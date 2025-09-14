Un Real Murcia corto de centrales quiere ser más valiente para ganar al filial del Atlético

El Real Murcia de Joseba Etxeberria ya gana. Lo hizo ante el Juventud Torremolinos, pero el resultado no dejó completamente satisfecho al técnico. «Tenemos que ... jugar más valientes, sin miedo a fallar», subrayó tras el 1-0. El espejo al que mirarse está en el amistoso ante el Elche y en ese 3-1 ante un Primera División. Y con ese ejemplo esta mañana buscará la primera victoria también fuera de casa de la temporada en el Centro Deportivo Alcalá de Henares ante el Atlético Madrileño (12.00 horas, Movistar+, LaLiga+ y otros).

La puesta en escena en Marbella resultó fallida para un club que últimamente se ha sentido bastante cómodo en el papel de visitante. Parecía que seguía estándolo en los primeros minutos del debut. «El principio de partido estuvo bien y hay que darle continuidad. Esta semana hemos hablado del equipo que queremos ser. Nos tenemos que parecer más al partido ante el Elche. Más alegres, valientes y verticales», insistió en la previa del choque de hoy. Para ello, tendrá que sacar al mejor equipo posible a pesar de las bajas. Jorge Mier y Antonio David, por primera vez convocado, estarán en el partido, pero el entrenador seguirá sin disponer de Moyita, Zeka y, sobre todo, Esteban Saveljich y Andrés Carmona.

Y es que la posición de central se ha complicado con la baja de ambos. Saveljich seguirá un tratamiento conservador para su rodilla derecha y Andrés, que aún no ha podido jugar en Liga, sigue recuperándose. El centro de la defensa estará formado por Alberto González y Antxon Jaso, que ya hicieron pareja la pasada semana. Son los únicos centrales disponibles de la primera plantilla. Un problema que dependiendo de la evolución de Andrés puede seguir presente durante alguna semana más.

Etxeberria lo sabe y ya tiene varias alternativas como solución si fuera necesario. Una de ellas es Héctor Pérez, hasta la temporada pasada jugador del Juvenil A de División de Honor y que hizo la pretemporada con el primer equipo. Es el otro central puro que tiene el técnico. A partir de ahí, las otras variantes están en la misma plantilla grana pero ya deben reconvertir a otros jugadores. En concreto, pasan por los dos centrocampistas. Sekou ha empezado a mostrarse como mediocentro, aunque el club ya anunció en su fichaje que puede actuar también como central zurdo. El míster también cuenta con el ya recuperado Antonio David como un futbolista que podría adaptarse al puesto.

Presión como protección

En una situación tan justa, la presión alta que tanto gusta a Etxeberria también puede ser la mejor forma de proteger a la zaga frente a estos u otros posibles contratiempos. Es un elemento fundamental en el modelo de juego del técnico y la capacidad de que los delanteros sean los primeros defensores y ensucien la salida de juego de los rivales puede ayudar a disimular las posibles carencias y a despejar cualquier duda por culpa de las actuales lesiones.

En cualquier caso, gran parte del once inicial ante el Juventud Torremolinos podría volver a verse ante Atlético Madrileño. El margen de maniobra no es mucho. Con la portería y la defensa establecidas, el doble pivote tiene a Isi Gómez como ancla por necesidades del guión. Habrá que ver quién hace de '8' en la medular. Lo fue Joao Pedro Palmberg en la primera jornada y lo hizo Juan Carlos Real en la segunda. Por delante Ekain y Bustos siguen convenciendo y arriba Flakus volvió con gol. En la derecha Pedro Benito está siendo el titular, con Pedro León entrando en las segundas partes.

Por lo demás, en estas primeras convocatorias sigue destacando la presencia de jugadores de la cantera grana como el mencionado Héctor y el extremo izquierdo Sarabia. Esta vez no estará el delantero Seyram, titular en la primera jornada. En su lugar, entró el joven lateral izquierdo Kayode, que ya causó una buena impresión en el amistoso ante el Elche.

