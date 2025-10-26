La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ekain realizando un disparo a puerta.

Ver 23 fotos
Ekain realizando un disparo a puerta. LOF

El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda

El técnico acumula defensas y los granas no dan signos de mejora en un afortunado empate en el peor partido de la temporada

David Soria

David Soria

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:40

Comenta

Por muy negativa que parezca una situación, siempre puede empeorar más. Y en algún momento todo estalla por algún lado. El Real Murcia ya sabía ... que no iba a salir del descenso esta jornada, pero en Elda se hundió un poco más. Logró un punto que sabe a derrota. Etxeberria revolucionó el once, acumuló defensas y el equipo apenas sobrevivió por la fortuna de Ekain en el 1-1 final y, sobre todo, por las paradas de Gazzaniga durante todo el partido. Fue el peor encuentro de los murcianistas, que cada semana están peor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet avisa de lluvias y tormentas en parte de la Región de Murcia: hasta 15 litros en una hora
  2. 2 Apuñala a un hombre en el cuello en Cartagena y se da a la fuga
  3. 3 Susto en la plaza de toros de Murcia por un accidente en el Campeonato de España de Freestyle
  4. 4 La popular pizzería y el bar de moda en Murcia donde ha comido Ricardo Darín: «Gracias por tu cercanía»
  5. 5

    Planean construir 150 pisos de «alquiler asequible» junto a la milla de oro de Murcia
  6. 6 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 25 de octubre de 2025
  7. 7

    La Región de Murcia, cada vez más vieja: así sube la edad media de los municipios desde 2015
  8. 8 La fauna del Mar Menor comienza a huir de la zona sur por la falta total de oxígeno
  9. 9 El dilema de elegir horario: el preferido por los españoles no es el más saludable
  10. 10

    Heridas abiertas en Letur: los vecinos recuerdan la dana un año después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda