El Real Murcia espera la respuesta de Balotelli después de un mes de silencio

El verano del Real Murcia transcurre con normalidad. Se suceden los entrenamientos y ya se han disputado los primeros amistosos. Ha sido un mes de ... julio típico. Poco a poco, el comienzo de la Liga parece menos lejano. Y nada ha distraído a los granas. Ni siquiera un nombre tan rimbombante como el de Mario Balotelli. Su figura irrumpió con fuerza en cuanto se le relacionó con los del Enrique Roca, pero todo quedó en suspenso y en silencio. Eso sí, aún queda por zanjar de manera definitiva un posible fichaje que se ha ido alargando en el tiempo.

Un asunto que se ha ido quedando congelado y parado con el paso de los días y de las semanas. Después de un mes sin que hubiera novedades, la espera se ha terminado. Hay fecha límite. Se espera que el próximo lunes sea el último día para que el Real Murcia reciba algún tipo de respuesta del jugador y de sus representantes. Entonces tendrá que aclararse de una vez si la opción de que el italiano, exjugador del Inter de Milán, el Manchester City, el Milan o el Liverpool e internacional, pueda vestirse de grana aún es posible o todo ha quedado en un entretenimiento de verano.

Una oportunidad que surgió en la última de semana del pasado mes de junio. Fue entonces cuando uno de los representantes de Balotelli ofreció al jugador a Felipe Moreno, presidente del Real Murcia, en una comida celebrada en Madrid. Tras esa primera proposición y toma de contacto, estaba prevista otra reunión en los siguientes días. En ella tenía que confirmarse ese interés para que pudiera formar parte del nuevo proyecto un jugador tan talentoso como díscolo, capaz de los mejor y de lo peor en su carrera y que a sus 34 años había ganado Ligas en Italia e Inglaterra y que sabe lo que es jugar en una Eurocopa y en una Copa del Mundo.

La respuesta se aplaza

Sin embargo, llegó julio con el jugador pensándose todavía la propuesta de su agencia de representación, Team Raiola. El Real Murcia esperaba que ese martes 1 pudiera recibir la esperada respuesta, pero no fue el caso. Mientras el resto de departamentos del club ya estaban en marcha para preparar una nueva temporada y un nuevo proyecto, el nombre de Balotelli iba a quedarse en un segundo plano.

La contestación finalmente quedó en suspenso. En esos días, no estaba previsto que hubiera novedades por parte de sus representantes al menos hasta la semana siguiente. Sin embargo, el tema no avanzó. Sí lo hizo julio. Ya es agosto y la espera no se pretende alargar mucho más. Así, el lunes se aguarda la respuesta definitiva para saber si es factible la opción de que Mario Balotelli pueda meter goles en el Enrique Roca y el interés real del delantero para emprender esta aventura en la tercera categoría del fútbol español después de haber ido de un club a otro en los últimos años, pasando por distintos equipos en Francia, Turquía, Suiza o también en su país natal, en donde la temporada pasada recaló en el Genoa con la temporada empezada, con seis partidos jugados y ningún gol marcado entre noviembre y diciembre en una temporada también marcada posteriormente por una fractura en una mano.

Un pretemporada normal

El mes de julio ha ido avanzando sin más novedades, pero el Real Murcia ha seguido su rumbo con normalidad tanto en el aspecto deportivo como social, sin que el nombre de Balotelli supusiera ni un estímulo ni una distorsión en el día a día y en su planificación. En lo futbolístico, todo sucedió como estaba previsto. Joseba Etxeberria fue fichado y presentado como nuevo entrenador, por ejemplo. De hecho, en plena agitación por su posible fichaje, fue preguntado al respecto. «Confío en la dirección deportiva, sé que estamos en buenas manos», se limitó a decir.

Del mismo modo, llegaron las renovaciones de Antxon Jaso y Jorge Mier, los primeros fichajes con Cristo Romero, Sergio Moyita o Agim Zeka. De igual forma, nada iba a restar importancia al esperado anuncio de Pedro León, que comunicó que seguía un año más en activo. Y así continuó todo hasta llegar los primeros amistosos. Hasta David Flakus y su posible regreso al Real Murcia pasó a ser un asunto de mercado de mayor relevancia frente a la hipótesis de Balotelli.

Y desde el aspecto de la masa social, tampoco los aficionados han necesitado el impacto de un jugador de esas características y tan mediático para ilusionarse con el nuevo proyecto y animarse a sacar su abono. Aunque un fichaje como el de Balotelli podría ser un aldabonazo para la campaña, sin él la respuesta ha sido formidable con más de 12.000 abonados a 31 de julio y unas perspectivas que apuntan a alcanzar la cifra récord de 16.000 seguidores con carnet para una nueva campaña en Primera Federación.

Fichajes como Álvaro Bustos, Ekain o Alex Schalk, o la propuesta de juego que promete Joseba Etxeberria, han sido elementos suficientes como para que el murcianismo acompañe un año más a su equipo y que incluso rompa las previsiones más optimistas. El buen ambiente en Pinatar Arena, en el primer amistoso del verano confirmó las ganas que tiene de una nueva temporada. De intentar el ascenso otra vez. Con Balotelli o sin él. Para saberlo de manera definitiva habrá que esperar al próximo lunes, la fecha límite para que esta cuestión tenga una respuesta.

«Creo que va a ser una temporada exitosa», confía Agim Zeka en su presentación como grana

Aún no ha podido hablar sobre el campo y todavía se expresa en inglés delante del micrófono, pero Agim Zeka mostró en su presentación como nuevo jugador grana una dosis de esa decisión que se espera en su juego. «Desde hace tiempo sigo al equipo. Tenía opciones para firmar por otros clubes, pero cuando apareció el Real Murcia me decanté por él», dijo el extremo albanokosovar. Después de dos semanas con sus nuevos compañeros, no dudó al señalar que «la adaptación va a ser muy rápida. Creo que va a ser una temporada exitosa».

A sus 26 años y tras una trayectoria internacional que le llevó el curso pasado al FK Partizani de Albania, llega a Murcia para ser una pieza que encaje perfectamente en el estilo de Joseba Etxeberria. «Tiene mucha verticalidad, es agresivo en ataque y con último pase», destacó Asier Goiria, director deportivo que acompañó al jugador al igual que Iban Markitz, responsable de ojeadores y que hizo de traductor. Con esos atributos, el mismo Zeka está seguro de que el estilo de Joseba Etxeberria será idóneo para él: «Mi manera de jugar es la que el entrenador propone. Espero que dentro de poco pueda mostrar esas cualidades».

Polivalencia en ataque

El jugador, que aún no ha podido tener minutos en los dos primeros amistosos de pretemporada del equipo por molestias físicas, espera que el próximo lunes o martes pueda entrenarse con el grupo con normalidad y empiece a enseñar su fútbol en el terreno de juego. El atacante zurdo llega para ser teóricamente extremo diestro, pero igualmente indicó que «he jugado tanto en la banda derecha como en la izquierda. También me puedo adaptar como mediapunta y como segundo punta».