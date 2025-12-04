La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El remate de Pedro Benito en el segundo gol del Real Murcia. Guillermo Carrión / AGM
Fútbol

El Real Murcia de Colunga disfruta atacando y defendiendo

Los granas descubren la fragilidad defensiva del Cádiz con tres goles en la primera parte y se mantienen enteros ante los dos tantos rivales tras el descanso

David Soria

David Soria

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:11

Comenta

  1. 1

    Un Real Murcia eufórico dejó en evidencia las debilidades ligueras del Cádiz y firmó una primera parte brillante de juego y goles

A pesar del cambio de competición y de las rotaciones en cada once inicial, el partido de anoche Copa del Rey fue un resumen perfecto ... de cómo están Real Murcia y Cádiz en la Liga. Los granas, al alza, se desmelenaron con gran juego y goles ante un cuadro cadista que apenas pudo cortar su mala racha ganando en la última jornada. Los de Gaizka Garitano habían perdido su fortaleza defensiva en las últimas semanas cayéndose desde las posiciones de ascenso directo y en el Enrique Roca se descosieron al primer golpe. Descuidaron a Pedro León en la segunda acción tras un córner y desde el 1-0 se vieron desbordados por el juego ágil de los de Colunga. 45 minutos y tres goles para disfrutar jugando.

