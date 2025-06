Real Murcia-Fran Fernández, un acuerdo inevitable

Los días transcurren y Fran Fernández sigue siendo entrenador del Real Murcia. De hecho, ahora mismo lo sería hasta el 30 de junio de 2026. ... Eso dice el contrato que une al club y al técnico, el que firmaron hace un año y que ahora ata a ambas partes aunque el futuro inmediato vaya a separar sus caminos. La entidad grana ya dibuja un nuevo proyecto. Y en el banquillo del estadio Enrique Roca no aparece el almeriense, que logró de modo automático la renovación al clasificar al equipo para el 'playoff' de ascenso a Segunda División. Ahora toca alcanzar un acuerdo que aún no ha llegado, pero que resulta necesario.

Fran Fernández siempre se ha mostrado reivindicativo en la misma medida en la que ha percibido falta de reconocimiento. De hecho, terminó la Liga enumerando diversas estadísticas después de vencer en casa al Algeciras: «Somos el equipo menos goleado de la categoría, el que más victorias tiene en el grupo, el mejor fuera de casa...». Pero entre todos esos números, aparecía el dato clave: «Acabamos segundos con 10 puntos por encima del sexto». El Murcia iba a jugar el 'playoff'. Ya lo había garantizado en la antepenúltima jornada. Y el técnico lo iba a afrontar renovado automáticamente por haber quedado entre los cinco primeros. No solo podía cuantificar sus méritos para legitimar de esa manera su trabajo, sino también tenía un acuerdo contractual que hacer valer.

El técnico cuenta con el acuerdo contractual para hacer valer su temporada, en la que renovó al disputar el 'playoff'

Al mismo tiempo, el club tampoco puede avanzar sin esa solución previa. Con la continuidad en la dirección deportiva de Asier Goiria, cuya oficialidad era otro asunto pendiente hasta hace pocos días, el siguiente paso es confirmar al próximo entrenador y que el nuevo proyecto se ponga en marcha ya con completa normalidad y sin asuntos pendientes. Además, la campaña de abonos que se presentará esta semana agradecería las primeras novedades deportivas para ese curso 2025-26 para también estimular la venta de carnets.

Etxeberria, a la espera

Mientras tanto, la figura de Joseba Etxeberria sigue a la espera. Es la opción de Goiria para el banquillo murcianista, un profesional al que conoce y a los que les une una gran relación de amistad. El entrenador, que ya trabajó con el director deportivo grana en el Amorebieta, daría el paso de dejar la Segunda División, donde ha entrenado en las últimas temporadas, para hacerse cargo de un proyecto en Primera Federación. Por delante tendría una plantilla con 12 jugadores con contrato. Otros que lo acaban de terminar o han finalizado sus cesiones. La tarea es perfilar un nuevo Murcia. Pero en el comienzo de la última semana de junio el nombramiento del vasco está congelado con un entrenador con contrato en vigor.

Ambas partes quieren llegar a un entendimiento para pensar en la próxima campaña y emprender nuevos proyectos

Aunque los días han ido sucediéndose sin llegar a ese entendimiento, las dos partes quieren la resolución más rápida posible. Por parte del club para ponerse manos a la obra en su nuevo proyecto, cosa que no podrá hacer mientras no se den los pasos previos precisos para que la llegada del nuevo entrenador sea cerrada y oficializada. Por su parte, al ex del Alcorcón también le interesa desvincularse sin mayor demora para estar a disposición de cualquier oferta que pueda recibir de otros clubes. El paso del tiempo no beneficia a nadie. Con la voluntad compartida de desbloquear la situación, el acuerdo entre el Real Murcia y Fran Fernández es inevitable.