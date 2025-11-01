La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia, hace indicaciones durante el partido de Copa del Rey ante el Antequera. JAVIER CARRIÓN / AGM
Fútbol

El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga

El técnico asturiano vivió un debut feliz con una propuesta ofensiva y una versión mejorada de los granas respecto a las últimas semanas

David Soria

David Soria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:35

Adrián Colunga ya sabe lo que es celebrar un triunfo con el Real Murcia. Después de ganar en el banquillo del División de Honor ... y del Imperial, el entrenador grana se estrenó con el primer equipo superando la eliminatoria ante el Antequera por penaltis, en el encuentro de primera ronda de la Copa del Rey. Apenas pudo disponer de dos entrenamientos, pero en la presentación del asturiano ante el gran público ya dejó varios detalles que pueden dar pistas sobre lo que se puede ver mañana, ya en partido de Liga, ante el Betis Deportivo (12.00 horas).

