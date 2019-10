«En la Segunda B o te adaptas o estás muerto», recuerda Adrián Hernández Adrián Hernández, durante el choque de ayer. / lof «Ojalá este partido nos sirva de aprendizaje. A pesar de la derrota, este equipo va a crecer», dice el entrenador murciano tras caer en Don Benito SERGIO CONESA Lunes, 21 octubre 2019, 09:51

Adrián Hernández estaba resignado ayer tras la derrota del Real Murcia por dos a uno frente al Don Benito. Durante la semana había estudiado a su rival y sabía que iba a ser un encuentro con un fútbol más directo y con mayor importancia para las segundas jugadas. Así se lo transmitió a sus jugadores y preparó el partido. Sin embargo, lo ocurrido sobre el terreno de juego demostró que al conjunto pimentonero le faltó acierto de cara a portería y saber jugar contra equipos que plantean un juego distinto.

«Creo que ha sido el partido que nos esperábamos aquí, un encuentro duro y diferente. La segunda jugada era siempre más importante que la primera acción y ellos eso lo dominan muy bien. Nos ha faltado ganar la primera acción, o por lo menos despejar a zonas en las que no nos iban a hacer daño. En términos generales no es un resultado justo después de las ocasiones y merecimientos de uno y otro equipo desde mi punto de vista», aseguró.

Un ejemplo de esa situación se vio en los últimos instantes del partido, en los que Julio Algar se fue al ataque y dejó la defensa para buscar su oportunidad en el área contraria peleando con la zaga local. Así explicó Adrián Hernández ese lance: «Buscábamos que no despejaran cómodos, ese era el partido hoy. Veníamos jugando de una manera diferente en la Nueva Condomina, pero hay que adaptarse, así es la Segunda B. O te adaptas o estás muerto. Espero que nos valga de aprendizaje, yo creo que el equipo hoy, a pesar de la derrota, va a crecer. Nos está costando este tipo de fútbol cuando los equipos nos lo están planteando y estoy convencido de que tras lo de hoy vamos a crecer», apuntó.

El entrenador del Real Murcia descartó la acumulación de partidos, con los dos encuentros de Copa Federación, como una de las causas de la derrota, y apuntó también a la falta de acierto en el área contraria: «Recuerdo hasta seis o siete ocasiones de gol y cuatro de ellas clarísimas. En contra, no me viene a la cabeza ninguna ocasión de ellos, salvo los dos goles que hemos encajado. Hablo de memoria y sin ver el partido, mañana quizá piense otra cosa», afirmó el entrenador del Real Murcia, contrariado con el resultado y la falta de puntería de sus jugadores de ataque.

«Bajo mi punto de vista, este es un campo difícil y el rival te obliga a jugar de una forma de jugar distinta, más si te pones detrás en el marcador. No hemos aprovechado nuestras ocasiones, hasta tres jugadores de campo nos han sacado un balón de debajo de los palos. Y si no aprovechas eso, ellos tienen jugadores en tres cuartos del campo con calidad. En segunda jugada no estábamos en el sitio y el Don Benito tiene la fortuna o la calidad de meterla», acabó explicando el entrenador de Churra.