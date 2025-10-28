El Real Murcia ha tenido 17 entrenadores en las últimas 12 temporadas que ha estado en el tercer escalón Etxeberria es el segundo técnico que más rápido ha dejado el puesto, solo por detrás de Manolo Sanlúcar, en el curso 2017-18

Las urgencias son uno de los peores enemigos que ha tenido el Real Murcia en los últimos años. Desde que en el verano de 2014 Javier Tebas descendiera al club grana a Segunda B por motivos administrativos, el único objetivo de los sucesivos gestores de la entidad centenaria ha sido regresar cuanto antes al fútbol profesional. Lo peor es que ninguno de ellos apostó por la continuidad y todos por cambiar continuamente de entrenador en busca del éxito rápido.

En estas 12 campañas de prisas y decisiones precipitadas, el Real Murcia, contando también a Etxeberria, recién cesado, ha utilizado 17 entrenadores de los cuáles solo 4 consiguieron completar una temporada de principio a fin. Entre todos ellos el récord es de Mario Simón, un superviviente y el único en completar dos ejercicios consecutivos, aunque sin duda que en su logro influyó el haber sacado al equipo grana del infierno de Segunda Federación a las primeras de cambio. En total dirigió 76 partidos al Real Murcia, uno menos que Jose Manuel Aira, con 77 partidos en casi dos campañas. Adrián Hernández duró menos aunque alcanzó los 42 en otras casi dos campañas en las que le pilló la Covid. Fran Fernández, con 40 y un 'playoff', ha sido el último en iniciar y acabar una temporada.

Entre todos los demás, Etxeberria ha sido el segundo entrenador grana que más rápido se ha ido a la calle arrancado la campaña desde el principio, solo por detrás de Manolo Sanlúcar, que fue despedido por Deseado Flores tras siete partidos de la liga 2017-18, y eso que había superado tres eliminatorias de la Copa del Rey y había llevado a los granas a enfrentarse con el Barça. Acciari y Javi Motos, con tres encuentros dirigidos, y Basadre con dos, fueron interinos que pasaron del Imperial al primer equipo y no tuvieron continuidad, algo con lo que sí sueña Adrián Colunga, el técnico 18 en 12 años, al que el destino le ha brindado una gran oportunidad en un banquillo volcánico, hasta el momento.

