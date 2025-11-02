La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Adrián Colunga durante un entrenamiento. Real Murcia

El Real Murcia no quiere ser peor que un Betis Deportivo que es colista

Los de Adrián Colunga, sin Moyita por lesión, buscan el primer triunfo fuera de casa para romper una racha de siete jornadas sin ganar

David Soria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:40

Comenta

Como una pesadilla de Halloween, el Real Murcia inaugurará noviembre con un partido por todo lo bajo. Un equipo con el objetivo de estar entre ... los mejores lucha por no ser el peor. Y es que esta mañana (12.00 horas, Movistar+) visitará al Betis Deportivo en un duelo directo por evitar ser colista. El último recibe al penúltimo. Ambos han ganado un único partido en el grupo 2 de Primera Federación. Solo la diferencia de goles desempata. Un momento de crisis para los granas, que quieren ponerle fin con Adrián Colunga en el banquillo tras el estreno feliz en la Copa del Rey.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Duino paraliza otra vez la venta del Cartagena a Arribas y la afición explota: «Basta ya»
  2. 2 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  3. 3 Maribel Vilaplana, en el hospital
  4. 4 Herida grave una mujer atropellada en Murcia
  5. 5

    Las lluvias torrenciales dejan cada vez más pérdidas económicas en el Segura por las inundaciones
  6. 6 Menos afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos en los cementerios de Murcia
  7. 7 El TSJ ratifica que la UPCT vulneró el derecho al honor del investigador José Matías Peñas
  8. 8 Alcaraz se prepara en casa para los últimos retos del año
  9. 9 Tres heridos en un accidente frontal en la carretera de La Palma a Torre Pacheco
  10. 10

    El Real Murcia recupera la pelota y el pulso con Adrián Colunga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia no quiere ser peor que un Betis Deportivo que es colista

El Real Murcia no quiere ser peor que un Betis Deportivo que es colista