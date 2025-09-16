La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Flakus y Pedro Benito conversan en un lance del choque que disputó el equipo grana frente al Torremolinos en el Enrique Roca. Andrés Molina/ AGM

Real Murcia: Más llegada a la meta rival, pero menos puntería que hace un año

El equipo grana tira, de media, casi 14 veces por partido al arco contrario, pero solo ha metido tres goles en los 270 minutos de liga disputados

José Otón

José Otón

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:45

El Real Murcia apenas ha disputado tres partidos de liga, pero ya asoman ciertos comportamientos que de no corregirse serán un enemigo más para el ... equipo grana en su intento de ascender de categoría. El más apreciable, en apenas 270 minutos de juego, es la falta de pegada del conjunto de Joseba Etxeberria que esta campaña, a diferencia de la pasada, genera más ocasiones de gol pero no está demostrando, por ahora, demasiada puntería. La nueva versión del equipo grana ha cambiado su fisionomía respecto a años anteriores, tiene más el balón y llega más a la puerta rival, pero se le apaga la luz a la hora de definir. Le pasó en el estreno liguero en Marbella, una semana más tarde frente al Torremolinos en el Enrique Roca, y también frente al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares el pasado domingo. De haber estado más certero tendría algún punto más en su casillero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  3. 3 Quejas por la complejidad del examen de oposición para auxiliar administrativo en Cartagena
  4. 4

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  5. 5

    La Consejería de Educación recurre a expertos del sector privado para cubrir 140 bajas en FP
  6. 6

    Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»
  7. 7

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  8. 8

    La CHS veta todas las peticiones de agua de pozo en el Campo de Cartagena en dos años
  9. 9

    La apertura del puente de El Raal acaba con cuatro años de separación entre Murcia y Beniel
  10. 10 Ed Sheeran se suma a las fiestas de La Algaida en Archena y sorprende con su español: «¡Viva la Virgen del Rosario!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Real Murcia: Más llegada a la meta rival, pero menos puntería que hace un año

Real Murcia: Más llegada a la meta rival, pero menos puntería que hace un año