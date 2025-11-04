La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El director deportivo Manolo Molina, en la inauguración de una tienda del Real Murcia, el año pasado. Vicente Vicéns/ AGM

El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Felipe Moreno no tiene prisa para contratar al nuevo director deportivo «al estar muy lejos aún el mercado»; el lorquino ve con buenos ojos su vuelta

Fernando Perals

Fernando Perals

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:48

Comenta

Felipe Moreno y, por ende, el Real Murcia no tiene prisa en contar ya con un nuevo director deportivo que asuma la secretaría técnica del ... club grana tras la marcha de Asier Goiria hace una semana por los malos resultados del equipo. El presidente de la entidad aseguró ayer a LA VERDAD estar «tranquilo» con respecto a la contratación del nuevo responsable en materia de fichajes y ventas y prefiere «dar continuidad y calma a una plantilla y un entrenador que lo necesitan y que han hecho las cosas bien en los últimos dos compromisos, tanto de Copa como de liga».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  2. 2 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  3. 3 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  4. 4

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  5. 5

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  6. 6 Rosin, la droga de los vip: cuesta el doble que la cocaína
  7. 7

    Nueva ofensiva para talar pinos secos y plantar arbustos que salven los montes de la Región de Murcia
  8. 8

    El carril bici del paseo Alfonso X de Murcia, una fuente de conflictos entre peatones y patinetes
  9. 9 Víctor Alonso deja el Cartagena antes de empezar a trabajar
  10. 10

    Viernes Santo en pleno noviembre: lleno técnico en los hoteles de Murcia para el Jubileo de Cofradías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento