El Real Murcia y la AD Ceuta buscan tres puntos para presionarse más que nunca

Todas las victorias valen tres puntos, pero no todos los puntos importan lo mismo. Cuanto menor es el margen de error, más valor tiene ganar ... o dejar de hacerlo para uno mismo y para los rivales directos. Y a falta de cuatro jornadas es algo que puede ser decisivo para un Real Murcia que mañana visitará al Intercity (17.30 horas) sabiendo qué habrá hecho esta tarde la AD Ceuta en casa ante la AD Mérida (16.00 horas). Y la próxima semana será al revés, con los granas tomando la delantera el sábado. Con las dos últimas jornadas en horario unificado (sábado 16 y sábado 23, ambos a las 19.00 horas), serán las últimas oportunidades para que el segundo y el primero sigan presionándose. Y a su vez, para saber gestionar esa presión.

En estas jornadas no solo se trata de manejar cuestiones técnicas o físicas, sino también lo anímico. El peligro de jugar el día anterior trae muchas horas por delante para darle vueltas a la cabeza. El jarro de agua fría que supuso para el Murcia y su masa social la victoria del Ceuta en Valdebebas, en partido propicio para que se dejara puntos, no impidió que los de Fran Fernández le ganaran al Villarreal B aunque no hicieran un buen partido. Ese 1-0 sirvió para aplazar, al menos una semana más, la resignación ante un líder que no cede.

Los datos 1. 500 entradas. Ayer un millar y medio de aficionados granas tenían localidad para el choque ante el Intercity.

Cinco autobuses. La Federación de Peñas del Real Murcia (Fepemur) ha vendido 250 entradas para el viaje a Alicante.

3000 murcianistas. Por encima de esa cantidad la afición arropó al equipo en la primera vuelta, ante el Hércules.

La mentalidad será muy importante en un fin de semana que puede cambiarlo todo según las combinaciones. Si el Ceuta no gana, los granas sabrían que podrían ponerse a un partido de distancia si vencen en Alicante. En cambio, si el Ceuta vuelve a sumar un triunfo, el Murcia se vería desde un día entero antes de saltar al césped a siete puntos de distancia, ocho en la práctica por la diferencia de goles particular, y obligado a sumar esos tres puntos. «Aquí vale lo que hagamos nosotros. Si no hacemos nuestro trabajo bien, da igual lo que hagan los demás», afirmó Fran Fernández en la previa.

Factor Guilló

En una jornada tan especial para el Real Murcia, que regresará al campo donde logró un ascenso, esperará contar con la ayuda indirecta de uno de aquellos protagonistas que pasaron a la historia del club. Sergi Guilló, segundo entrenador en aquel equipo dirigido por Mario Simón, estará precisamente al mando del rival del Ceuta, una AD Mérida que también buscará esta tarde la victoria para mantener las distancias con el sexto clasificado y aspirar a la mejor posición posible de cara al 'playoff'.

En cualquier caso, el favoritismo no dejará de ser ceutí, con 21 jornadas ya seguidas sin perder. Un récord en la categoría. Por su parte, los del Romano son el tercer peor visitante. Eso sí, llevan tres salidas seguidas puntuando con una victoria y dos empates. «Es un reto difícil, pero debemos de dejar de tener personalidad y seguir la línea de los últimos partidos fuera de casa. La gente puede que no cuente con esos puntos, pero nosotros no. Si no ganamos, algo mal habremos hecho. Esa es nuestra mentalidad», aseguró Guilló en la previa.

Un millar y medio

En una cita así de importante y en un lugar tan próximo, el Real Murcia no estará solo. Ayer ya se habían vendido unas 1.100 entradas en taquilla, a lo que hay que sumar las 250 localidades que se han despachado desde la Federación de Peñas del Real Murcia (FEPEMUR), que ya ha llenado cinco autobuses para Alicante. Hay que recordar que en la anterior visita al Rico Pérez, en la primera vuelta de este curso para enfrentarse al Hércules, el equipo estuvo acompañado de más de 3.000 murcianistas.

Por otro lado, la FEPEMUR comunicó la triste noticia del fallecimiento a los 82 años de Agustina Menárguez, aficionada grana desde niña, presidenta de la Peña Agustina y madre de Maribel Cabezos, expresidenta de las peñas del Real Murcia. El murcianismo lamentó su pérdida y el club ofreció sus condolencias: «Trasladamos nuestro más sentido pésame a los amigos y familiares».