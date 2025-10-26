El Real Murcia de Etxeberria sigue hundiéndose en Elda

Por muy negativa que parezca una situación, siempre puede empeorar más. Y en algún momento todo estalla por algún lado. El Real Murcia ya sabía ... que no iba a salir del descenso esta jornada, pero en Elda se hundió un poco más. Logró un punto que sabe a derrota. Etxeberria revolucionó el once, acumuló defensas y el equipo apenas sobrevivió por la fortuna de Ekain en el 1-1 final y, sobre todo, por las paradas de Gazzaniga durante todo el partido. Fue el peor encuentro de los murcianistas, que cada semana están peor.

Si el Real Murcia había acabado el partido ante el Ibiza confundido, el que asomó por Elda fue desconcertante. Era un día clave y Etxeberria apostó por un once inicial extraño e imposible de descifrar hasta que no empezara el partido. Con los chavales Héctor Pérez y Kayode de titulares, sin David Vicente, tocado en el pubis, y aun así con seis defensas y Sekou, el mediocentro más puro y que también había jugado ya en la zaga. Por el camino recuperó a Pedro Benito y salieron del equipo Juan Carlos Real o Ekain, que había sido de la partida en todas las jornadas. Y sin Bustos, otra vez suplente tras salir de lesión, tampoco llegó la oportunidad para Aitor Sarabia.

Eldense Valencia; Ibarrondo, Serra, Smand, David Ruiz; Macho, Manu Molina; Fidel (Rober Ibáñez, 90), Bustillo, Nacho Quintana (Bellari, 69); Dioni (Rafa Núñez, 90). 1 - 1 Real Murcia Gazzaniga; Mier, Héctor (Vila, 65), Alberto González, Andrés, Cristo; Pedro Benito, Moyita, Sekou (Juan Carlos Real, 65), Kayode (Ekain, 55); Flakus (Schalk, 76). Goles: 1-0, min.60, David Ruiz. 1-1, min.63, Ekain.

Árbitro: Luis Enrique Morona (madrileño). Amarillas a Dioni, David Ruiz, Pedro Benito y Mier.

Incidencias: Nuevo Pepico Amat.

Curiosamente, el equipo más reconocible al menos por los nombres fue el Eldense a pesar del cambio de entrenador. Claudio Barragán reformó el 5-4-1 de su antecesor, Javi Cabello, manteniendo el bloque principal en un 4-2-3-1. Valencia entró en la portería por el sancionado Ramón Vila y David Ruiz y Dioni, igualmente habituales en los onces, regresaron tras sus recientes suplencias. Y los primeros acercamientos fueron del cuadro alicantino, que entró mejor al encuentro.

Un equipo irreconocible

Así llegó la primera ocasión, en un córner sacado por Fidel Chaves que cabeceó Smand con peligro. El mando del partido era del Eldense, con un Real Murcia más replegado que nunca, empequeñecido en un 5-4-1. Una propuesta más temerosa que conservadora que tampoco le hizo ser más fiable. Una entrada desde segunda línea volvió a alterar su pulso. Los de Barragán eran los dueños del encuentro, tocando, lanzando en largo y jugando en los últimos 30 metros del campo grana. Y llegó otra ocasión local. Esta vez, Fidel, con un toque exquisito de exterior, asistió para el carrilero Ibarrondo y su chut cruzado rozó el gol.

Por fin se estiró el Murcia, cuando Kayode profundizó por la izquierda. Su centro lo intentó alcanzar Pedro Benito, que en su intentó cometió falta. Nada cambió tras ese fogonazo. Manu Molina hacía valer su buen pie en la medular y los centrocampistas Macho y Bustillo no dudaban a la hora de descolgarse y pisar el área rival. Y ahí estaba, claro, Dioni, que raramente libre de marca remató provocando la parada de Gazzaniga. El Murcia de Etxeberria era irreconocible. No competía. Y con más defensas que nunca tampoco defendía mejor.

En cuanto al ataque, quedaba a expensas de alguna otra galopada. Como una de Pedro Benito, bien lanzado por Moyita, en la que buscó a Flakus. El delantero cayó en el área y el Real Murcia pidió penalti. El árbitro no vio nada pitable. Los granas empezaron a soltar centros al área, pero inofensivos. La lluvia ya caía sobre el Nuevo Pepico Amat cuando el partido parecía equilibrarse. Pero el Eldense, más convincente, no daba respiro. Dioni filtró un pase a Bustillo y Gazzaniga evitó un gol cantado. Y Macho soltó un derechazo desde media distancia que provocó otra intervención del portero.

La lluvia ya arreciaba e Ibarrondo seguía regando la banda derecha de peligro. Gazzaniga blocó bien su envío. Pero el juego del Eldense era lo que realmente estaba metiendo al Murcia en el barro. Detrás del balón, amontonado atrás, Ibarrondo volvió a soltar la pierna. Despejó Gazzaniga y el portero paró la réplica de Fidel en el rechace. El portero grana era el mejor. Ni un caramelo regalado por Dioni, haciendo una falta en la frontal, lo supo aprovechar Moyita. La pelota había quedado amortiguada en la barrera. El Murcia pidió mano. La hubo, pero el árbitro no la consideró punible. Etxeberria se fue al descanso agotando las dos revisiones.

Los goles

El técnico vasco dio entrada a Ekain por Kayode. El ex del Racing se volcó a la izquierda. Ese cambio tampoco modificó el posicionamiento del equipo, que aculado vio cómo David Ruiz, carrilero izquierdo, apareció en el área y en un remate frontal fusiló a Gazzaniga con un chut potente. Sin embargo, Ekain puso el empate de inmediato del modo más insospechado. Recibió bien entre líneas, y cayéndose y con el desvío en un defensa la pelota entró llorando. Ni así pudo respirar el Murcia, que vio cómo un zurdazo de Fidel salió rozando la escuadra. Y casi marca otra vez Smand cabeceando cruzado un saque de esquina.

El Murcia temblaba en cada llegada del Eldense, que seguían repitiéndose. Ya había entrado Juan Carlos Real pero la esperanza la puso Ekain en una acción individual. Valencia puso el pie para evitar el tanto. Como mínimo, el Murcia había metido en partido en un escenario de mayor incertidumbre. El gol hipotético de la victoria ya no lo marcaría Flakus, sustituido por Alex Schalk que reaparecía tras su lesión. También el Eldense buscaba sus propios revulsivos, con un Hamza Bellari animoso que recibía los pases de Fidel al igual que un Ibarrondo incansable. El '10' azulgrana lo canalizaba todo, con su experiencia y talento para jugar y repartir juego.

Empapados, cansados y angustiados por la clasificación ambos equipos, el Eldense seguía siendo mejor que un Murcia que se limitaba a despejar balones en el área. Moyita casi marca desde la frontal en la mejor jugada del Murcia del partido, un combinación entre Juan Carlos Real, Ekain Pedro Benito y Moyita. El partido estaba roto y Gazzaniga evitó el 2-1 en una volea de Fidel en la que el Murcia no supo sacar la pelota. El Real Murcia salvó un punto, pero puede que eso no salve a Joseba Etxeberria en un partido que supo a derrota.