El Real Murcia convoca su Junta de Accionistas el 6 de octubre

Felipe Moreno, en el centro con el micrófono, en la última junta del Real Murcia en diciembre de 2024.

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:21

El Real Murcia convocó este viernes una Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el estadio Enrique Roca de Murcia el 6 de octubre a las 18.00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en segunda si fuera necesaria.

En el orden del día aparece el informe del presidente sobre la gestión social y la situación institucional. También el examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2025 y el examen y aprobación de la gestión de los administradores. Además, la convalidación de los acuerdos de la junta anterior.