El Real Murcia no merece piropos en El Palmar El equipo de Fran Fernández no logra tumbar a un Sanluqueño que lucha por evitar el descenso, pero sigue segundo gracias al empate del Ibiza en Madrid y su firmeza defensiva

El Real Murcia no ganó en Sanlúcar de Barrameda, pero al menos no perdió la segunda plaza que ostentaba en la tabla gracias al empate ... del Ibiza en el Cerro del Espino. El equipo grana no hizo un partido brillante, sobre todo del centro del campo para arriba, pero al menos estuvo firme atrás y apenas dejó que su rival, que como el Antequera la pasada semana también se conformaba con el empate, le generara claras ocasiones de gol. Al equipo que dirige Fran Fernández le faltó fútbol, ser más ambicioso, y mostrar más jerarquía, pero no fue muy diferente al de semanas atrás.

En tierras gaditanas desaprovechó una clara ocasión de dar un golpe encima de la mesa ya que los resultados de la jornada ni siquiera le aseguran la tercera plaza al Real Murcia tras la victoria del Antequera, aunque la mejor noticia es que el conjunto grana depende de sí mismo y no de terceros para asegurarse los privilegios que tienen los segundos en el 'playoff'. Quedan solo noventa minutos para que eche la persiana la liga regular y aunque el equipo murciano no está en el mejor momento de la temporada como demostró en El Palmar, donde solo jugó a ratos, se agarra a su compromiso y fe para conseguir un ascenso que por ahora parece lejano pero por el que los granas van a luchar. Atlético Sanluqueño: Samu, Alain (Kikin, 66), Pavón, Adri Castellano, Álex Martínez, Gnangono (Mario Rodríguez, 66), David García, Guti (Roger Riera, 81), Lucas Vacas (Yasser, 59), Borja Vázquez (Colau, 66) y Sofiane. 0 - 0 Real Murcia: Gazzaniga, Jorge Mier (David Vicente, 72), Saveljich, Alberto González, Kike Cadete, Jorge Yriarte, Palmberg (Davo, 59), Pedro León (Flakus, 59), Juan Carlos Real (Isi Gómez, 59), Pedro Benito y Raúl Alcaina (Carlos Rojas, 83). Árbitro: Jaime Ruiz, Álvarez, del comité asturiano. Mostró amarilla a Jorge Mier.

Incidencias: El Palmar, más de dos mil espectadores, un centenar llegados desde Murcia.

Un primer acto insulso Fran Fernández, después de su rueda de prensa reivindicativa del pasado jueves en la que reclamó más reconocimiento hacia su trabajo, hizo cuatro cambios en la alineación inicial, dos de ellos obligados por la sanción de Loren Burón y las molestias de Flakus. Los elegidos esta semana para entrar en el once inicial fueron Pedro León, Pedro Benito, Juan Carlos Real y Jorge Mier, que reemplazó a David Vicente. Pero el choque arrancó con el Sanluqueño intentando dominar el partido frente a un Real Murcia al que le costaba salir, demasiado contemplativo. Y cuando lo hizo al inicio, tanto Real como Mier no acertaron. El equipo gaditano tenía la situación controlada e intentaba hacer daño por su banda izquierda con el exgrana Álex Martínez y Borja Vázquez incomodando a Mier. A los once minutos Palmberg hizo una falta cerca de la frontal del área grana que tiró Álex Martínez desviado. El equipo grana estaba mejor sin balón que con él, pero el dueño del centro del campo era el Sanluqueño, que estaba más vivo, más intenso y mejor colocado sobre el campo. Además presionaba mucho mejor la salida de balón de su rival, los granas suspendían. Ver 27 fotos Después fue Gnangono el que se probó con un disparo lejano, pero detuvo Gazzaniga en dos tiempos. Hasta que el Real Murcia acertó a contestar tras un contragolpe en el que Real asistió a un Pedro Benito que, demasiado escorado, estrelló el balón contra Samu, meta local. Además, Borja Vázquez, con su movilidad, generaba incertidumbre dentro del área grana, y más en una jugada posterior con Luis Vacas que desbarató Saveljich. Y así, sin un dominador claro y sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos, siguió transcurriendo una primera parte en la que nadie fue mejor, en la que el equipo grana no demostró su superioridad ante un rival que estaba jugándose la vida y el descenso. De momento, ni los granas ni su entrenador merecían ningún piropo. Mejores intenciones El Real Murcia saltó al césped de El Palmar con más energía en la segunda parte. Su primer acercamiento fue una internada de Cadete cuyo centro no encontró rematador. A los cuatro minutos de la reanudación el equipo grana tuvo su mejor oportunidad gracias a un buen centro de Pedro León que Pedro Benito remató a la cepa del palo a pesar de que un defensa lo estaba agarrando. De hecho, el colegiado, con pocas ganas de complicarse la vida, pudo pitar penalti. Casi a los diez minutos de esta segunda parte Fran Fernández, pese a que su equipo estaba mejor, intentó cambiar el partido dando entrada a Flakus, Isi Gómez y Davo. El esloveno, nada más salir, se probó con un disparo con veneno que se marchó fuera. Noticia relacionada Así hemos contado el partido del Real Murcia contra el Sanluqueño Isi Gómez dejaba destellos de su calidad, pero era intermitente. Sin embargo el Sanluqueño era más agresivo que el equipo grana y además la entrada de Yasser, el ex del UCAM, le había sentado bien. La buenas salida grana tras el descanso ya se había diluído y las fuerzas estaban muy igualadas. A pesar de todo, en el 77 el Real Murcia pudo adelantarse en el mercado tras un saque de esquina en el que tras rematar Yriarte en el segundo palo el esférico lo sacó Adri Castellanos cuando iba a entrar en la meta gaditano. En el rechace posterior Saveljich intentó rematar pero fue obstaculizó por un rival. En la jugada posterior Gazzaniga evitó el gol de Guti. El partido podía caer para cualquiera de los dos lados en unos últimos diez minutos en los que ambos equipos se jugaban mucho. En una jugada personal Kikín se fue de varios defensores granas y metió el susto en el cuerpo a los aficionados granas, pero no decidió bien. Igual que Rojas, que había saltado al campo, en la jugada posterior. El duelo era de ida y vuelta, pero el Real Murcia se mostró precipitado y poco preciso a la hora de atacar, confirmando que no pasa por su mejor momento en el plano ofensivo. Lo mejor era que el Ibiza no ganaba en Madrid al filial del Atlético de Madrid y el Real Murcia seguía segundo, aunque no fuera solo por méritos propios. Pero ni siquiera Rojas, héroe no hace mucho, pudo acertar con el gol y casi perpetuar a su equipo en una segunda plaza que tendrá que terminar de certificar en otra jornada de infarto frente al Algeciras el próximo sábado.

