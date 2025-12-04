El Real Murcia de Colunga disfruta atacando y defendiendo

A pesar del cambio de competición y de las rotaciones en cada once inicial, el partido de anoche Copa del Rey fue un resumen perfecto ... de cómo están Real Murcia y Cádiz en la Liga. Los granas, al alza, se desmelenaron con gran juego y goles ante un cuadro cadista que apenas pudo cortar su mala racha ganando en la última jornada. Los de Gaizka Garitano habían perdido su fortaleza defensiva en las últimas semanas cayéndose desde las posiciones de ascenso directo y en el Enrique Roca se descosieron al primer golpe. Descuidaron a Pedro León en la segunda acción tras un córner y desde el 1-0 se vieron desbordados por el juego ágil de los de Colunga. 45 minutos y tres goles para disfrutar jugando.

2 El Cádiz estuvo falto de ideas, sin poder sacar centros o rematando desde lejos ante un Murcia muy cómodo en bloque bajo

Además de los goles recibidos, el Cádiz tampoco estuvo mejor en ataque. Es el segundo equipo menos goleador en Segunda y se vio arrastrado por la inercia del partido. Intentó reaccionar con el 2-0 y llevar el encuentro cerca del área de Piñeiro, pero se encontró a un Murcia estable, firme en bloque bajo. Levantó una barrera que generó impotencia, con disparos desde lejos de Álex Fernández y de Jorge More que se marcharon fuera. Y aunque quiso cargar el área, apenas pudo levantar centros para encontrar la portería rival. Sin muchas ideas, encajó el tercero a la contra con David Vicente.

3 Fue un triunfo de todos, con las reapariciones de Piñeiro, Alberto y Cristo y titulares habituales como Flakus, Palmberg y Héctor

Los numerosos cambios de Colunga en el once inicial podían generar alguna duda sobre la capacidad competitiva que mantendría el equipo, pero en pocos minutos se resolvieron los interrogantes. Pedro León dio una asistencia Schalk, que a su vez dio un pase de gol a Pedro Benito. Con Piñeiro, Alberto González y Cristo de regreso desde la enfermería, luego se sumaron titulares habituales como Flakus, Palmberg o Héctor. Fue una victoria de todos, del colectivo. Todos aportaron su granito de arena en los diferentes momentos del choque.

4 Con todo perdido, Garitano realizó un cuádruple cambio al descanso y el juego con carrileros y dos delanteros le dio esperanzas

La avería del Cádiz fue tan grande como drástica resultó la reacción de Gaizka Garitano. Más allá de tener que recomponer mentalmente a sus jugadores, reconstruyó el equipo con nuevos nombres y nuevo sistema. El 4-2-3-1 dio pasó a un 5-2-1-2. Ismael Álvarez, extremo del filial, actuó como carrilero derecho y dejó buenos detalles. Por si parte, arriba entraron Roger y Dawda, titulares el pasado fin de semana en la victoria en Córdoba. El primero dio las asistencias de los dos goles de su equipo y el segundo hizo el 3-2.

5 El cuadro grana supo competir en el tramo final con un marcador apretado y con el trabajo de jugadores como Palmberg

Ni el penalti que luego paró Piñeiro ni el 3-1 pareció afectar al Murcia. Sin embargo, con el 3-2 ya en el tramo final había que ver cómo se comportaría el conjunto grana y si empezaría a dudar, pero mantuvo la entereza. En ese momento, con el empuje del Cádiz, ya le tocó estar más atrás. Y se mantuvo bastante seguro. El equipo se hizo fuerte en el repliegue y jugadores como Joao Pedro Palmberg, que le volvió a tocar jugar en la banda cuando entró, escenificaron ese disfrute y motivación a la hora también de defender.

Colunga: «Hemos hecho un muy buen partido»

El Real Murcia firmó la noche más especial de la temporada tras imponerse al Cádiz, de superior categoría, por 3-2 en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. «Hemos tenido un gran rival con muy buenas individualidades y los chicos han hecho un trabajo fantástico», valoró Adrián Colunga. El técnico grana explicó que «hubo momentos con el balón muy buenos, con la ocupación de espacios que me gusta. Hay momentos en que te toca sufrir. Los duelos ante jugadores de Segunda son diferentes que los que puedas tener en Primera Federación. Hemos hecho un muy buen partido».

El técnico movió el once inicial y el partido estuvo lleno de nombres propios como el de David Vicente, autor de 3-0 con un gran disparo. «El partido que ha hecho ha sido muy bueno tanto en ataque como en defensa», indicó. Sobre Schalk, goleador y asistente, señaló que «ha estado sensacional». Y en cuanto a Pedro León, que dio otro pase de gol, comentó que «no se pierde un entrenamiento, aprieta a todo el mundo y cuando juega nos ayuda. Estoy encantado».

La actuación del equipo despertó el entusiasmo del público presente en el estadio Enrique Roca. «Hay que darle las gracias a la afición. Desde que llegué aprietan para bien. Tenemos la sensación de que nos ayudan día a día. Que sigan así. Son de Primera División», destacó un Colunga que desde ya puede pensar únicamente en el derbi ante el FC Cartagena. «Habrá un componente emocional alto. Vamos a prepararnos ya y pensar cómo podemos ganar», afirmó.