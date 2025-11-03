La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alberto González, del Real Murcia, disputa un balón con Rodrigo Marina, del Betis Deportivo. LOF

El repliegue entra en la libreta de Colunga con orden y menos balón

Los granas defienden más atrás ante la posesión del Betis Deportivo de Javi Medina, aprovechan la superioridad numérica y fallan varias oportunidades

David Soria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:50

Comenta

  1. 1

    Colunga mantuvo la idea de disponer de un centrocampista extra en la banda y Palmberg jugó en la derecha

Adrián Colunga apenas tuvo un par de entrenamientos antes de que tuviera que elegir su primer once inicial en el partido de la Copa del ... Rey ante el Antequera. Había que buscar esas pistas sobre el Murcia que busca el astuariano mientras esté en el banquillo del primer equipo. La primera nota llamativa se había visto en la medular. Una concentración de mediocampistas en donde uno de ellos, Moyita, se acomodaba como falso extremo derecho. En Sevilla, sin el ex del Castellón por lesión, el técnico mantuvo la idea y ese papel le tocó a Palmberg en una alineación por lo demás coherente con la vista el pasado jueves. El brasileño, ante la mayor posesión del filial bético, quedó anclado a la banda para trabajar sin el balón.

