La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joseba Etxeberria, este jueves. Real Murcia
Real Murcia

«Saveljich no es un jugador más, es un referente, cada día se siente mejor», dice Etxeberria

El técnico del Real Murcia asegura que el club apuesta por un tratamiento conservador y que no le preocupa la falta de gol: «El porcentaje de acierto va a subir, lo del Atlético no se va a volver a repetir»

José Otón

José Otón

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:39

Joseba Etxeberria, entrenador del Real Murcia, ve la botella medio llena tras el choque frente al filial del Atlético: «El equipo tiene que ser más contundente, tenemos que mejorar en muchas cosas, pero la lectura global es que en los tres partidos hemos generado más ocasiones del rival y más claras e intentaremos acertar más y ser más eficaces», asegura el técnico vasco.

El actual Real Murcia se va pareciendo a lo que Etxeberria quiere, aunque «no lo rápido que me gustaría; el equipo va cogiendo lo que queremos, ser protagonistas y generar ocasiones de gol. Normalmente el equipo que tiene el balón es el que tiene el control. Yo quiero ser un equipo de ataque generando más ocasiones que el rival; eso nos va a acercar a las victorias y nos va a hacer mejores. Hay que subir el porcentaje de acierto en la finalización, las ocasiones van a acabar entrando, pero también hay que poner el foco en la creación», asegura antes de recibir al Villarreal B.

El preparador vasco enseña el camino: «Es importante que se vayan consolidando dos cosas; por un lado hay que afianzar las ideas, pero ganando y metiéndonos en el grupo de arriba y estar ahí toda la temporada. Si no nos hubieran metido el gol estaríamos a un punto del líder. Tenemos margen de mejora, aunque el equipo, en momentos de los tres partidos, se ha acercado mucho a lo que queremos, pero hay que darle continuidad», afirma. Ganar en casa este viernes (21.30 horas) al conjunto castellonense puede acelerar este proceso: «Queremos hacer un partido muy completo, sabemos que son un rival muy peligroso, sobre todo en las transiciones, pero vamos a tener que estar muy acertados en las transiciones y atentos a las vigilancias y a la presión tras pérdida. Son un equipo muy peligroso si lo dejamos correr».

Al ex jugador del Athletic no le preocupa haber anotado solo tres goles en tres jornadas: «Hemos tenido ocasiones bastante claras, sobre todo el último partido, pero también debemos mejorar en la creación para que esas ocasiones sigan siendo claras. El porcentaje de acierto va a subir, es cuestión de rachas. Si conseguimos ser creativos y llegar al último tercio de campo, con los delanteros que tenemos y nuestra pegada, lo del otro día no se va a repetir», avisa.

Una baja trascendental

Lo peor por ahora son las bajas. Como la de Saveljich: «No es un jugador más, es un referente en el equipo, es un líder y es una baja importante. Ha apostado por un tratamiento conservador, las sensaciones suyas son cada vez mejores y en un principio el quirófano está descartado. Esperemos que siga con esta evolución y vuelva pronto. Para nosotros es un jugador muy importante».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4

    Plantes y suspensiones de clases por el calor en las aulas en Alhama de Murcia, Águilas y Cartagena
  5. 5 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  6. 6 Retiran una red de pesca de grandes dimensiones frente a La Manga del Mar Menor
  7. 7

    La moda por la actividad física pone en forma los bajos comerciales de Murcia
  8. 8 Los empresarios de la Región de Murcia claman contra el «sobrecoste adicional» que supondría la atención en catalán
  9. 9 Unas 150.000 personas de riesgo se revacunarán frente al neumococo en la Región de Murcia
  10. 10 Dos arrestados por una agresión con un cuchillo a un hombre en Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Saveljich no es un jugador más, es un referente, cada día se siente mejor», dice Etxeberria

«Saveljich no es un jugador más, es un referente, cada día se siente mejor», dice Etxeberria