El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento

Felipe Moreno y, por ende, el Real Murcia no tiene prisa en contar ya con un nuevo director deportivo que asuma la secretaría técnica del ... club grana tras la marcha de Asier Goiria hace una semana por los malos resultados del equipo. El presidente de la entidad aseguró ayer a LA VERDAD estar «tranquilo» con respecto a la contratación del nuevo responsable en materia de fichajes y ventas y prefiere «dar continuidad y calma a una plantilla y un entrenador que lo necesitan y que han hecho las cosas bien en los últimos dos compromisos, tanto de Copa como de liga».

Seis días después de la rueda de prensa del empresario cordobés que tuvo lugar en el Enrique Roca, donde la vuelta de tuerca urgente que requería el rumbo del equipo acabó con el binomio Etxeberria-Goiria como paso previo al nombramiento de un nuevo director deportivo, parecen haberse calmado las aguas en las entrañas de las oficinas granas. El pase a segunda ronda en Copa del Rey por penaltis ante el Antequera y la victoria sufrida ante el Betis Deportivo el pasado domingo han bajado las pulsaciones significativamente, tanto de Felipe Moreno, encargado de tomar las decisiones, como de la plantilla, cuerpo técnico y resto de trabajadores del club.

Si hace casi una semana, el máximo mandatario de la entidad aseguró que tras la cita en Sevilla se pondría manos a la obra para discernir qué camino iba a coger la secretaría técnica del club, los últimos resultados han pulsado el 'pause' y el presidente se va a tomar unos días más para deshojar la margarita con vistas a definir quién será el nuevo directo deportivo.

El club no tomará ninguna decisión esta semana «ni posiblemente» la que viene debido a que «el próximo mercado de fichajes aún queda lejos y en estos momentos no se puede ejecutar ningún cambio. Es el momento de estabilizar la situación y pensar bien las cosas», indica el propio Moreno.

Aún así, la lista de candidatos parece reducirse a una sola figura, destacada, con pasado en el Real Murcia y que conoce como la palma de sumando la categoría: Manolo Molina, el que más gusta en el seno de la entidad y el que más ilusión transmite a la parroquia murcianista. El lorquino, que siguió al equipo desde la grada del Enrique Roca en el duelo de Copa del Rey, y viajó hasta la capital andaluza para ver de cerca el choque de liga ante el filial bético reúne todas las condiciones que persigue el Real Murcia: un director deportivo que conoce la casa grana y las exigencias que se respirar en la entidad, capaz de manejar un presupuesto ajustado tras el gran desembolso realizado en verano y con el objetivo bien nítido a la hora de encontrar jugadores que aporten un alto rendimiento a pesar de no aparecer en el radar de la mayoría de aficionados.

Se deja querer

Manolo Molina no esconde su ilusión cuando se le relaciona con el Real Murcia. El encargado de confeccionar la plantilla del último ascenso grana, el del salto a Primera Federación en mayo de 2022, ve con buenos ojos su regreso al club a pesar de que, según desliza, no se ha producido ningún encuentro entre ambas partes. Lo que sí confirma el lorquino es su cercanía al equipo que dirigía hasta el miércoles Asier Goiria: «He estado al día de todo lo que ha ocurrido en el Real Murcia y siempre he seguido al club de cerca desde que me marché hace tres años. Cuando te llaman significa que las cosas no están yendo bien, que no han funcionado como esperaban. Si llega el momento, conversaríamos y seguro que llegaríamos a un acuerdo», confiesa el propio Molina.

La llegada del lorquino, que se podría precipitar si los próximos resultados ante el Nàstic y el Teruel no son positivos, podría afectar a la continuidad de un Adrián Colunga que no tiene el puesto asegurado más allá del partido del próximo sábado. «Está haciendo cosas normales, lógicas. Le ha aportado coherencia al equipo y está realizando una gran campaña con el Imperial. Es un técnico que está haciendo las cosas bien», reconoció Molina sobre el entrenador asturiano.

El nombre del director deportivo lorquino está subrayado en rojo en la lista de Felipe Moreno y se ha colocado el primero en la lista, por delante de otros secretarios técnicos como Juan Carlos Cordero, cuyas opciones de entrar en el Real Murcia parecen agotarse. Aún así, el club grana, como transatlántico de Primera Federación que es, continúa siendo un caramelo del gusto de numerosos directores deportivos y entrenadores que están en paro. «Vinieron muchos a ver el partido ante el Antequera y se pudo ver a varios ante el Betis Deportivo. Por opciones no va a ser, pero de momento no va a haber ninguna decisión», añadió Felipe Moreno.