que cuenta con 63.201,38 euros en capital, el 0,5% del capital. Pese a contar con este porcentaje, el mexicano no ha ejercido su derecho, ya que de hacerlo hubiera supuesto reconocer implícitamente las ampliaciones que diluyeron sus acciones, aunque no es descartable que él o sus abogados se conviertan en asiduos en sus próximas asambleas de socios.