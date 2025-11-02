El Real Murcia sufre, pero toma aire en Sevilla

El Real Murcia se está soltando la melena, comienza a recuperar la confianza, pero todavía tiene mucho dentro que no ha sacado al exterior. Este ... grupo de futbolistas amedrentados y cohibidos por un pésimo arranque de temporada, han comenzado a reivindicarse esta semana, coincidiendo con el cambio de entrenador. En Sevilla, como en la Copa el pasado jueves, firmaron algunos minutos esperanzadores y dejaron entrever algunos mecanismos ofensivos que parecían no tener. Quizá tiene mucho que ver la fórmula aplicada por Colunga, basada en la cordura, la valentía y la lógica. Como la de situar como pivote a Sekou pese a su juventud, el único de perfil defensivo con el que cuenta.

Betis Deportivo Manu, Pablo Busto, Koré, Moha, Bladi (Traore, 90), Gnangoro (Morante, 90), Mawuli, Aitor Gismera, Carlos Reina (Destiny, 81), Sosu (Toral, 72) y Rodrigo Marina. 1 - 2 Real Murcia Gazzaniga, Jorge Mier, Héctor Pérez, Alberto González, Cristo Romero, Sekou (Juan Carlos Real, 72), Isi Gómez (Antonio David, 54), Palmberg (Pedro Benito, 45), Ekain (Pedro León, 84), Bustos y Flakus. Goles: 0-1, min. 18, David Flakus. 1-1, min. 60, Rodrigo Marina. 1-2, min. 84, David Flakus.

Árbitro: Aleksandar Borisov, del comité balear. Mostró amarilla a Palmberg, Mier, Ekain, Cristo Romero, Héctor, Bustos, Mawli, Pablo Busto y Rodrigo Marina. Expulsó por doble amarilla a Koné en el 56.

Incidencias: Campo principal Ciudad Deportiva Luis del Sol, más de dos mil espectadores, más de un centenar llegados desde Murcia.

Y también dar una oportunidad de verdad a Héctor Pérez, un central negado por Etxeberria justo cuando más lo necesitaba. Y es que el ovetense, técnico del Imperial que cuenta con una oportunidad de agarrar el primer equipo hasta el final de temporada, ha demostrado solo en dos partidos que ni mira el carné, que no se asusta por darle minutos a los más jóvenes. El equipo grana comienza a entonarse y aunque en la Ciudad Deportiva Luis del Sol solo le ganó a un equipo que está en el fondo de la tabla como él, tomó aire, y recuperó parte de la autoestima perdida. Y también a un futbolista como Flakus, que parecía perdido y en Sevilla volvió a afinar la puntería.

Un once coherente

Adrián Colunga apostó por un once previsible y además bastante coherente. Defensa de cuatro con Héctor Pérez y Alberto González como pareja de centrales, un doble pivote con Isi Gómez y Sekou, el único de corte defensivo disponible, y con Palmberg, Ekain, Bustos y Flakus en la parte de arriba. Un 4-2-3-1 que gusta al técnico ovetense, que tras pasar la eliminatoria de Copa ante el Antequera tenía una buena oportunidad de refrendar la mejoría grana ante un rival directo, de momento, por salir de la zona baja de la tabla. Además, el Real Murcia volvía a Sevilla, donde la campaña pasada fue capaz de remontar dos resultados adversos ante los dos filiales sevillanos, dispuesto a poner fin a una mala racha liguera que le estaba alejando de la victoria desde el 7 de septiembre, cuando se llevó su único partido del curso ante el Torremolinos.

