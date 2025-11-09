El Real Murcia se envalentona con Colunga

El Real Murcia tiene muchas cosas que mejorar, pero al menos le ha cogido el pulso a la competición. Hace algo más de quince días ... estaba muerto, apenas latía, y ahora ve el mundo de otro color. Ante el Nàstic de Tarragona incluso hizo algo que parecía imposible: fue capaz de remontar, en vez de hundirse, el gol inicial del equipo catalán, e incluso alcanzó dos goles de ventaja, aunque sus propios fallos defensivos le condenaron al sufrimiento. Colunga, que se agarra al puesto por méritos propios, ha llevado a los granas a la segunda ronda de Copa y a sumar dos victorias seguidas y está opositando a quedarse el resto de la temporada. Lo ha sacado de la UCI y ha liberado a unos futbolistas que comienzan a dejar entrever su calidad tras meses apagados.

Real Murcia Gazzaniga, Mier, Héctor Pérez, Alberto González, Andrés López (Cristo Romero, 65), Antonio David (Real, 100), Isi Gómez (Sekou, 55), Ekain (Schalk, 65), Pedro Benito, Álvaro Bustos (Izan Segura, 100) y David Flakus. 3 - 2 Nástic de Tarragona Dani Rebollo, Camús (Santos, 99), David Alba (Mangel, 90), César Morgado, Marc Montalvo, Cedric (Juanda, 90), Jaume Jardi, Óscar Sanz, Moi (Almpans, 82), Pau Martínez y Kaptoum (Jiménez, 65). Goles: 0-1, min. 12, Jaume Jardi, de penalti. 1-1, min. 34, Pedro Benito. 2-1, min. 36, Flakus.

Árbitro: Abraham Domínguez, del comité andaluz. Mostró amarilla a David Alba, Moi y Antonio David.

Incidencias: Estadio Enrique Roca de Murcia, 12.358 espectadores. El choque estuvo detenido más de diez minutos debido a la asistencia médica a un aficionado en el fondo sur superior.

El entrenador grana le dio otra vuelta a su alineación respecto a la semana pasada. Palmberg, lesionado, le dejó su sitio en el once a Pedro Benito, mientras que Antonio David estrenó titularidad en la medular tras semanas fuera. Además, el entrenador ovetense sentó a Cristo Romero para reforzar el lateral izquierdo con Andrés López. Y en la primera parte pasaron cosas que han pasado muchas veces esta temporada, y también otras que no habían pasado desde hace varios años. El equipo grana salió bien al terreno de juego presionando arriba la salida de balón del Nàstic.

Un buen arranque

Bustos disparó con potencia, y Pedro Benito y Flakus se mostraban inquietos. Pero en una jugada desgraciada y errática de la defensa grana el equipo catalán se encontró con un regalo. Todo nació en una jugada errática de Isi Gómez cerca del área. Gazzaniga no estuvo certero en el despeje y cedió un saque de esquina que propició una indecisión de Héctor, que derribó a Montalvo. Ni el video arbitraje salvó al equipo grana, ni tampoco su portero, que no pudo parar la pena máxima bien ejecutada por Jaume Jardí.

Todas las buenas sensaciones del arranque se diluyeron y el equipo grana era incapaz de sacar el balón desde atrás con criterio, y menos atacar la defensa del Nàstic cuando esta tenía tiempo para armarse. La zozobra se dejaba notar y parecía otra noche como tantas en el Enrique Roca. Isi Gómez, con tendencia a complicarse la vida, era incapaz de comandar al Real Murcia ni darle claridad a su juego. El equipo grana no tenía ideas, estaba bloqueado y el Nàstic olía sangre. Hasta que llegaron dos acciones que cambiaron el choque.

En la primera Jorge Mier, el mejor de los murcianos en la primera parte, sacó un centro desde la derecha que Pedro Benito, con un remate bien colocado, hizo el empate. La grada se ilusionó y terminó de estallar cuando solo dos minutos más tarde el propio Pedro Benito encontró a Flakus con un pase en profundidad que el esloveno transformó en el 2-1. El Real Murcia se desbloqueaba en dos zarpazos y remontaba un 0-1 en casa, un milagro, algo que no sucedía desde hace tiempo. La afición grana se frotaba los ojos y acompañó a su equipo en los últimos minutos del primer acto. En dos transiciones rápidas había cambiado el curso del choque. Eso sí, le tocaba afrontar el reto más difícil visto lo visto este curso: ser sólido atrás ante un Nàstic con pólvora e intentar rematar la faena con un gol más.

Un atrevido Jorge Mier

El primer acercamiento tras el descanso fue una nueva internada por la derecha de Jorge Mier que acabó con un disparo cruzado de Bustos, pero el asturiano partió en fuera de juego y la jugada fue anulada. No obstante, el Nàstic llevó el peso del partido en los primeros minutos. Hasta que el destino preparó otra sorpresa para la afición grana: tras una nueva internada de Mier y un remate fallido de Pedro Benito el balón quedó muerto en el área catalana y Bustos, con un excelente chilena, hizo el impresionante 3-1. Todo parecía un sueño; el Real Murcia ganaba con solvencia en casa y hasta Ekain, tras sacar el Nàstic de centro, pudo hacer el cuarto en un despiste de la defensa rival. Todo lo que no sabía en las semanas anteriores funcionaba de golpe.

Pero el Murcia es el Murcia, y solo unos minutos más tarde defendió mal otro centro lateral y Morgado remató con la cabeza y de forma brillante un balón que acabó en la red grana. ·-2, el choque se volvía a encoger. La alegría no podía ser completa y Colunga decidió tomar medidas para que su equipo se mostrara más contundente sentando a Isi Gómez y sacando a Sekou para intentar que el Nàstic no manejara el centro del campo de forma tan cómoda.

El choque había entrado en otra dimensión pero el Real Murcia no se amilanó. De hecho, a la hora de juego tuvo dos ocasiones claras para aumentar su ventaja, primero en las botas de Bustos, que en vez de disparar decidió centrar buscando un compañero, mientras que seguidamente Sekou disparó fuera del área y el balón se fue rozando el palo. Pero el Nàstic también quería empatar y tuvo dos ocasiones, una de Cedric y otra de Jardí, que dejaron patente que los granas tienen que mejorar atrás.

El choque estaba caliente pero el colegiado no tuvo más remedio que pararlo en el minuto 71 por un incidente en la grada debido de un problema de salud de un aficionado situado en el fondo sur superior. De hecho, no se reanudó el juego hasta más de diez minutos después. Eso sí, el descuento se antojaba largo y más tras otra revisión pedida por el Nàstic por un presunto penalti cometido por Alberto González que quedó en nada. Antes, Benito había rematado de cabeza pero sin demasiada potencia. Llegado el minuto 90, el colegiado añadió 18 minutos más.

El Nàstic no se comía al Murcia, pero el partido estaba peligroso, sobre todo porque el equipo grana no terminaba de estar firme atrás, tampoco con la entrada de Cristo Romero por la lesión de Andrés López. De hecho, cada vez se fue aculando más y necesitaba llegar arriba, aunque al tridente formado por Bustos, Pedro Benito y Flakus ya le faltaba gasolina. A los cien minutos Colunga dio entrada a Real y al canterano Izan Segura, un extremo que le dio descanso a Bustos. Y así, los granas se agarraron a la épica y ganaron su segundo partido consecutivo, otro soplo de aire fresco.