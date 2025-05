El Real Murcia, un equipo de 25 jugadores

El Real Murcia se siente preparado para afrontar el momento decisivo de la temporada. Esta tarde cerrará la liga en el Enrique Roca contra ... el Algeciras (19.00 horas, FEF TV) para ser segundo. Luego llegará el 'playoff'. Y Fran Fernández contará en ambos casos con David Flakus, liberado del Europeo sub-21. «Es una buena noticia. Dice mucho del compromiso del futbolista. También le damos las gracias a la Federación Eslovena, que ha entendido la situación», valoró el entrenador, que también se mostró confiado para que el jugador pueda ser titular hoy después de arrastrar molestias en las anteriores semanas. Suplente en el último partido, supondría un cambio más en el equipo, una constante en los onces iniciales del entrenador grana, siempre intervencionista.

«Cualquiera puede jugar. Es una lástima que haya futbolistas que no estén jugando más porque lo merecen. Son once más cinco cambios... Se quedan ocho o nueve sin jugar. No es fácil gestionar eso. Entre todos lo estamos haciendo bien. Llegamos bien al momento más importante de la temporada», asegura Fran Fernández. Un discurso que ha llevado a la práctica durante toda la campaña, ya a las puertas del 'playoff'. Es difícil prever el once inicial completo de una semana a otra. Entre decisiones técnicas, sanciones y lesiones, solo dos jugadores sobrepasan las 30 titularidades: Gazzaniga (36) y Alberto González (35). Y únicamente otros dos se acercan a esa cifra: Juan Carlos Real (29) y David Vicente (29). Los siguientes futbolistas que más veces han estado en un once inicial son Pedro Benito y Saveljich, en 22 ocasiones. Por debajo aparecen Loren Burón (20), Pedro León (18) o Jorge Yriarte (18).

«Soy el que los ve entrenar»

«Decido en base a muchas cosas: el estado anímico, el estado de forma... Soy el único que ve los entrenamientos repetidos, que los corta. Le doy mil vueltas a todo, pierdo horas de sueño. No es fácil tomar decisiones porque hay mucha igualdad en la plantilla. Un futbolista que esté jugando poco no está peor que otro que esté haciéndolo mucho. También es muy difícil quitarle la confianza a uno para dársela a otro, entiendo que la gente de fuera no lo entienda, pero los que estamos dentro lo vemos», profundizó.

Tan solo Gazzaniga y Alberto González superan las 30 titularidades en el equipo grana en toda la fase regular de la liga

Hasta 26 jugadores distintos han sido titulares al menos una vez en las 37 jornadas disputadas hasta ahora. De la plantilla actual aún no lo han sido Kenneth Soler y Matheus Cadorini. Tampoco lo fue Ben Knight cuando formó parte de la disciplina grana durante la primera vuelta. El segundo encuentro de Liga, en casa ante el Yeclano, supuso las entradas de Andrés, sustituyendo al sancionado Alberto, y Juan Carlos Real, recién fichado. Desde entonces, los partidos se fueron sucediendo con alguna variación. Aunque el técnico le quita importancia: «Muchos cambios no estamos haciendo. Hacemos dos, tres... Yo creo que hay una base de equipo más o menos clara y hacemos los cambios que cualquier equipo hace».

Mucho ritmo

Del once tipo de la segunda vuelta formaba parte Isi Gómez, que podría volver a la titularidad al igual que Flakus tras reaparecer después de su suspensión. También estará de regreso Loren Burón tras cumplir sanción. La única baja esperada es la de Jorge Mier, por sanción. Volverá así David Vicente, el habitual en el lateral derecho. Las bandas es donde los cambios se suceden más con múltiples extremos. Y en casa el 4-4-2 que se ve últimamente también conlleva alguna modificación con Alcaina.

Respecto al partido en sí, el almeriense tiene claro qué necesita su equipo, que lleva cinco partidos en el Enrique Roca sin perder con 11 puntos de 15, y qué choque les espera. «Tenemos que ser fieles a lo que hemos sido en los últimos encuentros en casa, alternando el juego combinativo con la verticalidad. Y meter mucho ritmo. Para eso todo el mundo juega, desde los recogepelotas hasta la afición. Me gusta el Algeciras. Es valiente. Creo que habrá goles», pronosticó.

El rival que tendrá enfrente llega feliz. La jornada pasada aseguró la permanencia en la categoría. Es el mejor equipo del grupo en las últimas 10 jornadas, en las que está invicto con seis victorias. Además, en ese tramo ha sumado 10 puntos de 12 como visitante. Pero no se conforma. Busca su mejor clasificación en Primera Federación, hasta ahora el séptimo puesto con Iván Ania en el curso 2021-22. «Vamos a intentar terminar lo mejor posible y disfrutarlo. Sabemos que vamos a quedar entre el sexto y el décimo. Intentaremos pelear por la mejor clasificación histórica del club», admitió Fran Justo.