Sin triunfos

Enfrente estará un Atlético Madrileño que aún no ha ganado. Empató ante el Sanluqueño en casa y perdió en Cartagena. Eso sí, allí fue capaz de adelantarse al principio y estuvo cerca de puntuar al final. Debutó con gol de puro talento Arnau Ortiz, exalbinegro y jugador del Murcia en la 2022-23. También marcó Puric. Son dos de los fichajes del filial, que ha mantenido nombres conocidos en el once inicial como Boñar, Serrano o Jano Monserrate, anoche con el primer equipo en el partido de Primera División ante el Valencia.

Julio Díaz y Rayane, titulares en la jornada 1, fueron convocados por España sub-20 y no estuvieron en el Cartagonova. También se vieron inmersos en la fecha FIFA los jugadores Esquivel (con España sub-21 y también convocado ayer por Simeone) y Dario Sits (Letonia). Omar Janneh ya es la punta de lanza del filial e Iker Luque y Koke Mota afloran por las bandas. Fernando Torres tutelará un año más al equipo para mostrar un libreto amplio que en este inicio de Liga se basa en un 4-2-3-1.

Los granas buscan volver a superar a los colchoneros como en los años 80

El filial del Atlético de Madrid se ha convertido en un rival recurrente del Real Murcia en Primera Federación, pero este será el primer duelo para los granas después de que los rojiblancos cambiaran su denominación a Atlético Madrileño. Con ese nombre nació en la temporada 1970-71 y lo mantuvo hasta el verano de 1991, cuando pasó a llamarse Atlético de Madrid B. Entre medias, el segundo equipo colchonero vivió unos años ochenta muy especiales. En 1980 logró el ascenso a la categoría de plata y en 1983 se alzó con la Copa de la Liga de Segunda División que le enfrentó al Deportivo de La Coruña.

En esos años se cruzó varias veces en el camino el Real Murcia, en dos ocasiones rumbo hacia Primera División. Así, los colchoneros fueron rivales de los granas en las temporadas 1981-82, 1982-83, 1985-86 y 1989-90. En total se enfrentaron en ocho ocasiones y el balance fue claramente favorable a los murcianistas, con seis victorias, un empate y una derrota. El Atlético Madrileño jugaba entonces sus partidos en el estadio Vicente Calderón y allí nunca faltaron los encuentros con muchos goles de un lado y de otro.

En la 81-82 el Murcia de José Antonio Irulegui ganó por 0-2 con tantos de Guina y 'Toro Gil' y a la temporada siguiente, que acabó con ascenso grana, hubo un festival de goles con un empate a tres. Horacio Moyano adelantó a su equipo. Sin embargo, los entrenados por Eusebio Ríos se fueron al descanso 3-1 abajo por un 'hat-trick' de Oliver. La reacción llegó en el segundo tiempo con las dianas de Del Barrio y Guina. Ya en la 85-86 el Murcia de Vicente Carlos Campillo volvió a subir y por el camino arrasó en el Manzanares con un 0-3 gracias a Adolfo Muñoz, Moyano y Del Barrio. En la 89-90, el filial encontró su particular revancha venciendo por 4-1. Manolo hizo el gol para los de Felipe Mesones.

Sequía actual

Mientras tanto, los cuatro duelos en La Condomina se resolvieron con cuatro victorias murcianistas. Un bagaje casi impecable que, curiosamente, cambió radicalmente en los últimos años con el nuevo nombre. Ya como Atlético de Madrid B, el Real Murcia no fue capaz de vencer a su rival de esta mañana. En la 2023-24, los granas empataron en Murcia (1-1) y perdieron en Majadahonda (3-1). Y la temporada pasada ocurrió lo mismo: igualada en casa (1-1) y derrota en Madrid (2-1). Los granas intentarán volver a los viejos tiempos.