«Con el recibimiento al equipo se me pusieron los pelos como escarpias», asegura Adrián SERGIO CONESA MURCIA. Lunes, 7 octubre 2019, 09:50

No se marcharon demasiado felices de La Condomina los técnicos del UCAM y Real Murcia. El que menos satisfecho estaba era Rubén Albés, que ve que su equipo sigue con problemas de cara a portería, tras cinco partidos de siete sin marcar. Continúa sin sumar tres puntos y está lejos de los puestos de arriba. «Ha sido un derbi trabajado y luchado por los dos equipos, con intensidad y calor. Hubo momentos en los que nosotros nos sentíamos más cómodos. Estábamos creciendo y la expulsión nos ha perjudicado para no poder llegar bien a los últimos minutos, en los que teníamos mucha velocidad», afirmó el entrenador del equipo azulón. Albés reconoció que su equipo es inofensivo. «Sin el gol no hay paraíso y no hay victorias. Está claro que no hemos generado el volumen ofensivo que nos hubiera gustado».

Un sabor agridulce

Adrián Hernández estaba más contento por la actuación de su equipo, aunque solo suma un punto más que su rival en la tabla.: «Las sensaciones son positivas, pero no me voy muy contento por lo visto en el campo, porque creo que hemos merecido los tres puntos. Nos ha faltado resolver mejor en la zona de tres cuartos a la hora de tomar decisiones de centros al área o disparos. Poco a poco vamos mejorando y hemos sido muy dominadores», dice el entrenador grana, que se fue con un sabor agridulce. Sin embargo, sí estaba tranquilo porque «los chavales siguen progresando; hay que creer en ellos. Los primeros 25 minutos han sido buenos y la última media hora también», dijo el entrenador de Churra.

En cuanto al ambiente en el partido y el recibimiento al autobús grana, Adrián reconoció que había sido «muy emocionante, se me han puesto los pelos como escarpias. Estoy muy conmovido, en ese momento intentaba mirar para otro lado porque me emocionaba. Quiero agradecer el despliegue de los aficionados, porque en los momentos complicados nos están apoyando y eso es digno de alabar. Si alguna vez el equipo funciona como yo creo que puede hacerlo, será en parte por ellos, porque lo han levantado cuando peor estaba», aseguró Adrián.