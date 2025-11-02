La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Flakus celebrando el primer gol ante el Betis Deportivo.

David Flakus celebrando el primer gol ante el Betis Deportivo. LOF

El Real Murcia sufre, pero toma aire en Sevilla

Los granas, que mejoran con Colunga, jugaron cuarenta minutos con un futbolista más pero desperdiciaron ocasiones claras para no sufrir tanto ante al Betis Deportivo

José Otón

José Otón

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:04

Comenta

El Real Murcia se está soltando la melena, comienza a recuperar la confianza, pero todavía tiene mucho dentro que no ha sacado al exterior. Este ... grupo de futbolistas amedrentados y cohibidos por un pésimo arranque de temporada, han comenzado a reivindicarse esta semana, coincidiendo con el cambio de entrenador. En Sevilla, como en la Copa el pasado jueves, firmaron algunos minutos esperanzadores y dejaron entrever algunos mecanismos ofensivos que parecían no tener. Quizá tiene mucho que ver la fórmula aplicada por Colunga, basada en la cordura, la valentía y la lógica. Como la de situar como pivote a Sekou pese a su juventud, el único de perfil defensivo con el que cuenta.

