Un rival ideal para romper el maleficio

El Real Murcia, en el último tramo de competición, se ha convertido en un equipo fiable en casa. De, hecho, de los últimos seis partidos ... ganó cuatro y empató dos. Además, el equipo de Fran Fernández logró hacer 9 goles en esta sucesión de encuentros y solo quedó si ver puerta ante el Antequera (0-0) en la antepenúltima jornada de liga.

Se trata una tendencia positiva en casa, aunque todavía arrastra un déficit de la primera fase de la competición, que nada tiene que ver con los guarismos del Nàstic de Tarragona cuando juega de visitante. De hecho, el conjunto catalán suma ya ocho desplazamientos seguidos sin conseguir la victoria, desde la jornada 22, a principios de febrero, cuando doblegó al filial del Celta por 1-2.

EL DATO 4 veces ha jugado el Nàstic en el Enrique Roca, pero solo pudo llevarse la victoria en 2009.

De estas ocho jornadas sin ganar lejos del Nou Estadi, en siete estaba el anterior técnico Dani Vidal, y solo en una Luis César Sampedro, que en la penúltima jornada liguera no pudo pasar del empate a dos ante la Gimnástica Segoviana, a pesar de que llegó a adelantarse hasta por 0-2 en el electrónico. En total, el Nástic sumó 18 puntos en sus 19 salidas, con apenas 4 victorias y 9 derrotas, aunque en el 'playoff' la estadística no marca goles y buscará la victoria en el Enrique Roca (sábado, 20.30 horas), único resultado que le vale si quiere pasar de ronda.

La última visita catalana al Enrique Roca fue en la temporada 2022-23 y los locales ganaron por 2-0

Al rival grana no se le da mal jugar en Murcia. De sus 15 visitas para medirse al equipo grana desde que lo hiciera por primera vez el 12 de noviembre de 1972, logró la victoria en 6. En total, ambos conjuntos se vieron las caras once veces en La Condomina, mientras que las cuatro últimas veces pelearon sobre el césped del Enrique Roca, donde el Nástic solo ha ganado una vez. Fue en el estreno de la campaña 2009-10 cuando el conjunto dirigido por César Ferrando se impuso al de José Miguel Campos por 0-1 gracias al gol de Roberto.

Una vez de seis posibles

El Real Murcia tiene otra misión: que el Enrique Roca deje de ser un atolladero para los granas cuando han tenido que disputar un 'playoff' a cara o cruz. De hecho, solo ha ganado una vez en casa cuando disputó una eliminatoria para subir a Primera o a Segunda. Fue en la campaña 2010-11, con Iñaki Alonso en el banquillo, cuando en la ida de la eliminatoria entre primeros de grupo tumbó al Lugo de Quique Setién por 2-0, ventaja que finalmente le valió de cara a la vuelta para ascender a Segunda.

Pero desde entonces sus encuentros de 'playoff' en casa siempre acabaron en derrota o empate. Solo unos años más tarde, al final del curso 2013-14, el Real Murcia de Julio Velázquez acabó la liga regular a todo gas pero cayó en el primer cruce de la eliminatoria de ascenso a Primera tras empatar a cero en Córdoba y perder en la vuelta por 1-2, el último partido grana en Segunda antes del descenso administrativo del verano de 2014.

Solo el Lugo de Setién cayó en el Enrique Roca (2-0) en una eliminatoria de 'playoff' ante un Real Murcia que sí ascendió

Ya en Segunda B el Real Murcia jugó cuatro 'playoff' más para regresar al segundo escalón. El primero fue a finales de mayo de 2015, cuando tras empatar en el Rico Pérez en la ida de la primera ronda de 'playoff', cayó en la vuelta por 0-1 cuando tenía todo para pasar. El curso siguiente fue el Toledo de Onésimo el verdugo grana. Entonces el equipo dirigido por Acciari empató a cero en el Salto del Caballo pero también perdió en la vuelta en casa por 1-2.

En la 2016-17 pasó una ronda tras ganar 1-3 en Pontevedra y empatar a uno en la vuelta en el Enrique Roca, aunque frente al filial del Valencia de Curro Torres no tuvo tanta suerte. Cayó en la ida en Mestalla por 2-1 y no pudo remontar en la vuelta (0-0) en casa. La última participación fue en 2018, aunque esta vez el Real Murcia de Salmerón inició la eliminatoria como local cayendo 0-1 ante el Elche, confirmando su eliminación en la vuelta perdiendo 3-2. Eso sí, los granas, a diferencia de la mayoría de veces, tienen ventaja ante el Nàstic y no necesitan ganar para pasar.

El club pone a la venta hoy las últimas 4.000 entradas

El dato 27.000 asientos del Enrique Roca ya están ocupados para el choque del sábado (20.30 horas), entre los adquiridos por los abonados y el público en general.

Todo apunta a que habrá lleno en el Enrique Roca el próximo sábado (20.30 horas) en la vuelta de la primera eliminatoria de 'playoff' ante el Nàstic en la que el Real Murcia parte con una ligera ventaja tras el 1-1 de la ida. Además de pasar en caso de empate final, el equipo de Fran Fernández podría estar arropado por casi treinta mil espectadores teniendo en cuenta el ritmo de venta de entradas a 72 horas para el choque. A medianoche de ayer, tras el cierre del plazo para que los abonados mantuvieran su localidad, el club había dispensado casi 27.000 entradas, por lo que hoy estarán a la venta las últimas 4.000 que no han retirado los socios, muchos de ellos ausentes debido a la festividad del Día de la Región.

Cabe señalar que el aforo actual del Enrique Roca, tras las últimas reformas, es de 31.012 espectadores y que los precios seguirán siendo de 10 a 25 euros, hasta que el club cuelgue el icónico 'N o hay billetes'.