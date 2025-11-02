El Real Murcia no quiere ser peor que un Betis Deportivo que es colista

Como una pesadilla de Halloween, el Real Murcia inaugurará noviembre con un partido por todo lo bajo. Un equipo con el objetivo de estar entre ... los mejores lucha por no ser el peor. Y es que esta mañana (12.00 horas, Movistar+) visitará al Betis Deportivo en un duelo directo por evitar ser colista. El último recibe al penúltimo. Ambos han ganado un único partido en el grupo 2 de Primera Federación. Solo la diferencia de goles desempata. Un momento de crisis para los granas, que quieren ponerle fin con Adrián Colunga en el banquillo tras el estreno feliz en la Copa del Rey.

El entrenador del Imperial está ante una oportunidad y una responsabilidad. Aunque ver la clasificación duela a los granas y ya sean tres jornadas seguidas ocupando posiciones de descenso, lo más importante ahora es mirar al campo y que las señales que emita el Murcia sean parecidas a las del Antequera. Esa noche fue un buen equipo, que no es poco. En las últimas semanas jugó mal, no competía mejor y hasta perdió el rumbo en el estilo. Son siete jornadas seguidas sin ganar. Con Colunga, el jueves recuperó el norte, aunque aún le falte confianza y tampoco tenga mucha pegada.

La victoria en la ciudad deportiva Luis del Sol también significaría la primera del equipo como visitante. Lleva dos puntos de 15 a domicilio y la última salida, hace solo una semana, cavó la tumba de Joseba Etxeberria en el banquillo y de Asier Goiria en la dirección deportiva. Tiempo nuevo con viejos problemas como las lesiones que tendrá que afrontar el técnico, por ahora interino. Y es que Colunga pierde a Moyita por una contusión en el sóleo. Tampoco estarán Piñeiro, por una rotura fibrilar, David Vicente, aún afectado por una pubalgia, y Saveljich, que tendrá que pasar finalmente por el quirófano y se perderá el resto de la temporada. Las seis bajas en total se completan con Zeka y Jaso, que siguen sus respectivos procesos de recuperación. Del Imperial estarán Saba, Rubén Vila, Héctor, Sarabia y Jorge.

Betis Deportivo Alineación probable: Manu, Busto, Bladi, Koré, Moha, Gismera, Mawli, Grangoro, Sosu, Rodri Marina y Reina - Real Murcia: Gazzaniga, Cristo Romero, Jorge Mier, Alberto González, Andrés, Ekain, Palmberg, Sekou, Bustos, Pedro Benito y Flakus Estadio: Ciudad deportiva Luis del Sol

Árbitro: Aleksandar Ivaylov

Estilo y detalles

Tampoco vacía su enfermería el Betis Deportivo. A las bajas de Dani Pérez, Destiny, Masqué y Yanis se han unido Félix y el exgrana Ian Forns, que sufrió un esguince de grado 2 del ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Oreiro cumplió sanción en Tarazona y Javi Medina, el entrenador, no pierde la tranquilidad: «No estamos en la situación que esperábamos. Tenemos tiempo para revertirla. Con la capacidad de competir que estamos demostrando, le daremos la vuelta».

Su única victoria, eso sí, fue en su último partido como local. «En casa tenemos que hacernos fuertes e imponer nuestro estilo como ante el Sanluqueño e intentar que los detalles caigan a nuestro lado», afirma el técnico. Antes empató en Sevilla con el Algeciras y el Nàstic y perdió ante el Atlético Madrileño. Carlos Reina y Sosu llevan dos goles y el canterano grana Toral siempre juega algún minuto.

Además, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha recibido la autorización de la FIFA para cambiar el protocolo del soporte de vídeo (FVS) en Primera Federación. A partir de esta jornada, la revisión de goles concedidos, goles anulados y situaciones de gol o no gol la podrá realizar el cuarto árbitro y no el colegiado principal como hasta ahora.