Un Real Murcia colista juega una final para Joseba Etxeberria

Varios banquillos de Primera Federación empiezan a calentarse tanto que algunos ya abrasan. Por ahora se ha librado Rubén Torrecilla, ganando cuando más lo ... necesitaba en el Hércules, pero no lo hizo Paco Jémez ni venciendo con 10 en Murcia. El osado técnico murió casi matando como su propio fútbol. Y es que dejó a Joseba Etxeberria al borde del precipicio. Esta mañana hará frente a una «final», como él mismo reconoció en la previa. Sobre todo para él. Al Real Murcia solo le vale ganar en su visita al Eldense (12.00 horas, Movistar+), que esta semana también despidió a Javi Cabello. El olor a quemado rodea al entrenador vasco.

Los granas van de mal en peor. Para su desgracia, en Algeciras no tocaron fondo. Tampoco en Tarazona, cuando cayeron al descenso. Lo hicieron la semana pasada, en casa ante el Ibiza. Fueron derrotados con un jugador más durante casi todo el partido y se convirtieron en el nuevo colista. Ya son seis jornadas seguidas sin ganar, con un único triunfo en ocho partidos y tres derrotas en los últimos cuatro fines de semana. En casa o fuera, con un jugador menos o con uno más, el Murcia de Etxeberria ya no sabe cómo vencer.

Para el técnico vasco las claves siguen siendo las áreas. Es la prioridad y la obsesión en un equipo que no pasa de los cinco goles a favor en ocho jornadas. Solo el Sevilla Atlético ha marcado menos. A la vez, sigue encajando prácticamente en todos los partidos y con nueve goles en contra va a más de un tanto recibido por encuentro de media. «Es imposible que el porcentaje de eficacia se mantenga tan bajo. Necesitamos muchas ocasiones y con poco nos están haciendo daño. El foco está en las áreas. A nivel de juego somos más protagonistas que lo que dice la clasificación», insiste Etxeberria.

Los granas solo han marcado cinco goles en ocho jornadas y el entrenador insiste en que «el foco está en las áreas»

Entre tanta mala noticia se sumó la recaída de Esteban Saveljich cuando su regreso ya estaba anunciado ante el Ibiza. Seguirá siendo baja por lesión, al igual que Antxon Jaso y Agim Zeka. Sí está recuperado y volverá Alex Schalk. También estará disponible Sekou tras un partido de sanción. David Vicente es duda por problemas de pubis.

Un interino experimentado

El Eldense, con cambio de propiedad incluido, pasó de la media inglesa, con victorias en casa y empates fuera, a empezar a perder a domicilio y a no vencer como local. Dos puntos de 12 han finiquitado a Cabello. Esta mañana le sustituirá de manera interina Claudio Barragán, toda una vida en el fútbol. Después de dos décadas como futbolista, a sus 61 años ha entrenado al Elche, a la Ponferradina, al Cádiz, al Hércules o al Recreativo. Desde inicios de 2021 no dirigía a profesionales y ahora estaba en el filial de los alicantinos, al que salvó el curso pasado de modo milagroso.

Las circunstancias mandan. «Sé que es algo provisional, pero ojalá esté mucho más tiempo. Sería una buena señal para todos», admite. Para el valenciano, «tenemos que ser contundentes en ambas áreas, dejar de cometer errores individuales». Ramón Vila, portero titular, está sancionado. Habrá incertidumbre en un equipo fiel hasta ahora al 5-4-1 con los expertos Fidel Chaves y Dioni más el polivalente atacante Nacho Quintana como principales armas ofensivas.