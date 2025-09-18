«Saveljich no es un jugador más, es un referente, cada día se siente mejor», dice Etxeberria

José Otón Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:39 Comenta Compartir

Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia, ve la botella medio llena tras el choque frente al filial del Atlético: «El equipo tiene que ser más contundente, tenemos que mejorar en muchas cosas, pero la lectura global es que en los tres partidos hemos generado más ocasiones del rival y más claras e intentaremos acertar más y ser más eficaces», asegura el técnico vasco.

El actual Real Murcia se va pareciendo a lo que Etxeberria quiere, aunque «no lo rápido que me gustaría; el equipo va cogiendo lo que queremos, ser protagonistas y generar ocasiones de gol. Normalmente el equipo que tiene el balón es el que tiene el control. Yo quiero ser un equipo de ataque generando más ocasiones que el rival; eso nos va a acercar a las victorias y nos va a hacer mejores. Hay que subir el porcentaje de acierto en la finalización, las ocasiones van a acabar entrando, pero también hay que poner el foco en la creación», asegura antes de recibir al Villarreal B.

El preparador vasco enseña el camino: «Es importante que se vayan consolidando dos cosas; por un lado hay que afianzar las ideas, pero ganando y metiéndonos en el grupo de arriba y estar ahí toda la temporada. Si no nos hubieran metido el gol estaríamos a un punto del líder. Tenemos margen de mejora, aunque el equipo, en momentos de los tres partidos, se ha acercado mucho a lo que queremos, pero hay que darle continuidad», afirma. Ganar en casa este viernes (21.30 horas) al conjunto castellonense puede acelerar este proceso: «Queremos hacer un partido muy completo, sabemos que son un rival muy peligroso, sobre todo en las transiciones, pero vamos a tener que estar muy acertados en las transiciones y atentos a las vigilancias y a la presión tras pérdida. Son un equipo muy peligroso si lo dejamos correr».

Al ex jugador del Athletic no le preocupa haber anotado solo tres goles en tres jornadas: «Hemos tenido ocasiones bastante claras, sobre todo el último partido, pero también debemos mejorar en la creación para que esas ocasiones sigan siendo claras. El porcentaje de acierto va a subir, es cuestión de rachas. Si conseguimos ser creativos y llegar al último tercio de campo, con los delanteros que tenemos y nuestra pegada, lo del otro día no se va a repetir», avisa.

Una baja trascendental

Lo peor por ahora son las bajas. Como la de Saveljich: «No es un jugador más, es un referente en el equipo, es un líder y es una baja importante. Ha apostado por un tratamiento conservador, las sensaciones suyas son cada vez mejores y en un principio el quirófano está descartado. Esperemos que siga con esta evolución y vuelva pronto. Para nosotros es un jugador muy importante».

