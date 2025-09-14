La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

David Flakus protege el balón ante la presión del canterano Héctor Pérez en un entrenamiento. Real Murcia

Un Real Murcia corto de centrales quiere ser más valiente para ganar al filial del Atlético

Alberto y Jaso, sin los lesionados Saveljich y Andrés, repetirán en el eje de la zaga con la primera victoria fuera como objetivo

David Soria

David Soria

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:21

El Real Murcia de Joseba Etxeberria ya gana. Lo hizo ante el Juventud Torremolinos, pero el resultado no dejó completamente satisfecho al técnico. «Tenemos que ... jugar más valientes, sin miedo a fallar», subrayó tras el 1-0. El espejo al que mirarse está en el amistoso ante el Elche y en ese 3-1 ante un Primera División. Y con ese ejemplo esta mañana buscará la primera victoria también fuera de casa de la temporada en el Centro Deportivo Alcalá de Henares ante el Atlético Madrileño (12.00 horas, Movistar+, LaLiga+ y otros).

