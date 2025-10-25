La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Joseba Etxeberria, a la derecha, sigue el desarollo de un entrenamiento del Real Murcia junto con Javi González, preparador físico. Real Murcia
Fútbol

Un Real Murcia colista juega una final para Joseba Etxeberria

El técnico necesita la victoria en su visita al Eldense después de tres derrotas en los últimos cuatro partidos y tras seis jornadas sin ganar

David Soria

David Soria

Sábado, 25 de octubre 2025, 22:11



Varios banquillos de Primera Federación empiezan a calentarse tanto que algunos ya abrasan. Por ahora se ha librado Rubén Torrecilla, ganando cuando más lo ... necesitaba en el Hércules, pero no lo hizo Paco Jémez ni venciendo con 10 en Murcia. El osado técnico murió casi matando como su propio fútbol. Y es que dejó a Joseba Etxeberria al borde del precipicio. Esta mañana hará frente a una «final», como él mismo reconoció en la previa. Sobre todo para él. Al Real Murcia solo le vale ganar en su visita al Eldense (12.00 horas, Movistar+), que esta semana también despidió a Javi Cabello. El olor a quemado rodea al entrenador vasco.

