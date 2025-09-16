Real Murcia: Más llegada a la meta rival, pero menos puntería que hace un año

El Real Murcia apenas ha disputado tres partidos de liga, pero ya asoman ciertos comportamientos que de no corregirse serán un enemigo más para el ... equipo grana en su intento de ascender de categoría. El más apreciable, en apenas 270 minutos de juego, es la falta de pegada del conjunto de Joseba Etxeberria que esta campaña, a diferencia de la pasada, genera más ocasiones de gol pero no está demostrando, por ahora, demasiada puntería. La nueva versión del equipo grana ha cambiado su fisionomía respecto a años anteriores, tiene más el balón y llega más a la puerta rival, pero se le apaga la luz a la hora de definir. Le pasó en el estreno liguero en Marbella, una semana más tarde frente al Torremolinos en el Enrique Roca, y también frente al Atlético Madrileño en Alcalá de Henares el pasado domingo. De haber estado más certero tendría algún punto más en su casillero.

Le está pasando como local y también como visitante, aunque es fuera de casa donde más se está resintiendo respecto a la cosecha de puntos se refiere. En lo que respecta a los partidos disputados lejos del Enrique Roca, el equipo grana ha marcado dos goles, aunque la estadística dice que ha tirado una media de 11,5 veces a puerta en cada uno de los dos partidos, y que de ellos 6 de los disparos fueron entre los tres palos. El larguero de Seyram en tierras andaluzas o las ocasiones erradas por Pedro León, Schalk o Álvaro Bustos el pasado domingo, son ejemplos más que claros de que el actual Real Murcia no es un equipo letal frente a la meta contraria.

A TENER EN CUENTA 51% es la media de posesión del Real Murcia, tanto a domicilio como en el Enrique Roca. 6,6 disparos de los 13,6 que genera el equipo grana van entre los tres palos de la meta rival.

La estadística general, que incluye el choque disputado por el equipo entrenado por Etxeberria en casa ante el Torremolinos, es incluso más aclaratoria ya que el número de disparos a puerta por partido se elevan hasta los 13,6, de los que 6,6 fueron entre los tres palos. Además, los números dicen que el equipo grana intenta jugar a lo mismo como local que como visitante ya que si fuera de casa tiene una posesión del 49%, la general es del 51%, un porcentaje varios puntos más alto que el de la pasada campaña.

Cambio de papeles

Los datos actuales, con solo tres jornadas disputadas, ya difieren de la campaña pasada respecto al Real Murcia de Fran Fernández. Al final del ejercicio 2024-25 el conjunto grana dibujó una media de 10,7 disparos a puerta por partido, mientras que de todos ellos solo el 5% fueron entre los tres palos. Eso sí, el conjunto grana ya sumaba a estas alturas de campaña, tras tres partidos disputados, 5 goles a favor a pesar de que no vio puerta en la segunda jornada, cuando el Yeclano de Adrián Hernández visitó el Enrique Roca y ganó 0-1 gracias a un gol de Pau Pérez. Fuera de casa, en cambio, el Real Murcia ganó en la jornada inaugural en Sevilla (1-2) con dos tantos de Pedro León, y también en la tercera de forma contundente en Alcoy (0-3), donde los de Fran Fernández ganaron gracias a los tantos de Juan Carlos Real, Cadete y Carrillo.

Pedro León y Schalk pudieron certificar la victoria ante el Atlético B, y Pedro Benito ampliar el 1-0 ante el Torremolinos

Además, entre el Real Murcia del año pasado y el actual se deja entrever una diferencia más ya que con un calendario similar respecto a los partidos en casa y fuera (uno en el Enrique Roca y dos a domicilio), el Real Murcia 2024-25 se empleaba mejor como visitante que como local, mientras que en casa pinchaba y le costaba sacar los partidos. Justo lo contrario de este curso en el que el equipo de Etxeberria no ha logrado ganar en dos partidos lejos del Enrique Roca y sin embargo sí gano en casa, un duelo que concluyó 1-0 y en el que sus futbolistas, entre ellos Benito o Vicente, erraron varias ocasiones manifiestas de gol.

Lo que también dicen los números de los tres primeros partidos de liga es que el Real Murcia sale del vestuario enchufado y que sin embargo acaba las primeras partes y los encuentros algo más apagado, sin tanta energía. El equipo grana ha marcado dos de sus tres goles antes de los primeros veinte minutos de encuentro. Contra el Marbella Ekain vio puerta en el minuto 2, mientras que Flakus hizo el 1-0 de penalti frente al Torremolinos en el minuto 14 del primer acto.

De hecho, en Alcalá de Henares los granas también lograron su gol a los dos minutos de la renudación gracias a un contragolpe bien ejecutado por Pedro Benito y David Flakus. Sin embargo, los granas han recibido los tres goles encajados hasta ahora tanto al final de la primera o segunda parte de los partidos. Rodri Ríos consiguió el 1-1 para el Marbella pasada la media hora de juego, mientras que Eugeni le dio la estocada definitiva al Real Murcia en el 84 del estreno liguero. En Alcalá de Henares el Atlético Madrileño empató el duelo en el descuento, pasado el minuto 98, justo antes del pitido final.