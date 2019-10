El Real Murcia no sabe matar los partidos Peque chuta a puerta el pasado domingo en una clara ocasión del Real Murcia en el partido contra el Mérida. / vicente vicéns / agm Adrián Hernández pide a sus jugadores más acierto para no tener que sufrir hasta el último minuto SERGIO CONESA MURCIA Sábado, 19 octubre 2019, 03:26

El Real Murcia atraviesa un momento dulce, prácticamente todo le está saliendo bien al equipo pimentonero. A nivel deportivo, tras un inicio que dejó muchas dudas, la reacción del equipo ha sido sobresaliente, como demuestran las tres victorias y un empate en las cuatro últimas jornadas. Además, en la Copa Federación, que es un objetivo importante para el club por los ingresos que podría suponer participar la Copa del Rey, ha superado dos rondas y solo falta una para llegar a las ansiadas semifinales que dan acceso a la competición copera. En lo económico, poco a poco van llegando los acuerdos y los avances en las negociaciones con los acreedores cuando el 31 de diciembre se va aproximando y la afición deja claro en cada encuentro su unión con el equipo y el respaldo al proyecto de esta directiva, como lo demuestra el récord de abonados en Segunda B.

«Lo que más me preocupa es generar situaciones claras de gol y lo estamos consiguiendo»

Este cúmulo de circunstancias que rodean al club pimentonero, eso sí con mucho trabajo por hacer y frentes abiertos, permiten que el cuerpo técnico y los jugadores puedan trabajar de manera cómoda y centrarse en lo puramente deportivo. Una de las pocas pegas que se le puede poner al Real Murcia en esta racha de resultados positivos es, según ha destacado Adrián Hernández en varias ocasiones, la falta de acierto para cerrar los partidos y «matar los encuentros». De hecho, contra el Talavera en la Liga y en la Copa Federación, y el Mérida el pasado domingo, las victorias fueron por la mínima, cuando el equipo grana tuvo oportunidades para dejar sentenciados estos tres partidos mucho antes. Esa situación le llevó a sufrir en los últimos minutos, especialmente en los dos últimos encuentros que ha disputado la última semana en la Nueva Condomina. El Mérida llegó a empatar, pero su gol fue anulado por fuera de juego; el Talavera tuvo una ocasión muy clara que sacó Armando en la línea de gol en el tramo final del encuentro.

«Tenemos más ocasiones ante la portería rival cuando controlamos el partido que cuando hay espacio a la espalda»

«No hemos sido capaces de dejar el partido finiquitado después de todas las ocasiones con un portero que ha hecho el partido de su vida. Era un encuentro para ganarlo y darte un baño de masas por la manera de arrancar», explicaba el técnico grana después del partido contra el Mérida, en el que el Real Murcia hizo su mejor primera parte de la campaña y dispuso de muchas ocasiones para irse al descanso con el choque ya sentenciado. El técnico grana repitió el discurso después de la cita de Copa Federación del pasado miércoles: «Vas 1-0, no matas el partido y la sensación es que en cualquier momento puede suceder una jugada que haga que se escape la victoria».

«Hay que detectar los momentos en los que tenemos que atacar de una manera u otra, para ser un equipo más completo»

No es la falta de gol o de acierto lo que está lastrando al equipo pimentonero a la hora de decidir sus partidos. Con nueve tantos, es el octavo conjunto que más perfora la red rival, a solo tres del Badajoz y del Algeciras, equipos que encabezan esta clasificación. Cuando el Real Murcia lleva la iniciativa del juego y domina está siendo más efectivo que en las situaciones de los encuentros en los que tiene que ser rápido a la contra y dominar otros aspectos del juego. «Lo que más me preocupa es generar situaciones de gol y lo estamos haciendo, más cuando tenemos el control que cuando hay espacio a la espalda. Lo mejor y más importante es que en las situaciones más complejas sí que somos capaces de tener muchas ocasiones de gol. Tenemos que detectar los momentos en los que tenemos que atacar de una manera u otra para ser un equipo mucho más completo», dice Adrián Hernández.

El equipo ganó por la mínima ante el Mérida y el Talavera, tras fallar claras ocasiones

El Real Murcia visita mañana al Don Benito, un equipo que tras un inicio complicado también llega a la cita en un buen momento, con dos victorias consecutivas frente al Recreativo Granada y al Villarubia. Para medirse a los extremeños, el técnico grana no descarta que pueda haber novedades con respecto al once de las últimas semanas, después de ver contra el Talavera a jugadores que están teniendo menos oportunidades hasta ahora: «Es posible que haya alguna sorpresa o varias. Confío en un grupo de futbolistas más que en un once ideal solamente, necesitas de la plantilla. Debemos ser camaleónicos a la hora de entender el partido para traernos los tres puntos».

«Debemos ser camaleónicos a la hora de entender el encuentro, para traernos los tres puntos ante el Don Benito»

Posibles novedades

Las posibles variantes ganan fuerza por las bajas de Edu Luna, por acumulación de amonestaciones, y de Chumbi, que estando ya en el banquillo tras ser sustituido fue expulsado al ver la segunda amarilla. En defensa cabe la posibilidad de cambiar el esquema de tres centrales y dos carrileros por el tradicional de cuatro defensas, como ya pasó en la Copa Federación. Además, debido a la duda de Álex Melgar, que confían en el cuerpo técnico que pueda viajar, podría haber una variante en punta y jugar con un solo delantero desde el inicio. La presencia de Josema, que la semana pasada no pudo participar, es la otra incógnita que tiene Adrián Hernández para el encuentro en Don Benito.

«Es posible que haya alguna sorpresa, o varias, confío en un grupo de futbolistas más que en un once ideal»

«No nos podemos volver locos con Álex Melgar, es un chaval joven que está empezando en esto»

La renovación de uno de esos jugadores que es duda, Álex Melgar, es una noticia agradable para el técnico aunque prefiere ir paso a paso y no lanzar las campanas al vuelo con el futuro del ariete, para no generar un exceso de confianza o la relajación del jugador: «No nos podemos volver locos, es un chaval joven y que está empezando en esto».

Adrián podría apostar mañana por jugar con un delantero y una defensa de cuatro