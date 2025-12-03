Un Real Murcia en racha se mide a un histórico en busca del primer premio gordo del curso

El Real Murcia tiene fijado como objetivo prioritario para este curso volver a Segunda División tras once años alejado del fútbol profesional, pero no ... quiere olvidarse del premio gordo que supondría medirse en la tercera ronda de la Copa del Rey ante un grande de Primera, lo que supondría una inyección monetaria para las arcas granas y también un simulacro de lo que podría ser la vuelta del equipo grana a la primera plana nacional. Por eso el duelo copero hoy ante el Cádiz en el Enrique Roca (20.00 horas), además de tener sabor a épocas más exitosas, parece igual de importante que el derbi liguero del próximo lunes ante el Cartagena en el que inevitablemente se han centrado casi todas las miradas de la familia grana.

Real Murcia - Cádiz Real Murcia Gazzaniga, David Vicente, Héctor Pérez, Jorge Sánchez, Andrés López, Sekou, Antonio David, Isi Gómez, Pedro León, Álvaro Bustos y Ekain.

Cádiz: David Gil, Juan Díaz, Pelayo, Jorge Moreno, Raúl Pereira, Joaquín González, Diarra, Álex, Tabatadze, Roger y Efe.

Hora: 20.00 (Enrique Roca). Segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

Y más en una competición que no se le da bien al conjunto grana y en la que hace seis años que no gana un partido, desde el 17 de diciembre de 2019, cuando tumbó al Racing de Santander de Segunda con gol de Juamna Bravo.

Real Murcia y Cádiz se han medido 65 veces en competición oficial, aunque solo una vez en Copa, Fue en el Enrique Roca, en 2015, y la victoria fue para los gaditanos (0-1) gracias a un gol de Hugo Rodríguez. El equipo de Garitano llega a Murcia con bajas y con sensaciones contradictorias en liga ya que se séptimo, a un punto del 'playoff', pero solo ha ganado uno de los últimos cinco partidos. Nada que ver con los granas, que marchan enrachados en la liga, aunque Colunga, antes del derbi, también tendrá que tirar de los menos habituales en liga.