Antonio David celebrando el gol.

Antonio David celebrando el gol. LOF

El Real Murcia de Colunga se dispara

El equipo grana, que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en liga, gana con solvencia en Antequera y se aleja de la zona baja

José Otón

José Otón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:37

No se puede decir que Colunga no es un entrenador valiente, todo lo contrario. Ya se puede decir que es de los que remueve a ... sus equipos con decisión, sin mirar los carnés de identidad. En Antequera lo hizo y salió triunfante otra vez. El entrenador del Real Murcia, por ejemplo, puso a Palmberg por la izquierda y a Bustos por la derecha, otra vez le dio el timón de su equipo a Antonio David y además tiró de Sekou. Pero lo que tiene más mérito fue atreverse a alinear en el centro de la zaga a Héctor Pérez junto a Jorge Sánchez, la pareja de centrales del Imperial. El ovetense ya se atrevió con el primero hace semanas, algo que no hizo Etxeberria, y en El Maulí, ante la ausencia de centrales puros, le dio paso al segundo, un joven que lleva en la cantera murciana desde edad benjamín.

