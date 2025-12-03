La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Chavero y Aridane, en el último Real Murcia-Cádiz de 2016. N. GARCÍA
Copa del Rey

Un Real Murcia en racha se mide a un histórico en busca del primer premio gordo del curso

José Otón

José Otón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:21

El Real Murcia tiene fijado como objetivo prioritario para este curso volver a Segunda División tras once años alejado del fútbol profesional, pero no ... quiere olvidarse del premio gordo que supondría medirse en la tercera ronda de la Copa del Rey ante un grande de Primera, lo que supondría una inyección monetaria para las arcas granas y también un simulacro de lo que podría ser la vuelta del equipo grana a la primera plana nacional. Por eso el duelo copero hoy ante el Cádiz en el Enrique Roca (20.00 horas), además de tener sabor a épocas más exitosas, parece igual de importante que el derbi liguero del próximo lunes ante el Cartagena en el que inevitablemente se han centrado casi todas las miradas de la familia grana.

