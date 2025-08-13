La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Real Murcia debutará en Marbella el lunes 1 de septiembre

José Otón

José Otón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:13

El Real Murcia ya conoce el día y hora para su estreno liguero en Marbella: será el lunes 1 de septiembre, a las 21.30 horas. Un horario inesperado, sobre todo porque el club grana ha programado el Trofeo Enrique Roca, frente al Elche, para el jueves 4 de septiembre en el estadio grana. El Cartagena, por su parte, se estrena en El Maulí de Antequera el domingo 31 de agosto, a las 19.30 horas.

Además ya es oficial que la plataforma de LaLiga retransmitirá de manera íntegra toda la Primera Federación. Los choques del Real Murcia y Cartagena se darán en directo y además se podrán disfrutar, bajo demanda, en diferido. «Este contenido se comercializará desde 12,99 euros al mes, con diferentes paquetes que permitan ampliar la flexibilidad y personalización de acuerdo con los intereses de todos los usuarios», asegura la Federación Española. Además, la categoría de bronce también tendrá cabida en el canal LaLiga Bares. Esta temporada, la producción crecerá con respecto a la campaña pasada con la implantación de seis cámaras en cada partido.

