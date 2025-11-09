La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Real Murcia se envalentona con Colunga

El equipo grana se repone del 0-1 inicial en dos minutos, suma la segunda victoria seguida y se escapa del fondo de la tabla

José Otón

José Otón

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:13

El Real Murcia tiene muchas cosas que mejorar, pero al menos le ha cogido el pulso a la competición. Hace algo más de quince días ... estaba muerto, apenas latía, y ahora ve el mundo de otro color. Ante el Nàstic de Tarragona incluso hizo algo que parecía imposible: fue capaz de remontar, en vez de hundirse, el gol inicial del equipo catalán, e incluso alcanzó dos goles de ventaja, aunque sus propios fallos defensivos le condenaron al sufrimiento. Colunga, que se agarra al puesto por méritos propios, ha llevado a los granas a la segunda ronda de Copa y a sumar dos victorias seguidas y está opositando a quedarse el resto de la temporada. Lo ha sacado de la UCI y ha liberado a unos futbolistas que comienzan a dejar entrever su calidad tras meses apagados.

