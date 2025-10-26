La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Flakus reclama un penalti que el árbitro no concedió tras revisar la jugada en el monitor. LOF

Un Real Murcia irreconocible traiciona su modelo y sigue sin hallar soluciones

Joseba Etxeberria apostó por un plan de contención que terminó en una acumulación de jugadores estéril donde el Eldense se topó con Gazzaniga

Antonio Zomeño

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:47

    Etxeberria volvió a modificar el dibujo con un 5-4-1 asimétrico que se explicaba a través de un plan de partido que se quedó en pura teoría e hizo irreconocible al equipo grana

El anuncio del once en el Nuevo Pepico Amat desató el primer río de tinta en la penúltima final del Murcia en este nefasto arranque. ... Con la baja obligada de David Vicente, el técnico vasco dio entrada a Héctor Pérez en el perfil derecho de la zaga, con Mier como encargado de ganar amplitud y altura en las diversas fases. El regreso de Sekou tras cumplir sanción, en el doble pivote con Moyita, junto a la elección de Benito y Kayode sobre Isi, Real y Ekain prometía músculo y verticalidad, pero se quedó en una acumulación yerma de individuos incapaces de pisar campo rival.

