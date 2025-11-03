El repliegue entra en la libreta de Colunga con orden y menos balón

Adrián Colunga apenas tuvo un par de entrenamientos antes de que tuviera que elegir su primer once inicial en el partido de la Copa del ... Rey ante el Antequera. Había que buscar esas pistas sobre el Murcia que busca el astuariano mientras esté en el banquillo del primer equipo. La primera nota llamativa se había visto en la medular. Una concentración de mediocampistas en donde uno de ellos, Moyita, se acomodaba como falso extremo derecho. En Sevilla, sin el ex del Castellón por lesión, el técnico mantuvo la idea y ese papel le tocó a Palmberg en una alineación por lo demás coherente con la vista el pasado jueves. El brasileño, ante la mayor posesión del filial bético, quedó anclado a la banda para trabajar sin el balón.

2 El Murcia mostró otro registro y replegó con orden ante un filial bético con más posesión

Y es que en la ciudad deportiva Luis del Sol se vio un registro diferente del Murcia de Colunga. Al técnico le gusta el balón y así lo demostró en la cita copera, después de que un equipo que pretendía ser protagonista cediera la posesión en Elda. En Sevilla no pudo darle continuidad a esa línea de juego. Se encontró a un Betis Deportivo que quiere la pelota. Además, los granas llegaban tras el esfuerzo extra de una prórroga. Entre una cosa y otra, replegó más el bloque y en 4-4-2 sí fue capaz de estar bien organizado para minimizar los destellos de jugadores como Carlos Reina, Sosu o Rodrigo Marina, un '9' referencia que se batió con Alberto González.

3 Los granas fueron más verticales y atacaron los espacios como en el 0-1, aunque tocó cuando pudo en campo rival

Del mismo modo, el Murcia atacó de manera más vertical. Aunque intentó tener algunas secuencias largas de pases y ser combinativo, la inercia del partido le llevaba más a un juego vertical con ataques rápidos. Así, en ese contexto de atacar los espacios y con un jugador como Flakus, encontró el 0-1 cuando Ekain tocó para el punta. El delantero supo romper la defensa adelantada del filial verdiblanco. Cuando el equipo si pudo tocar más en posicional, instalado en campo rival, asomó la movilidad de Palmberg por diferentes zonas, por izquierda y por derecha, para desordenar al rival en el último tercio y dar un buen pase al delantero esloveno que podría haber sido el segundo tanto antes del descanso. El propio Palmberg irrumpió en el área antes del descanso buscando el gol.

4 Los detalles marcaron la segunda parte cuando el central Koré, amonestado, vio la segunda amarilla

Javi Medina había destacado en los últimos días la importancia de los detalles en una categoría como Primera Federación. Y esos detalles aparecieron a la vuelta de los vestuarios. Colunga dejó en el banquillo a Palmberg, que tenía una amarilla. Por su parte, el rival no fue tan prudente. El central Koré, del Betis Deportivo, había sido amonestado en la primera parte. Una posición sensible, pero comenzó la segunda mitad y se equivocó en una entrada innecesaria en la medular y más con una tarjeta a cuestas. Esos detalles volvían a hacer presencia en contra de un filial que intenta salir de la zona roja. Aunque otro detalle pudo meterle en el partido con el 1-1.

5 Los murcianistas se repusieron de un inesperado empate y volvieron a fallar varias ocasiones para haber sentenciado

Se trató de un fallo por alto de Gazzaniga, un portero muy valiente en las salidas que esta vez midió mal y dejó toda la portería libre para que el cabezazo de Rodri Marina entrara. Casi a la vez, el Murcia tenía un jugador más pero se había quedado sin la ventaja. El factor anímico entraba en juego para la última media hora del choque. La buena noticia para los granas fue que supieron imponer los espacios que dejaba el filial y su superioridad numérica para tener más ocasiones. Falló varias, un debe que sigue teniendo como en el resto de la temporada, pero al menos en una de ellas encontró el segundo tanto de Flakus y la victoria que tanto necesitaba.

«Valoramos mucho estos tres puntos», admite el técnico

Ampliar Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia. Real Murcia

El Real Murcia se reencontró con la victoria y ganó en su visita al Betis Deportivo después de siete jornadas seguidas sin triunfos en el debut liguero de Adrián Colunga en el banquillo. «Valoramos mucho estos tres puntos. Venimos de semanas complicadas. Para mí el fútbol son emociones. Me gusta que queramos el balón, que todo el mundo se ofrezca, pero hay que ser conscientes de que mantener la confianza que se ganó el otro día es difícil. Y más ante un gran equipo como el Betis, la tabla no justifica el juego que hace. El esfuerzo de los jugadores es brutal», admitió.

El entrenador grana indicó que «es un partido que a nivel de juego no lo disfrutas tanto como el otro día, pero había muchos jugadores que venían de muchos minutos con una prórroga. Siento felicidad por ellos, por la afición y por el club».

«No depende de mí»

Sobre su posible continuidad como técnico del primer equipo tras haber pasado también la primera ronda de Copa, comentó: «Yo puedo controlar la recuperación de los jugadores, trabajar ciertas cosas durante la semana y darles recursos. Lo demás no depende de mí». En cuanto a las oportunidades que tuvo el Real Murcia para lograr una ventaja más amplia, apuntó que «me preocuparía más no generar las ocasiones».