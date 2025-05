El Real Murcia, a certificar la segunda plaza

David Soria Sábado, 17 de mayo 2025, 07:34 Comenta Compartir

El Real Murcia ya está en el 'playoff', pero la Liga todavía no ha terminado. Los de Fran Fernández aún tienen una misión: acabar segundos. ... En una semana han tenido que cambiar de rol. De perseguidores a perseguidos. No pudieron atrapar a la AD Ceuta y no quieren dejarse coger por la UD Ibiza, el equipo que les discute ese subcampeonato que tantas ventajas da en la fase de ascenso. Y para depender de sí mismos buscarán la victoria esta tarde ante un Atlético Sanluqueño en descenso en el estadio El Palmar (19.00 horas, FEF TV).

Será la última salida liguera para el mejor visitante de Primera Federación. Es el que más puntos (33) y victorias (10) ha sumado a domicilio en toda la categoría. Fuera las cosas le salen de cara, como ante el Betis Deportivo o el Intercity. Su última derrota fue ante el Alcorcón, en inferioridad numérica. Aquel día fue expulsado Isi Gómez, que justamente regresa ahora a una convocatoria después de tres partidos de suspensión. La vuelta de Ian Forns tras su lesión tendrá que esperar una semana más por precaución. Sí estará David Flakus, que ha jugado con dolor los últimos partidos. Es indiscutible como el '9' del equipo con seis goles desde su fichaje en invierno. Sus últimos cuatro goles han sido en casa y volver a marcar fuera sería otro reto para un delantero que siempre tiene alguna ocasión. Todo es más imprevisible por detrás de él. En el último partido los extremos fueron para Loren Burón, la otra baja para el encuentro, por sanción, y Davo. No jugó Pedro Benito, titular ante el Intercity, y Pedro León entró como revulsivo, en el once inicial varias veces con anterioridad. Además, Fran Fernández apostó por el 4-4-2 ante el Antequera, con Raúl Alcaina en lugar de Juan Carlos Real. El entrenador almeriense no descartó ninguna posibilidad en la previa: «Las dos variantes son buenas, las dos nos han dado mucho». El libreto también podría abrir la página del 4-3-3. Con Isi Gómez de vuelta, titular desde su vuelta a los terrenos de juego en la segunda vuelta, el técnico murcianista tiene disponibles a sus cinco centrocampistas. La última vez que pasó fue en Alcorcón y el equipo actuó con tres futbolistas en la medular. Yriarte fue de la partida en la última jornada, Joao Pedro Palmberg en las dos últimas y Moha en tres de los últimos cuatro partidos. Las combinaciones son diversas para medirse al Sanluqueño. Baile de entrenadores Para el equipo de El Palmar el cambio de técnico no está siendo sinónimo de éxito. Los entrenadores se acumulan entre los cinco equipos en descenso. En el caso del conjunto verdiblanco, empezó la temporada Aitor Martínez, siguió Mario Fuentes y más tarde llegó José María Salmerón. El exgrana no podrá reencontrarse con su pasado, destituido la semana pasada. Ahora está a los mandos Pérez Herrera, que debutó con victoria. «Cada partido tenemos que tomarlo como una final. Hemos conseguido sacar los tres puntos y el foco ya está puesto en el Murcia para que se queden otros tres puntos en casa independientemente de la clasificación», dijo tras vencer al Betis Deportivo por 0-2. Tampoco le haría mucho bien mirar la tabla a un equipo que se ha pasado toda la campaña en descenso, pero que llega al momento decisivo aún agarrado a sus opciones de permanencia. En el mercado de invierno se quedó sin el talentoso Víctor Valverde, ahora en el Villarreal B. Le dio tiempo a hacer seis goles, los mismos que llevan ahora Sofiane El Ftouhi y Álex Guti, nombres propios que dejaron su firma en las dos últimas victorias del equipo. El central Roger Riera regresa tras dos partidos sancionado. Por otro lado, la estadística acompaña a los granas. Suma tres victorias de manera consecutiva en Sanlúcar, tanto en Segunda B como en Primera Federación. Querrá la cuarta para no soltar la segunda plaza, ese objetivo que también valora la UD Ibiza de Paco Jémez, que a la misma hora jugará contra el Atlético de Madrid B. Después de tantas jornadas como perseguidor, el Murcia quiere ser ahora inalcanzable.