El Real Murcia dio la talla en la primera parte del duelo de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde fue mejor que su rival en muchos aspectos del juego. Aunque en defensa su trabajo fue mejorable y todavía muestra poca contundencia, fue capaz de disparar seis veces a la meta de Manu y generar el suficiente peligro para irse al descanso con una ventaja mayor. Además, mucho tiempo después, fue capaz de generar peligro con jugadas a balón parado, toda una sorpresa. El Betis Deportivo tuvo más el balón en los primeros compases, pero la primera gran ocasión grana fue gol. Un contragolpe y una gran asistencia de Ekain que permitió correr a Flakus, que arrancó desde el centro del campo y batir a Manu con un golpeo sutil. Nada de fuera de juego y un 0-1 que hacía vibrar a las varias decenas de aficionados granas que se recorrieron la A-92.

Después el conjunto de Colunga, que había situado a Palmberg con libertad en la banda derecha, siguió carburando. De hecho, una gran jugada por esa banda que nació en las botas de un Sekou que pasó por Mier, cayó en los dominios del brasileño, que asistió a Flakus, que remató fuera. Solo cinco minutos más tarde fue al revés; el esloveno, desde la izquierda, asistió al brasileño, que remató en el área con el interior de su pie derecho mandando el balón fuera.

Al final de la primera parte el equipo grana también apretó gracias a un Bustos muy mejorado, aunque también el filial del Betis pudo marcar. Sobre todo con un gran cabezazo de Gnangoro que desbarató Gazzaniga con la punta de los dedos y también con un disparo de Gismera dentro del área grana que no cogió portería. Al equipo grana le faltaba rematar la faena en la segunda parte, ser más contundente para conseguir una victoria revitalizante y muy necesaria.

Además Colunga quiso evitar problemas y dejó a Palmberg en el vestuario de cara a la segunda parte. El brasileño, notable en el juego de su equipo, vio una amarilla absurda al intentar taponar con la mano un saque de banda de un rival en campo propio, una acción evitable que le costó el cambio. El segundo acto arrancó de forma plácida para los granas con una jugada de Ekain, Bustos y Benito en el que los murcianos se mostraron poco contundentes. A los diez minutos de la reanudación Koné se pasó de frenada y vio la segunda amarilla por una dura entrada sobre Antonio David, que había vuelto a jugar muchas semanas después. El jugador verdiblanco se fue a la calle y dejó al Real Murcia el camino despejado para lograr una victoria holgada.

Giro de guión inesperado

Pero nada pasó como cualquier aficionado grana hubiera imaginado. Cuatro minutos después y tras una falta absurda de Cristo Romero, el Betis Deportivo logró empatar gracias a una mala salida de Gazzaniga y un cabezazo de Rodrigo Marina en el área pequeña del Murcia que fue gol. Por mucho que Alberto González intentó que la jugada fuera invalidada por un empujón previo del ariete bético, el colegiado señaló el centro del campo. Vuelta a empezar; el equipo grana tenía que volver a ser el de la primera parte si quería ganar fuera de casa por primera vez.

Pedro Benito también entró al campo, igual que Juan Carlos Real, que suplió a Sekou para formar el doble pivote junto a Antonio David. Colunga iba para arriba, no se arrugó. Ekain buscó al propio Benito con un pase en profundidad pero la jugada no fructificó, mientras que en el 81 fue Juan Carlos Real el que encontró un buen espacio a Flakus, pero al esloveno se le apagó la luz en el mano a mano y permitió que un defensor se le echara encima. Pero el 1-2 iba a llegar pronto tras una buena jugada que partió de las botas de Real y que Mier hizo mejor con un buen pase a Flakus, que se volvió a encontrar con el gol con un buen remate.

El Real Murcia tenía otra vez todo de cara para ganar, pero en su ADN está sufrir hasta el final. De hecho, tuvo ocasiones y situaciones de ataque para vivir un final más plácido, pero no estuvo certero ante un Betis Deportivo con el ex grana Toral en el campo y cada vez más volcado sobre la meta de Gazzaniga. El colegiado dio diez minutos más de prolongación y el Real Murcia resistió para llevarse la segunda alegría de la semana, y también la segunda victoria liguera que le permite respirar tranquilo y también tomarse un tiempo para valorar si debe Colunga seguir al frente de un equipo que tiene mucho más de lo que ha dado hasta ahora.