Un Real Murcia irreconocible traiciona su modelo y sigue sin hallar soluciones

El anuncio del once en el Nuevo Pepico Amat desató el primer río de tinta en la penúltima final del Murcia en este nefasto arranque. ... Con la baja obligada de David Vicente, el técnico vasco dio entrada a Héctor Pérez en el perfil derecho de la zaga, con Mier como encargado de ganar amplitud y altura en las diversas fases. El regreso de Sekou tras cumplir sanción, en el doble pivote con Moyita, junto a la elección de Benito y Kayode sobre Isi, Real y Ekain prometía músculo y verticalidad, pero se quedó en una acumulación yerma de individuos incapaces de pisar campo rival.

2 El debut del Eldense de Claudio Barragán embotelló a un Real Murcia temeroso y desnortado, incapaz de detectar a Fidel e Ibarrondo

La elección de hasta seis jugadores de corte defensivo, con Benito y Kayode como encargados de tomar vuelo al espacio, planteaba un ejercicio de resistencia y contragolpe, pero la cantidad no se impuso a la calidad, sin contundencia ni veneno. El ímpetu inicial de los locales, espoleados por el cambio en el banquillo, descosió el autobús murciano, donde la sublime zurda de Fidel disfrutó de hectáreas de verde para proyectar a sus jugadores desde segunda línea, que penetraban sin oposición por las dos líneas de futbolín grana. Las recuperaciones no encontraban oxígeno ni verticalidad, a kilómetros de portería rival y con un Flakus superado por Serra en cada duelo, el mejor termómetro de la regresión futbolística grana.

3 Tras los primeros 45 minutos, donde los locales jugaron y los granas achicaron agua, Ekain encontró un regalo para devolver la injusticia al marcador

Las estadísticas al descanso, con cuatro claras de los alicantinos frente a la absoluta nada murciana, demandaban un cambio que no llegó hasta el minuto 54, con la entrada de Ekain por Kayode. El vasco, desaparecido en las últimas jornadas, disputó en el Pepico Amat sus mejores minutos desde el día del debut. Fue lo poco rescatable de un Murcia que volvió a dejar demasiado espacio a Fidel, indetectable desde el perfil derecho o en el balcón del área, donde montó su espectáculo particular. En el minuto 61 atrajo miradas y piernas para habilitar a David Ruiz, que superó a un Gazzaniga sin visión, despistado por el roce del golpeo en Andrés López. Apenas tres minutos duró la nueva realidad, lo que tardó Ekain en rascar oro de una jugada rocambolesca, con más empuje que otra cosa, que terminó con gol en propia del mismo Ruiz.

4 Ni los tantos ni los cambios del Murcia, que pasó del puro músculo a un serial de mediapuntas venidos a menos, cambiaron la suerte de un duelo abierto

La última media hora, el cuadro grana reunió sobre el verde a Moyita, Real, Ekain, Benito y Flakus, después cambiado por Schalk. Un elenco de jugadores de perfil ofensivo que apenas tejieron una buena jugada, con un disparo lejano de Moyita que a punto estuvo de dejar al Eldense con cara de tonto. El guion del partido se abrió, pero los protagonistas repitieron roles, con los de Elda bailando a los granas y Gazzaniga achicando como podía las acometidas. Fidel, con un zurdazo que rozó la escuadra; Smand, con un cabezazo solo en el área chica; y Fidel de nuevo, con un remate de volea, rozaron un 2-1 que no llegó.

5 En el peor partido del curso, el Murcia traicionó su modelo de juego para rascar un punto que actúa como una nimia tirita en un proyecto herido de muerte

El cuadro dirigido por Etxeberria parece empeñado en tocar un nuevo fondo cada jornada. En el Nuevo Pepico Amat, la penúltima final en este carrusel de discursos agotados, no solo se vio a un Real Murcia superado, en busca de héroes improbables entre las fichas del Imperial, sino que las soluciones de emergencia, esa simplificación de un plan en el que parece que el propio artífice ha dejado de creer, volvió completamente irreconocible al equipo. De la falta de puntería se pasó al colapso de un juego que, ahora, se ha dejado de intentar. Gazzaniga y el azar rascaron un punto de todas insuficiente.

Joseba Etxeberria: «Todavía tengo fuerza para seguir»

Ampliar Joseba Etxeberria, durante el empate en el Nuevo Pepico Amat. LOF

Tras el empate en el Nuevo Pepico Amat (1-1), el Real Murcia acumula su séptima jornada sin conocer la victoria. Siete puntos de 27 posibles y segundo clasificado por la cola. Frente a los micrófonos, Etxeberria admitió que su plan de «ser una amenaza al espacio» murió por un equipo que «concedió demasiados metros» en una primera parte en la que el Eldense «pudo jugar cerca el balcón del área». El técnico vio una mejoría en la segunda parte, pero reconoció que «no es suficiente: necesitamos sumar de tres para salir de abajo. Es una oportunidad perdida».

El técnico vasco jugaba una final, pero aun consciente de la deriva del equipo, no se mostró preocupado por su continuidad: «No pienso en ello. Me centro en el día a día. No es una cuestión mía. Todavía tengo fuerza para seguir; veo al equipo comprometido, pero atenazado. Cuando las expectativas son altas y te ves abajo, el jugador se bloquea. Nuestra labor es que se suelten. Es difícil porque necesitamos sumar de tres; hoy lo intentamos y no pudo ser». Ante la búsqueda de soluciones, Joseba Etxeberria apeló al «trabajo para sacar la mejor versión de cada jugador para beneficiar al equipo. En otra dinámica, puntuar aquí no sería malo, pero cuando necesitas de tres, el bagaje es pobre».