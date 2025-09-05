La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe Moreno, en el centro con el micrófono, en la última junta del Real Murcia en diciembre de 2024. Nacho García

El Real Murcia convoca su Junta de Accionistas el 6 de octubre

LA VERDAD

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:21

El Real Murcia convocó este viernes una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el estadio Enrique Roca de Murcia el 6 de octubre a las 18.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en segunda si fuera necesaria.

En el orden del día aparece el informe del presidente sobre la gestión social y la situación institucional. También el examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 y el examen y aprobación de la gestión de los administradores. Además, la convalidación de los acuerdos de la junta anterior.

